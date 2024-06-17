«Дом дракона» вернулся — и сразу разбил сердце. Что случилось в первой серии нового сезона

Свершилось! После почти двухлетнего перерыва «Дом дракона» вернулся. Таргариены снова плетут интриги, летают на драконах и, главное, беспощадно истребляют друг друга. Первый же эпизод подарил пару вау-моментов и заставил с нетерпением ждать продолжения. Чем так цепляет начало сезона и что именно в нём произошло?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Дата выхода второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

Продолжение вышло в онлайн-кинотеатре Max. Официального перевода на русский нет, но в Сети уже доступны фанатские озвучки и субтитры. В России первый сезон легально показывала «Амедиатека», но о выходе там второго сезона ничего не известно.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

Начало сезона спокойное и безбашенное одновременно

В первом сезоне сценаристы долго расставляли на доске фигуры, закручивали конфликты и медленно убивали надежду на мир. И только в финале гражданская война наконец стала неизбежной.

Многие зрители ждали от продолжения драйва, моря крови, обещанного «взрыва пороховой бочки». Вот только в стартовом эпизоде второго сезона всего этого нет. Перед нами всё ещё тягучий сериал, который цепляет трепетной проработкой каждой мелочи.

Персонажи ведут долгие разговоры на Малом совете, шепчутся в кулуарах и уделяют повышенное внимание, казалось бы, ерунде. Нюанс в том, что ерунды в «Доме дракона» не бывает. Рано или поздно любая бессмыслица превращается в чеховское ружьё и стреляет — даже если это разговоры безумца о крысах.

Деймон и Рейнира по-прежнему великолепны Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

В сочетании с взрывным финалом такая проработка напоминает «Игру престолов» лучших времён. Зрителя долго готовят к чему-то важному, а потом ошарашивают развязкой — безжалостной, несправедливой, неприятной. После неё сначала посыпаешь голову пеплом и впадаешь в депрессию, а потом понимаешь: в отличие от большинства современных сериалов, «Дом дракона» дарит реальные эмоции, подталкивает к жарким обсуждениям. Пресным сериалам Netflix и Disney такое и не снилось.

Ещё сильнее эффект усиливает актёрская игра. Чего стоит лицо Алисенты, которая ставит свечки за погибших. Каждое названное имя отражается на её лице, делает глаза мокрыми, а мысли — путаными. Героиня не делится переживаниями и не плачет навзрыд, но зритель и без этого чувствует всю полноту её внутренней боли. Это касается всех персонажей, начиная с Рейниры и заканчивая незначительной Бледной Пиявкой. В итоге правило «не рассказывай, а показывай» работает в полной мере.

Алисента тяжело переживает войну Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

Быть может, первой серии и не хватает динамики, но она всё равно порождает в голове всего одну мысль: «Ну и как теперь дождаться продолжения?» Увы, ждать придётся целую неделю.

Пересказ событий первого сезона

В финале прошлого сезона Рейнира отправила своего сына Джекейриса на Север. Юноша добирается до морозных краёв и ведёт переговоры с Криганом Старком. У молодого Хранителя Севера полно забот, но он с теплотой смотрит на Джекейриса, рассказывает ему истории о прошлом и соглашается поддержать Чёрных двумя тысячами воинов. Аррены тоже вступают в союз в обмен на дракона, который будет защищать Долину.

В конце переговоров Джекейрис получает письмо из Драконьего Камня. Из него парень узнаёт о смерти младшего брата Люцериса и возвращается к матери.

Путешествие на Север Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

Деймон жаждет отмщения и предлагает Рейнис вместе напасть на Эймонда. В ответ мудрая женщина сдерживает бунтаря: она пойдёт в бой только по приказу королевы. Вот только Рейнира отстранилась от сторонников и погрузилась в скорбь. Лишь когда волны выносят на берег крыло дракона и плащ сына, они решается на действия. На собрании она говорит: «Мне нужен Эймонд».

Рейнира с сыном Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

В это время в рядах Зелёных неразбериха, ведь король Эйгон то глупит, то слетает с катушек. На Совете он унижает Тиланда Ланнистера, а на встрече с народом даёт несбыточные обещания. Десница Отто Хайтауэр пока сдерживает юношу, но все вокруг, включая друзей и хитрого Лариса Стронга, подталкивают Эйгона к решительным действиям.

Супруге короля Хелейне тоже неспокойно. Она постоянно чего-то боится, но Эйгон уверяет её: Чёрные не прилетят в Королевскую Гавань верхом на драконах. Хелейна отвечает, что боится не драконов, а крыс.

Из Эйгона вышел не такой уж и пассивный король Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

Флот Чёрных останавливает корабль, на борту которого – известная торговка секретами Бледная Пиявка. Деймон обещает ей свободу в обмен на пару тайн, и женщина соглашается. Вскоре Деймон инкогнито плывёт в Королевскую Гавань и вступает в сговор с бывшим соратником из королевской стражи и крысоловом Красного Замка. Он просит их пробраться в замок и убить Эймонда или другого отпрыска Алисенты.

Крысолов знает все секретные ходы Красного Замка, поэтому наёмники пробираются в спальню королевы Хелейны и видят двух её детей. Они заставляют королеву показать, кто из ребят — сын, а затем безжалостно убивают юного Мейлора. А ведь Эйгон очень любил сына и даже водил его на Малый совет.

Эйгон пробирается в Королевскую Гавань Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

Когда вторая серия?

Новый эпизод второго сезона выйдет 24 июня. Похоже, в нём мы увидим похороны Мейлора и реакцию Зелёных на убийство. Очевидно, что король Эйгон будет в ярости. Если до этого Отто Хайтауэр хотел действовать аккуратно, то теперь его вынудят вести войну решительно и кровопролитно.

Видео с канала Max. Права принадлежат HBO.