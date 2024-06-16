«Головоломка 2» — потрясающий мультфильм, который нужно смотреть взрослым и детям

Первая «Головоломка» — обязательный для просмотра мультфильм. Дело даже не в шикарных рисовке, шутках и озвучке, а в смысловом посыле. Героем была 11-летняя Райли, которая переживает трудный переезд. Её действиями руководят пять базовых эмоций вроде Радости и Гнева, но из-за стресса все они слетают с катушек, превращая весёлую девочку в несчастную истеричку.

Детям «Головоломка» помогала разобраться в себе и не подавлять «неправильные» эмоции. Родители же лучше понимали ребёнка и меньше ругались, когда тот испытывал гнев. Впечатляющий терапевтический эффект для мультика! Неудивительно, что в 2015-м именно «Головоломка» забрала «Оскар» за лучший анимационный фильм.

Спустя девять лет в прокат вышло продолжение. Там Райли уже подросток, её эмоции усложнились, а жизнь необратимо запуталась — зато дух «Головоломки» остался нетронутым. Это всё ещё потрясающий мультфильм, который нужно смотреть как родителям, так и детям.

«Головоломка 2»: информация о мультфильме

Название: «Головоломка 2» (Inside Out 2)

Режиссёр: Келси Манн

Актёры озвучки: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман и другие

Дата выхода: 14 июня 2023 года

Жанр: мультфильм, комедия, драма, семейный

Продолжительность: 96 минут

Страна: США.

«Головоломка 2»: где смотреть?

Неофициальные сеансы в российских кинотеатрах уже начались. Лента доступна в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Disney.

Долой Радость, встречаем Тревожность

Помните маленькую Райли, которая только разбиралась в своих чувствах и переживала о переезде в большой город? Забудьте о ней. Наша героиня выросла, обзавелась друзьями, сходила на свидания и, конечно, вступила в безумную стадию пубертата. В этот период даже простые вещи становятся сложными: случайно подслушанные слова ранят, испытания кажутся непреодолимыми, отражение в зеркале пугает.

Спектр эмоций Райли тоже расширяется. Поэтому в пункт управления, где заседают Радость и её союзники, вламываются Тревожность, Стыд, Зависть, Хандра и Ностальгия. Не проходит и пары дней, как новички всё захватывают и меняют жизнь девочки к худшему. Как теперь Радости вернуть прежнюю Райли? И нужно ли?

Знакомьтесь, это Тревожность Фото: Disney

Как и раньше, «Головоломка» разбирает важнейшие темы и делает это так умело, что ни один ребёнок не заскучает. Взять хотя бы звёздный час Тревожности, которая готовит Райли к важному хоккейному матчу. Девочке бы выспаться, но Тревожность рисует в её голове один вариант неудачи за другим. На льду можно нелепо поскользнуться, грубо нарушить правила, упустить голевой момент — этому списку нет конца. Сцена смешная, но каждый из нас с тоской вспомнит похожую бессонную ночь перед свиданием, экзаменом или соревнованием.

Важно, что типичных врагов в «Головоломке 2» нет. Антагонистом выставляют Тревожность, однако ближе к финалу сценаристы доносят мысль: даже такая эмоция важна — как и стыд, хандра, зависть, ностальгия. Порой нервозность не даёт забыть экипировку перед матчем, а стыд отделяет хорошие поступки от плохих. Главное, держать эти чувства под контролем.

Тема сложновата для ребёнка, но мультфильм подаёт её живо и доходчиво — в итоге создаёт благодатную почву для разговоров о важном. Да и вообще в сложный момент полезно представить свою хандру в виде эмо-девицы, дорвавшейся до пульта управления. Сразу становится чуть веселее!

У родителей Райли свои тараканы в голове Фото: Disney

Даёшь спин-офф про Ностальгию

«Головоломка 2» близка к идеалу. Мультфильм отлично нарисован, полон драматичных моментов и часто заставляет смеяться в голос. К примеру, вы ни за что не забудете видеогероя файтинга, который в детстве подвёл Райли и заслужил место в тюрьме воспоминаний. Удивляться тут нечему: у парня самая нелепая атака в истории.

Ещё сильнее развлекают новые эмоции. Чего стоит Ностальгия, которая врывается в пункт управления с фразой: «Эх, помните времена, когда мы впервые сюда пришли?» Другие персонажи в ответ недоумевают: «Мы пришли 30 секунд назад!» Каждое появление Ностальгии сопровождается убойной шуткой.

Минус в том, что из новых эмоций достаточное время уделили разве что Тревожности и, с натяжкой, Стыду. А вот у Зависти, Хандры и Ностальгии считаные минуты хронометража. Грустно, учитывая значимость этих чувств для подростка. Впрочем, надеемся на отдельный мультфильм о новичках.

Классические эмоции многое переживут Фото: Disney

«Головоломка 2»: стоит ли смотреть?

Pixar и Disney сотворили очередной эталонный мультфильм, который стоит смотреть и пересматривать. Он цепляет визуально, безостановочно веселит и аккуратно говорит на важные темы. Поэтому смело берите детей и бегите в кинотеатры.

Оценка «Головоломки 2» — 8,5 из 10

Понравилось:

Много удачных шуток

Мультфильм прекрасно выглядит

Сценаристы идеально раскрывают важные темы.

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