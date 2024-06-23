«Байкеры» — отличный фильм с Томом Харди, который понравится не всем. Обзор ленты

«Байкеры» должны были выйти в прошлом году, но тогда премьеру отложили из-за голливудских забастовок. Для кого-то перенос стал трагедией: всё же режиссёр Джефф Николс собрал звёздный актёрский состав и обещал душераздирающую историю.

21 июня «Байкеры» наконец добрались до мирового проката — и вызвали смешанные впечатления. Это шедевр для зрителя, которому близки мотоциклы и дух свободы, и весьма спорная работа для всех остальных.

«Байкеры»: информация о фильме

Название: «Байкеры» (The Bikeriders).

Режиссёр: Джефф Николс.

Актёры: Джоди Комер, Остин Батлер, Том Харди, Норман Ридус и другие.

Дата выхода: 21 июня 2024 года.

Жанр: драма, криминал.

Продолжительность: 116 минут.

Страна: США.

«Байкеры»: где смотреть?

В некоторых кинотеатрах России уже стартовали неофициальные показы. В цифре фильм выйдет ориентировочно в августе.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Вход — только для байкеров

Когда-то Джонни был обычным работягой: кормил семью, игрался с детьми, проводил время с женой. Но затем в его голове что-то щёлкнуло — и вот он основал байкерский клуб «Вандалы». Сначала в нём состояла горстка людей, затем — сотни единомышленников из разных уголков страны. Они вместе наматывали километры на бесконечных трассах, зависали на пикниках и решали проблемы с обидчиками.

В «Байкерах» почти нет сюжетных поворотов, невероятной драмы и киношных штампов. Фильм посвящён обыкновенной байкерской рутине с пьяными драками, семейными ссорами и разборками с обывателями, считающими героев чуть ли не сатанистами. Ещё чаще в этой рутине вообще не происходит ничего, кроме разговоров о жизни и восхваления ветра, бьющего в лицо во время заезда.

Фильм пропитан байкерской романтикой Фото: Universal Pictures

Секрет «Байкеров» — в выдающихся актёрах, которые даже банальную сцену наполняют магией. Том Харди безмолвно сидит перед телевизором, но от него всё равно веет внутренней силой. Остин Батлер мирно мчится на байке, однако всё его нутро будто пронизано счастливой свободой. Джоди Комер болтает о бытовухе, вот только её фирменные ухмылки делают рассказ завораживающим. Чего уж говорить о Нормане Ридусе, который любой кадр заряжает энергией.

Фанаты тематики будут в восторге и от актёрской игры, и от байкерской рутины, растянувшейся на целый фильм. Увы, все остальные могут заскучать. Всё же «Байкеры» не похожи на другие картины о клубах по интересам, слишком они специфичны и медлительны. Это одновременно достоинство и проклятие фильма. Джефф Николс с великой любовью исследовал тему мотоклубов, но почти не подумал о людях, которым эта тема далека.

Лидер клуба и его главный соратник Фото: Universal Pictures

Местами фильм разбивает сердце

Единственная арка, которая увлечёт любого зрителя, связана с трансформацией любого авторского творения, вышедшего в народ. Изначально Джонни создал не клуб, а семью — поэтому «Вандалы» и стали настолько влиятельными. Вот только каждый новый член отдалял клуб от изначальной идеи. Вот почему из семьи «Вандалы» постепенно стали сборищем незнакомцев.

Подают эту тему настолько драматично, что даже случайный зритель скажет: «Фильм скучноват, но финал разбил мне сердце». В этом заслуга Тома Харди, который наполнил простого на бумаге персонажа запредельной глубиной, и режиссёра Джеффа Николса. Без его, на первый взгляд, лишних размышлений о мужских слезах финал сработал бы не так хорошо.

Остин Батлер отлично вжился в роль Фото: Universal Pictures

«Байкеры»: стоит ли смотреть?

Если оценивать «Байкеров» как искусство, предназначенное для узкой категории людей, получился шедевр. Но массовая аудитория, несмотря на великий каст, во время просмотра может заскучать.

Оценка «Байкеров» — 7 из 10

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Выдающаяся актёрская игра

Драматичный финал.

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