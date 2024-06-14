Из грязи в князи: обзор сериала «Империя UFC» о становлении бойцовской организации

На днях стартовал документальный сериал об истории UFC и становлении на поприще смешанных единоборств. В съёмках принимали участие многие бойцы, внёсшие огромный вклад в развитие организации и своего наследия. Сегодня мы расскажем о новинке и отметим наиболее важные детали.

«Империя UFC»: информация о сериале

«Империя UFC»: где смотреть?

Первая серия уже доступна для просмотра на «Кинопоиске». Вторая выйдет 15 июня, а последняя — 22-го числа.

Текст написан после просмотра всех трёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале UFC. Права на видео принадлежат Roku Channel.

Познай изнанку кровавого спорта изнутри

Документальный сериал расскажет о становлении UFC: о том, как всеми ненавистная организация превратилась в одно из самых популярных спортивных предприятий на планете. Благодаря правильному менеджменту, комплексному подходу и единой работе каждого винтика внутри смогла воплотиться в жизнь мечта множества людей о появлении успешного бойцовского бизнес-проекта. За три эпизода зрители не только познакомятся со множеством историй из жизни известных бойцов, но и узнают, каково быть Даной Уайтом 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Постояннок усердие при подготовке турниров и правильное окружение позволили ему поднять популярность MMA на мировой уровень. Наблюдать за историей успеха очень увлекательно, к тому же интервью участников сменяются кадрами боёв, превращая происходящее в настоящее побоище великих спортсменов. Сериал не только восхваляет UFC, но и показывает все проблемы, с которыми приходится сталкиваться менеджменту ежедневно.

«Империя UFC» Фото: Roku Channel

Насколько открыт Дана Уайт перед публикой и журналистами во время своих выступлений на пресс-конференциях и в социальных сетях, настолько же глубоко удастся зрителю проникнуть в закулисье UFC. Историями вдохновляешься, пропуская каждый фрагмент сериала через себя. К тому же создатели умело вписали схватки чемпионов в последних соревнованиях организации, позволяя заново пережить те яркие эмоции от просмотра поединков.

Для людей со стороны

Главной особенностью «Империи UFC» можно отметить нацеленность на любого зрителя старше 18 лет. Даже при отсутствии каких-либо знаний о боях UFC зрители получат достаточно информации о специфике этого спорта и смогут понять происходящее на экране. Документальный сериал плавно вводит наблюдателя в тяжёлый рабочий процесс и шаг за шагом показывает весь процесс создания шоу: от начала рабочего дня всей команды до проведения титульных боёв за пояс чемпиона.

Показанные события увлекают — это свежо и ярко. Именно поэтому от просмотра получаешь удовольствие даже при первом знакомстве с UFC и знаменитыми бойцами последних лет: Шоном О'Мэлли, Исраэлем Адесаньей и Джоном Джонсом. Их пути оказались разными, но каждый из них смог добиться признания. Каждому уделено достаточно времени, чтобы насладиться историей персонажей.

Создатели сериала не раз намекают — только воля к победе и любовь к любимому делу помогут достигнуть вершины. Заставляет задуматься, не правда ли?

«Империя UFC» Фото: Roku Channel

«Империя UFC»: стоит ли смотреть?

Документальный сериал точно понравится любителям единоборств. Он позволит прикоснуться к историям успеха обычных людей, которые своим трудом протоптали дорогу к славе и богатству. Стоит учитывать, что многие жёсткие эпизоды и кровавые схватки показываются как есть, поэтому продукт может оттолкнуть некоторых зрителей, не приемлющих жестокость в жизни и спорте.

«Империя UFC» Фото: Roku Channel

Оценка «Империи UFC» — 7,5 из 10

Понравилось

Увлекательные истории успеха.

Много сцен из реальных боёв.

Возможность заглянуть за кулисы рабочего процесса.

Не понравилось