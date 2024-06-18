Почему все играют в «Хомяка» и зарабатывают на нём? Рассказываем о феномене Hamster Kombat

В последние недели Hamster Kombat наделала столько шума, что о ней слышали даже бабушки у подъезда. Игра построена на простых и залипательных механиках, работает на любом смартфоне и обещает реальный заработок. Но стоит ли тратить на «Хомяка» время?

Hamster Kombat: что за игра?

Кликеры всегда были популярным жанром. Взять хотя бы Cookie Clicker, которая собрала на пике 67 тысяч геймеров и заслужила 96% положительных отзывов. Смысл игры в том, чтобы безостановочно кликать на печеньку и получать за это ресурсы. Потратить их можно на увеличение прибыли с каждого клика, всевозможные бонусы и автоматизацию процесса.

Впрочем, даже после улучшений суть не меняется. Вы в любом случае берёте в руки мышку, наводите её на печенье и клацаете-клацаете-клацаете (или тапаете-тапаете-тапаете).

Cookie Clicker Фото: Playsaurus

В плане геймплея Hamster Kombat — та же Cookie Clicker, только во много раз проще. Тут даже компьютер, Steam и мышка не нужны. Достаточно простейшего смартфона и «Телеграма» — именно в этом мессенджере проходит вся игра.

Когда откроете Hamster Kombat, увидите в центре экрана хомяка. Ваша задача — тапать на него и получать за это монеты. Со временем уровень хомяка повышается, а клики приносят повышенную добычу.

Монеты можно вложить в специальные карты. К примеру, карта Margin Trading x10, прокачанная до 13-го уровня, пассивно зарабатывает по 5,5 тысячи монет каждый час. Если собрать много таких усилений, получите большую прибыль даже без кликов по хомяку.

Также можно заработать на задачах в духе «подпишитесь на конкретный телеграм-канал», «посмотрите видео на YouTube» или «соберите особые комбо-карты». К примеру, 18-19 июня 2024 года игрокам нужно взять в коллекцию карты HamsterTube, License India и Coindesk — за это дадут 5 млн монет.

Hamster Combat Фото: Arenum ltd

Главный способ повысить прибыль — отправлять друзьям реферальную ссылку и заманивать их в игру. Каждый приглашённый пользователь даёт внушительные бонусы.

Hamster Kombat: как заработать?

Будь Hamster Kombat обычным кликером, такого ажиотажа не случилось бы. Дело в том, что «Хомяк» работает по модели play-to-earn («играй, чтобы зарабатывать»). По заявлениям разработчиков, все монеты удастся конвертировать в криптовалюту, а затем – и в обычные деньги.

Телеграм-игры с возможностью реального заработка выходили и раньше. Самый яркий пример — Notcoin, о которой часто рассказывает Павел Дуров. Нюанс в том, что разработчики Notcoin прошли процедуру листинга — то есть разместили криптовалюту на бирже. У авторов Hamster Kombat эта процедура пока ещё в планах. Получается, прямо сейчас обменять монеты на реальные деньги нельзя.

Другая проблема — цены. Тысяча монет Notcoin оценивается на бирже в 1,3 рубля, при этом цена постоянно снижается. Чтобы заработать хотя бы тысячу рублей, вам понадобится миллион монет — по меркам Notcoin это очень много. Вот почему адекватные деньги на игре зарабатывают разве что владельцы ботоферм.

Hamster Kombat Фото: Arenum ltd

Если криптовалюта Hamster Kombat выйдет на биржу, цены вряд ли впечатлят. Ощущение, что игра достигла пика популярности, и дальше интерес к ней будет угасать — как и ценность потенциальной криптовалюты. Ещё Рокфеллер говорил: «Когда вы услышите, что об акциях начинает говорить чистильщик ботинок, знайте — пришло время продавать».

Впрочем, самые предприимчивые геймеры всё же умудряются заработать на «Хомяке». Они за пару сотен или даже тысяч рублей продают прокачанные аккаунты инвесторам, которые ждут выхода на биржу.

Hamster Kombat: стоит ли играть?

Возможность нормально заработать на «Хомяке» кажется призрачной. Поэтому играйте в него, только если обожаете кликеры и не знаете, чем себя занять. В иных случаях лучше выбрать развлечение поинтереснее.