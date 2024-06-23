«Доктор Кто» разочаровал: почему не стоит смотреть новый сезон с Шути Гатвой

22 июня у знаменитого британского шоу «Доктор Кто» вышла восьмая, последняя серия нового (14-го по счёту) сезона, главную роль в котором исполнил Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). История должна была завершиться эпичным финалом с возвращением известного классического врага, но итог оказался разочаровывающим. И к тому же сильно подпортил впечатление от всего сезона в целом.

В тексте присутствуют спойлеры к эпизодам 14-го сезона.

14-й и 15-й Докторы Фото: BBC

Тень проблем

Когда в прошлом стало известно о возвращении к «Доктору Кто» шоураннера Расселла Т. Дэвиса (РТД), который занимался им с 2005 по 2010 год, многие фанаты были очень рады этому факту. Ранее сериал прошёл через турбулентный период сценариста Криса Чибнелла, потеряв огромное число зрителей и собрав невероятное количество критики в Сети. Казалось, что РТД всё исправит, а заодно вернёт «Доктора» в нужное русло.

Но тогда звучали и разные скептичные голоса. Некоторые опасались, что РТД уже высказал все свои идеи, а его возвращение может оказаться совсем не триумфальным. Подозрения отдельных зрителей лишь укрепились с выходом спецэпизодов в честь 60-летия сериала, где к роли Доктора ненадолго вернули Дэвида Теннанта. Вместе с ним в сериал ворвалась невероятно хаотичная атмосфера, чрезмерно лёгкое решение всех сценарных проблем и социальные посылы, которые били зрителей с ноги прямо в лоб. «Доктор» всегда был довольно инклюзивным сериалом, но многие посчитали, что в этот раз Дэвиса попросту «занесло».

После этого у шоу вышел эпизод под Рождество, где уже новый Доктор (Гатва) повстречал свою спутницу Руби Сандей (Милли Гибсон). В этой серии негативные черты предыдущих серий остались, но они воспринимались менее остро за счёт весёлого духа истории с поющими гоблинами.

Спустя полгода стартовал 14-й сезон с эпизодами «Космические детки» и «Дьявольский аккорд», которые тоже не внушили большой надежды на успех. В этих эпизодах опять присутствовали старые недостатки и «фирменный» юмор РТД (с шутками про сопли). К этому ещё добавился и странный образ нового Доктора, который никак не мог сформироваться до конца.

Удивление вызывало и то, что свежий сезон авторы называли «мягкой перезагрузкой», какой для сериала когда-то была эра Кристофера Экклстона в 2005 году. Но за шесть эпизодов с возвращения РТД стало очевидно, что новым зрителям здесь делать нечего — серии строились не только на знании прошлых сюжетов, но и на «золотой классике» шоу до девятого Доктора. При этом даже у старых фанатов возникало всё больше вопросов к происходящему.

Фото: BBC

Ситуацию изменил к лучшему третий эпизод сезона, «Бум», за который отвечал ещё один знакомый любителям сериала сценарист — Стивен Моффат. Он в прошлом взял на себя бразды правления «Доктором» после РТД и руководил шоу до периода того же Чибнелла. Эру Моффата отличали более запутанные и мрачные сюжеты, что нравилось далеко не всем. Но в случае нового сезона его эпизод стал хорошим контрастом по сравнению с другими историями.

В серии, которую Доктор провёл прямиком на мине, не было ничего кардинально нового. Ранее Моффат уже писал ряд эпизодов, где Повелитель времени или другие герои были ограничены рядом опасностей или обстоятельств — «Не моргай», «Посланник небес» и так далее. К тому же ряд элементов «Бума» слишком сильно напоминал о предыдущих ходах автора — к примеру, о раннем представлении очередного спутника, которым здесь выступила героиня Манди (Варада Сету).

Тем не менее сильные черты Моффата тоже никуда не пропали, поэтому эпизод подарил зрителям ряд как напряжённых мрачных моментов, так и саркастических комментариев на тему войны и капитализма. После этой серии возникло ощущение, что «Доктор» всё-таки может «вырулить» на прежний уровень качества. Но, к сожалению, этого в итоге не произошло.

По итогу сезона можно сказать, что ряд скептиков, которые сомневались в возвращении Дэвиса, были правы. Впрочем, данный вывод обрисовался не сразу, так как пара эпизодов после «Бума» тоже успела продемонстрировать ряд ярких позитивных черт. Поэтому сначала разберём их.

«Доктор Кто»: информация о сериале

Название: «Доктор Кто»

Режиссёры: Джули Энн Робинсон, Бен Чесселл, Джейми Донохью

Актёры: Шути Гатва, Милли Гибсон, Дэвид Теннант и другие

Дата выхода: 10 мая — 22 июня 2024 года

Жанр: фантастика, приключение, драма

Сколько серий: в 14-м сезоне восемь эпизодов

Страна: Великобритания.

«Доктор Кто»: где смотреть?

Сериал доступен на BBC и в онлайн-кинотеатре Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Поворот налево

Фото: BBC

Одним из лучших эпизодов сезона можно назвать «73 ярда», за сценарий которого тоже отвечал РТД. До релиза свежих эпизодов автор не раз упоминал, что в них будет гораздо больше мистической подоплёки, и эта серия успешно отразила данный подход.

Больше всего «73 ярда» напоминают прошлые истории Дэвиса вроде «Поверни налево» или «Полночи», где в первом случае показывали альтернативную историю без Доктора, а во втором на космический поезд проникала жуткая тварь. В этот раз Доктор с Руби случайно находят «ведьмин круг», цельность которого нечаянно нарушает первый. Сразу после этого Доктор исчезает, а Руби начинает видеть странную женщину на расстоянии 73 ярдов, которая показывает ей загадочные знаки. Героиня не может приблизиться к ней, а все остальные люди, которые вступают в контакт с дамой, в ужасе бросают Руби навсегда.

В этом эпизоде Дэвис наконец-то сумел «расслабиться» и сосредоточить внимание на одном конкретном концепте, который оказался довольно жутким и уместным (Руби боится, что её бросят). Серия несколько раз упреждает возникающие у зрителя вопросы (вроде участия местной организации «Юнит»), а затем добавляет к сюжету неожиданный угол про опасного премьер-министра. Даже с художественной точки зрения «73 ярда» отличается от других новых историй — здесь нет привычной заставки, а сама серия снята как настоящий хоррор.

Главной проблемой «Ярдов» выступают слишком туманные правила происходящего — полноценных ответов на все вопросы серия не даёт, оставляя подозрение в том, что их не было и у самого РТД. Но зато у истории есть отличная меланхоличная атмосфера, хорошая актёрская игра Милли Гибсон и пара хитрых поворотов в сценарии. Дополнительным плюсом снова выступает и тональный контраст эпизода, как и в случае «Бума».

Фото: BBC

Пятая серия сезона, «Точка и пузырь», вызовет у зрителей сильные ассоциации с фантастической антологией «Чёрное зеркало». В сюжете, за создание которого тоже отвечал РТД, сценарий снова играет с формулой традиционных историй «Доктора». Действие эпизода развивается на планете, где все полностью погружены в виртуальные социальные пузыри — люди настолько увлечены сетями, что не замечают чудовищных монстров, которые пожирают жителей.

Повествование ведётся от лица Линди Пеппер-Бин (Калли Кук), тогда как Доктор и Руби большую часть серии появляются лишь на её экране, чтобы помочь спасти героиню и её напарника. Сам посыл, как и в случае первых сюжетов сезона, нельзя назвать особо тонким — мысль про зависимость от соцсетей и высокомерие «высшего класса» подают с элегантностью слона в посудной лавке. С другой стороны, серии очень помогают работа актрисы в роли Пеппер-Бин и довольно мрачный финал, который тонально и правда может встать в один ряд с некоторыми зарисовками «Зеркала».

В этой серии впервые эмоции Доктора, которыми тот чрезвычайно увлекается весь сезон, срабатывают вовремя и к месту. Зритель поражается наглости и узколобости жителей вместе с персонажем, что играет на пользу последним минутам. К тому же в «Точке и пузыре» есть довольно стильный дизайн монстров, которые смахивают на огромных улиток-мутантов.

Фото: BBC

Позитивная траектория развития сезона, казалось бы, могла продолжиться и с выходом шестого эпизода, «Плута» — но не тут-то было. До релиза на эту серию присутствовали определённые надежды по двум причинам. Первая — её написал не РТД. Вторая — авторами выступили создатели первого сезона «Локи» Marvel, который был одним из удачных шоу среди всех телевизионных новинок MCU.

Главной неожиданностью оказалось то, что и эта серия напоминает о прошлых сюжетах сериала (в стиле «Девушки в камине» и «Семьи крови»). Сама история рассказывает о пришельцах, которые скрываются под личиной разных гостей на викторианской вечеринке. И охотник за головами по прозвищу «Плут», который выслеживает их, принимает за свою цель именно Доктора.

Среди плюсов эпизода выделяется актёр Джонатан Грофф («Охотник за разумом»), который исполняет роль того самого наёмника. И в этой серии, как и в прошлом сюжете, есть занятный дизайн пришельцев — они здесь напоминают людей-птиц. В остальном же история слишком уж сильно смахивает на сериал «Бриджертоны», к которым сама же постоянно и отсылает. Здесь много акцента на темах «придворного скандала», танцах и похожих деталях.

В этом эпизоде сюжет с Руби во многом отходит на задний план, чтобы уступить экран ветке Доктора и Плута, где увлечение первого вторым смотрится несколько натянуто. Да и сам образ опасного и харизматичного космического негодяя слишком уж напоминает другого известного персонажа сериала — капитана Джека Харкнесса (Джон Барроумен).

Бег по кругу

Хотя у предыдущих серий присутствовали проблемы, общая траектория развития сезона к финалу будто бы начала выправляться. Это ощущение укрепляла и седьмая серия под названием «Легенда о Руби Сандей», где герои столкнулись со всеми вопросами, которые закладывали авторы в сюжет ранее.

До этого персонажи постоянно видели одну и ту же женщину в разных ролях, а сама Руби пыталась узнать тайну происхождения своей матери. Некоторые загадки перекочевали в финал ещё со спецэпизодов — постоянный снегопад вокруг Руби, слом четвёртой стены одной из героинь, фраза про некого «ждущего» и так далее. В предпоследней серии персонажи начинают активно заниматься поиском ответов, что в итоге приводит их к крупному клиффхэнгеру в финале. В сериале внезапно возвращают сущность по имени Сутех, с которой когда-то сражался ещё сам четвёртый Доктор. Тогда Сутеха изгнали, но он смог зацепиться за машину времени — и оказался «тем, кто ждёт». Взбешённое создание, которое желало рассеять смерть по всей галактике, без особых прелюдий запускает свой апокалипсис, на чём и завершается эпизод.

«Легенде» удалось воскресить ряд лучших черт прошлых финалов РТД вроде «Армии призраков» или «Злого волка», когда ставки в сюжете повышаются до небес, а уровень эпичности стремительно возрастает. И тут снова себя проявила связь с классическим периодом сериала, которую сценарист выстраивал ещё со спецэпизодов. Казалось, что «победа» была на носу — оставалось лишь представить мощный финал, который бы позволил списать часть недостатков. Но, как оказалось, они постоянно возникали не просто так.

«Империя смерти» вместе с Сутехом выпустила на свободу и все худшие импульсы РТД, которые тот сдерживал в предыдущих сериях. Для начала, эпизод сильно смахивает на дешёвый косплей «Войны бесконечности» из MCU. Персонажи массово превращаются в песок, а вселенная томно гибнет. Эта картина могла бы быть жуткой, если бы у зрителя не присутствовало чёткое осознание того, что авторы отмотают своё решение назад. Именно так и происходит в дальнейшем, причём сам процесс «отмены» превращает решения похожих проблем из «Мстителей: Финал» в хитроумные творения Шекспира.

Фото: BBC

Все сложности в дальнейшем начинают решать чуть ли не по мановению волшебной палочки (в данном случае — верёвки, ложки и перчаток). Сутеха, который 10 тысяч лет строил коварные планы, завлекают в ловушку невероятно надуманным образом (через тайну матери Руби). Победа героев здесь и вовсе выглядит каким-то издевательством над бедной сущностью, которую буквально посадили на поводок. Логика же решения проблем в стиле «минус на минус даёт плюс», с чьей помощью возвращают погибших персонажей, и вовсе не поддаётся объяснению.

Дальше Дэвис переключается на ту самую загадку с личностью материю Руби, выдавая ответ на уровне «важен не пункт назначения, а само путешествие». И это было бы не так страшно, если бы тайны вокруг героини накрутили лишь зрители, а не сам сценарист. Причём он занимался этим буквально с первого появления новой спутницы.

И подобных проблем в заключительной серии полно — снова возникает сумбурный темп повествования, огромный упор на эмоции, отсутствие нормальных объяснений и чрезвычайно странный финал с намёком на продолжение, который смахивает на «Лемони сникета».

Кроме того, к финалу становится очевидна ещё одна глобальная проблема сезона — сам Доктор. Местная версия героя так и не была реализована полностью, у неё нет единого характера, кроме тех же эмоций по поводу и без. Путешественника во времени сценарий бросает то в радость, то в горе, но за все восемь серий у него так и не складывается цельного образа. И в итоге рождается достойный самого сериала парадокс, когда серии без героя смотрятся интереснее, чем с ним.

Заключение

Подводя итог сезона, можно сказать, что возвращение Расселла Т. Дэвиса лишь оголило центральные проблемы «Доктора Кто» на сегодняшний день.

Новый сезон обходит по качеству эпоху Криса Чибнелла, да и удачные эпизоды в нём тоже есть. Но этого не хватает, чтобы вытянуть «Доктора» на какую-то приличную высоту. Вместо этого сериал вновь заходит на знакомый фанатам круг «почёта», стараясь сделать вид, что это происходит в первый раз. Однако иллюзия уже не работает.

Этому спортсмену явно нужны перерыв и другая команда тренеров со свежим видением. А иначе он так и будет наворачивать круги по одному и тому же полю, пока стадион не опустеет окончательно.

Оценка 14-го сезона «Доктора Кто» — 6/10

Понравилось

Исполнение некоторых эпизодов

Работа актёров и отдельные идеи сюжета

Не понравилось