Banana — новый хит в Steam прямо сейчас. В игре почти нет геймплея, но можно заработать

Интернет не перестаёт удивлять. Сначала все бросились играть в Hamster Kombat, потом — начали массово кликать по банану. На пике Banana собрала 884 тысячи геймеров и временно сместила CS 2 с первого места в топе популярных игр Steam. Это удивительно, ведь в Banana толком нет геймплея. Чем же она зацепила игроков?

Название: Banana.

Платформы: ПК.

Разработчики: Pony, Sky, AestheticSpartan.

Издатель: Sky.

Дата выхода: 23 апреля 2024 года.

Жанр: кликер.

Banana: как поиграть?

Игра бесплатно доступна в Steam.

Banana: что за игра?

Кликеры — приятный и медитативный жанр. Его легче всего описать на примере популярной Pizza Clicker. Как только заходите в игру, на экране появляется пицца. Каждый клик по ней приносит горстку золотых монет, которые тратятся на улучшения вроде моцареллы, колбасок и оливок. Чем больше ингредиентов в пицце, тем больше денег приносит каждый клик. Можно ещё и специальные эффекты купить: например, вызвать у клиентов привыкание к пицце или запустить доставку на другие планеты!

В Pizza Clicker нет ни вызова, ни стресса. Вы просто кликаете по еде, покупаете одно улучшение за другим и получаете дофамины, глядя на растущий баланс. Не худшее занятие для казуального геймера.

Pizza Clicker Фото: Onduck Games

Чтобы кликер был интересным, разработчики наполняют его хоть какими-то механиками. В той же Pizza Clicker новые ингредиенты преображают пиццу, а игрок всегда понимает, на что он копит.

Удивительно, но в Banana, которая обогнала по онлайну CS 2 и разорвала Steam, ничего подобного нет. На экране банан, вы можете на него кликать — вот и всё. Никаких улучшений, выборов и прочих наворотов попросту не придумали. На этом фоне даже Hamster Kombat кажется игрой с захватывающим геймплеем. Так почему же Banana так популярна? Дело снова в деньгах.

Banana Фото: Sky

На Banana можно заработать

В Steam есть торговая площадка, где можно покупать и продавать скины. Обычно речь о десятках или сотнях рублей, но порой цены взмывают к небесам. К примеру, 5 июня модный скин для AK-47 из CS 2 продали за $ 1 млн.

Особенность Banana в том, что за клики как раз награждают скинами, которые можно продать. Цены колеблются в районе пары рублей, однако временами достигают сотен тысяч. Известно, что 16 июня кто-то заплатил за редкий золотой банан $ 1399.

Чтобы выбить призы, миллионы кликов не нужны. Достаточно запустить игру, подождать три часа и нажать на банан — за это дадут обычный скин. Если подождёте 18 часов, получите за клик редкий скин. Повторять операцию можно до бесконечности.

Предприимчивые люди увидели в Banana возможность заработка и нагнали в игру множество ботов. Теперь они выбивают скины и продают их на торговой площадке. Также в Сети нередко встречаются сообщения от обычных геймеров в духе: «Продал скины, купил игру по скидке». Именно необходимость постоянно сидеть в игре и боты подняли онлайн до космических показателей.

Вероятность поднять на Banana серьёзные деньги крайне мала. Зато заработать копейку вполне реально. Hamster Kombat, авторы которой всё ещё не вывели свою криптовалюту на биржу, подобным похвастаться не может.

Тот самый скин за $ 1399 Фото: Sky

Banana: стоит ли играть?

Обычному человеку с работой и без ботоферм в Banana делать нечего. Зато геймеры, которым нечем заняться, могут заработать на новую игру с крупной распродажи Steam.