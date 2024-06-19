Все ненавидят четвёртый сезон сериала «Пацаны» от Amazon. Что случилось?

Недавно в онлайн-кинотеатре Amazon стартовал четвёртый сезон популярного фантастического сериала «Пацаны» о мире с «грешными» супергероями. Само шоу всегда высоко ценилось аудиторией за острую сатиру и саркастичные комментарии о комиксах, культуре и не только.

Однако свежий сезон на старте внезапно столкнулся с целой волной критики со стороны зрителей, которые оценили дебютные три эпизода чрезвычайно низко. Такое развитие событий может показаться неожиданным со стороны, но у него есть вполне конкретные причины — их мы и разберём в этой статье.

В тексте присутствуют спойлеры к первым трём эпизодам четвёртого сезона «Пацанов».

Фото: Amazon

Зрители против критиков

Если взглянуть на известные агрегаторы с оценками фильмов и сериалов, то можно сразу заметить одну яркую тенденцию — мнения критиков и обычных пользователей о четвёртом сезоне «Пацанов» явно разделились. К примеру, на Rotten Tomatoes первые три эпизода получили от журналистов целых 95% «свежести», тогда как зрители оценили их лишь в 50%. На Metacritic ситуация и того хуже — 76 баллов от критиков и лишь 4,0 балла от зрителей.

Для сравнения: первый сезон шоу получил на RT от критиков 85%, тогда как зрители поставили ему 90%. На Metacritic пользовательская оценка дебютного сезона тоже оказалась выше — 7,8 балла против 74 баллов от журналистов. Выше всего на «Томатах» критики оценили третий сезон — у него 98%. Тогда как массовой аудитории он понравился меньше — от неё он получил 75%. Самый высокий балл на Metacritic заработал второй сезон — 80, а вот пользователи выставили ему 6,8 балла.

Оценка сезона от критиков (76) и от пользователей (4,0) Фото: Metacritic

Оценка сезона от критиков (95% рекомендуют) и от зрителей (всего 50% рекомендуют) Фото: Rotten Tomatoes

Как можно увидеть из предыдущих примеров, общая оценка «Пацанов» между двумя «лагерями» ранее так сильно не расходилась. К тому же сериал очень часто хвалили за одни и те же черты. Многим нравилось, что шоу Эрика Крипке («Сверхъестественное») жестоко пародирует всевозможные супергеройские клише и «переворачивает» образы добродушных сверхлюдей с ног на голову.

Спрос на «Пацанов» лишь возрастал на фоне проблем киновселенных Marvel и DC, чьи картины собирали всё меньше денег в кино и расстраивали низким уровнем качества фанатов. Авторы сериала Amazon всегда активно реагировали на подобные тенденции, делая отсылки к «СнайдерКату» или супергеройским фильмам-кроссоверам.

Кроме того, в сериале часто критиковали деятельность крупных корпораций, которые используют различные социальные и культурные течения в формате «товара». Можно вспомнить сюжет, где вымышленная фирма Vought продвигала «феминистический» посыл с супергероинями, но делала это лишь в качестве рекламного хода — на деле их интересовала лишь прибыль. Довольно иронично, что сам сериал выходит на платформе огромной корпорации Amazon.

И многие ждали, что четвёртый сезон будет принят аудиторией примерно на том же уровне, что и предыдущие. К тому же до релиза как раз появились рецензии критиков, где те называли свежую главу истории самой мрачной из всех. Они хвалили её за политические темы, фирменный саркастичный тон и актёрскую игру участников основного состава. Больше всего комплиментов, что уже стало для сериала традицией, собрал Энтони Старр в роли негодяя Хоумлендера.

Так что же тогда пошло не так?

Пацаны пришли на «Правда-кон» Фото: Amazon

«Пацаны»: информация о сериале

Название: «Пацаны».

Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд, Эрик Крипке.

Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Чейс Кроуфорд и другие.

Дата выхода: 13 июня 2024 года (четвёртый сезон).

Жанр: фантастика, сатира.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: США.

«Пацаны»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Amazon, в день премьеры четвёртого сезона вышло три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Политика и «пропаганда»

Основных причин негатива у зрителей собралось несколько, но больше всего возмущения вызвали элементы сериала, связанные с политикой и «пропагандой». Часть сюжетных веток четвёртого сезона затрагивает тему выборов президента в Штатах, где «вторым номером» одного из кандидатов выступает приёмная дочь Стэна Эдгара (Джанкарло Эспозито) — Виктория Ньюман (Клаудиа Думит).

Но зрители и «Пацаны» знают, что героиня обладает способностями, с помощью которых ей удалось проложить себе кровавый путь в политике. Она устраняет угрозы буквальными «взрывами голов», хотя на публику играет в «либерала». И ещё в первых сериях Хоумлендера оправдывают за убийство человека, которое он совершил на глазах целой толпы в финале третьего сезона.

Виктория Ньюман — ключевой персонаж четвёртого сезона Фото: Amazon

Последние элементы чересчур напомнили некоторым зрителям про реальные выборы в США, которые пройдут в ноябре этого года. А поскольку кандидат в президенты Дональд Трамп не так давно успел стать участником очередного судебного дела, часть фанатов заявила, что в сериале как раз критикуют политика через линию Хоумлендера. Аудитория начала ругать сценаристов за высмеивание «одной стороны» (республиканской). И заявила, что раньше сериал оставался более сбалансированным в подобных вопросах. Отдельные пользователи и вовсе отметили, что этот сюжет должен «развлекать» фанатов, а не читать нотации своей аудитории.

Подобные параллели можно было бы назвать натянутыми, если бы шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке сам не отметил в свежем интервью, что сериал якобы всегда касался темы «трампизма». А тем, кто стал заявлять о чрезмерной «повестке», автор посоветовал «посмотреть что-нибудь другое». Судя по всему, Крипке начало беспокоить, что часть зрителей разделяла некоторые идеи Хоумлендера и его сторонников — и он решил ярче отразить свои мысли по этому поводу на экране. Наверняка поэтому в одной из сцен свежего сезона Хоумлендер заставляет участников «Семёрки» забить своих же фанатов битами, чтобы использовать их тела в борьбе со Старлайт (Эрин Мориарти). Метафора, можно сказать, не самая тонкая — и в первых трёх сериях есть целый ряд похожих тематических моментов.

К примеру, отсылают к теме «культурных войн» и другие детали истории — вроде новой героини по прозвищу Фейерверк (Вэлори Кэрри). Она активно критикует либеральную повестку на своём подкасте, одобряет использование оружия, обвиняет последователей Старлайт в краже детей и цитирует Библию. Но при этом героиня невысокого мнения о собственных же почитателях. Очевидно, что в этом случае авторы тоже хотели «тыкнуть» определённый срез участников республиканской партии из Штатов, которые ведут похожие передачи в YouTube.

Сестра Сейдж и Фейерверк Фото: Amazon

Бег по кругу

Присутствует в Сети и критика, которая напрямую касается сюжета нового сезона, а точнее — его самоповторов. Зрители в красочных отзывах отмечают, что некоторые персонажи сериала будто бы ходят по кругу в своём развитии, а общая история вселенной двигается очень медленно.

Так, в новом сезоне команда «Пацанов» опять отвлекается на знакомые драмы — Билли Бутчер (Карл Урбан) всё ещё пытается «спасти» Райана (Кэмерон Кроветти) из рук Хоумлендера, хотя ранее сам же прогнал ребёнка от себя. Старлайт в прошлом отказалась от своей супергеройской персоны, а теперь начинает использовать её снова. Экспресс (Джесси Т. Ашер) из «Семёрки» в очередной раз ругается со своим братом, а Подводный (Чейс Кроуфорд) опять чересчур близко общается с осьминогом. И так далее.

Многие не оценили и сами второстепенные линии — вроде попытки Кимико (Карен Фукухара) разобраться с травмами прошлого или разборок Хьюи (Джек Куэйд) со своей матерью. Но особенно «досталось» дополнительной ветке Французика (Томер Капон), который переживает об убийстве семьи своего знакомого.

Часть зрителей посчитала, что данная линия попросту тратит время впустую, к тому же её тоже обвинили в «повестке». Подобные замечания можно найти во многих отзывах к четвёртому сезону, к примеру — на IMDb.

Часть фанатов отмечает, что сериал стал слишком полагаться на фактор «шока», но при этом «забыл» о собственной истории и идеях первых серий. Некоторые и вовсе рекомендуют ограничиться просмотром только трёх сезонов.

Хоумлендер Фото: Amazon

Бросят ли зрители сериал?

Точного ответа на этот вопрос пока нет, поскольку у сезона вышли ещё не все эпизоды. Но можно предположить, что в данном случае массовая аудитория досмотрит историю до финала. Уровень возмущения в Сети со стартом четвёртого сезона оказался высоким, но его нельзя сравнить с огромной волной ненависти, которой накрыло «соседний» «Аколит» из вселенной «Звёздных войн».

Сериалы выходят в разных онлайн-кинотеатрах, но их параллельное расписание всё равно позволяет увидеть солидную разницу в уровне гнева аудитории. К тому же «Пацанам» наверняка сильно поможет анонс пятого сезона — незадолго до премьеры новых серий стало известно, что он станет для шоу заключительным.

Поэтому высока вероятность, что солидная часть фанатов уже не будет бросать этот сюжет так близко к финалу. Правда, от обрушения рейтинга новых серий «Пацанов» этот ход вряд ли спасёт.