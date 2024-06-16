Сериал «Презумпция невиновности». Стоит ли смотреть новый детективный проект от Apple?

Apple TV+ в этом году не отстаёт от своих коллег, ежемесячно выпуская новый контент. На этот раз зрителям представлен современный детектив о жестоком убийстве прокурора. Обвинение ляжет на плечи главного героя Расти Сабича (Джейк Джилленхол), которому будет трудно докопаться до истины. Двигаться вместе со следствием увлекательно, ведь самостоятельно разгадать правду почти невозможно. А теперь немного деталей…

«Презумпция невиновности»: информация о сериале

Название: «Презумпция невиновности» (Presumed Innocent)

Режиссёры: Грег Яйтанс, Анне Севитски

Актёры: Джейк Джилленхол, Рут Негга, Билл Кэмп, О. Т. Фагбенли и другие

Дата премьеры: 12 июня 2024 года

Жанр: драма, криминал, детектив

Сколько серий: в первом сезоне 8 эпизодов

Страна: США.

«Презумпция невиновности»: где смотреть?

Проект доступен для просмотра на Apple TV+ с русскими субтитрами. Всего вышло два эпизода из восьми, последний из которых появится на стриминговой площадке 24 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет постоянно держит в напряжении

«Презумпция невиновности» опирается на одноимённый роман Скотта Туроу. Первый помощник прокурора обвиняется в убийстве коллеги Каролин, с которой у него ранее были скрытые романтические отношения. В первых двух сериях зритель сразу же переносится в день убийства, поэтому удастся увидеть весь процесс расследования: от поиска первых улик и до рассмотрения дела в зале суда.

Зрители в подробностях увидят процесс расследования Фото: Apple

Поначалу события развиваются не очень быстро: показывают жертву, дают несколько базовых вводных и по большей части знакомят с персонажами. Постепенно ситуация накаляется, и к концу второго эпизода очень тяжело оторваться от просмотра. Сценаристы умело добавляют новые вводные, которые сильнее подогревают интерес, но не раскрывают всю правду.

Происходящее поражает. Каждая последующая сцена предлагает всё новые и новые детали о жизни героев, которых так хочет зритель. Действие буквально превращается в пазл, где наблюдатель собирает одну большую картинку в единое целое из множества представленных фрагментов. И до конца неясно, получится ли у героя вернуть ситуацию в русло справедливости.

Яркий всплеск чувств

Помимо детективной части, создателям шоу удалось умело внести любовную линию, которая показывает всю сложность взаимоотношений героев. Расти Сабич — плохой семьянин, но хороший человек (по крайней мере, его таким представляют в первых двух эпизодах). Он любит супругу и детей, обожает свою работу, но не может сдержать порыв чувств к Каролин. Их отношения были полны страсти, но стали разрушительными для обоих.

Сериал покажет сложные взаимоотношения между героями Фото: Apple

Уже сейчас через флешбэки зрителям показали некоторые фрагменты их романтических отношений, которые предоставляют больше информации о ситуации, но до конца не раскрывают всю арку. Пока ещё связь между убийством и близостью Расти и Каролин не прослеживается, однако некоторые задатки показали уже сейчас. Герою предстоит не только снять с себя обвинения, но и попытаться сохранить семью, а также разобраться в своих чувствах.

За этими переживаниями не надоедает наблюдать, а любовная линия позволяет ещё больше проникнуться персонажами. Расти — не просто прокурор, расследующий преступление. Он — живой человек со своим набором чувств, переживаний и совершённых ошибок. Джейк Джилленхол прекрасно смотрится в этой роли. Его эмоции искренние. Они внушают доверие к персонажу и вызывают сопереживание.

«Презумпция невиновности»: стоит ли смотреть?

Сериал точно понравится фанатам детективов: он свеж, увлекателен и удерживает интригу даже с появлением новых фактов. Если бодрый темп не сменится, а в сценарии не появятся дыры, то финальная оценка может быть выше. Рекомендуем к просмотру.

Оценка «Презумпции невиновности» (вступительные два эпизода) — 8,5 из 10

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С каждым кадром затягивает сильнее

Отличная актёрская игра Джейка Джилленхола и других артистов

Увлекательно наблюдать за развитием следствия.

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