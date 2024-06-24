Во второй серии «Дома дракона» почти ничего не происходит. Но смотреть всё равно интересно

Понедельник знаменует не только возвращение к рабочей рутине. Теперь это день, когда весь мир возвращается в Вестерос и следит за кровавыми разборками Таргариенов. Сегодня вышла уже вторая серия второго сезона «Дома дракона». Какой она получилась?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Дата старта второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. Официального перевода на русский нет, но в Сети уже доступны фанатские озвучки и субтитры. В России второй сезон легально показывает «Амедиатека» с опозданием примерно в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

Вторая серия скудна на события

Если не считать временно́го скачка в первом сезоне, сюжет «Дома дракона» всегда разворачивался неторопливо. Сценаристы могли много эпизодов раскачивать конфликт — и именно за счёт такой проработки он сильно впечатлял. Взять хотя бы момент с Кровью и Сыром в прошлой серии: он бы не сработал, если бы безумным фразам Хелейны и отношениям Эйгона с сыном уделили меньше внимания.

К сожалению, во второй серии сценаристы будто перегнули палку. Все 70 минут они посвятили подготовке к чему-то грандиозному и позабыли, что зритель жаждет развлечений здесь и сейчас. Вот только развлечений в новом эпизоде раз, два и обчёлся — и нет среди них таких же мощных, как с Кровью и Сыром. Утешает факт, что все чеховские ружья в своё время выстрелят, но, как говорил Сирио Форель, «не сегодня».

Чрезмерная затянутость делает новую серию плохой? Нет. Всё же декорации по-прежнему невероятны, а актёрская игра заслуживает всех премий мира. Как круто король Эйгон слетает с катушек, насколько сильно чувство вины давит на Алисенту, с какой болью близнецы Каргиллы следуют долгу. Уже этого достаточно, чтобы назвать «Дом дракона» одним из самых качественных шоу современности — несмотря на все недостатки.

Эйгон неприятный, но крайне харизматичный персонаж Фото: HBO

Что происходит во второй серии второго сезона?

Весь Красный замок в шоке из-за смерти юного принца. Его отец Эйгон вообще мечется по залу и жаждет яростного отмщения. Десница Отто Хайтауэр сдерживает короля и предлагает использовать смерть для укрепления позиций.

Убийцу с головой принца поймали благодаря Ларису Стронгу, поэтому тело ребёнка проносят по всей Королевской гавани. Глашатаи кричат, что это деяние Рейниры, и народ проклинает её, называя «Рейнирой Жестокой». Так симпатии народа и многих лордов переходят на сторону Зелёных.

Это собрание полно драмы Фото: HBO

Увы, королю Эйгону удаётся стереть все успехи Отто Хайтауэра. В темнице он избивает наёмника по кличке Кровь и выясняет, что тому помогал крысолов. Имя неизвестно, поэтому Эйгон велит повесить всех крысоловов Красного замка на всеобщее обозрение. Среди них есть реальный убийца, но все остальные — невинны. Жёны, отцы и дети случайных жертв идут к замку и плачут о несправедливости.

Ещё и голод из-за блокады злит людей. В прошлой серии Эйгон пообещал кузнецу Хью улучшить систему выплат, но пока ничего не сделал. Пока кузнец ждёт изменений, глядя на больную дочь и напуганную супругу, но рано или поздно его терпение лопнет — как и терпение остальных жителей.

Кузнец Хью ещё проявит себя Фото: HBO

Отто Хайтауэр обвиняет короля в импульсивных и откровенно глупых решениях. В ответ Эйгон вопит о необходимости кровопролитной войны, лишает деда звания десницы и назначает сменщиком Кристона Коля. Ведь королевский стражник, в отличие от деда, действует. Как именно? Отправляет Аррика за головой Рейниры. Всё же девушку охраняет его брат-близнец Эррик, которым можно притвориться.

Алисента Хайтауэр терзается чувством вины. Кристон Коль мог бы защитить сына Эйгона, но в этот момент Алисента спала с ним. Девушка хочет прекратить роман, но вскоре всё равно занимается с Колем любовью.

У Алисенты и Коля сложные отношения Фото: HBO

Рейнира Таргариен просила убить только Эймонда, и смерть невинного мальчика ей противна — как матери и как политику, от которого начали отворачиваться сторонники. Она злится, когда узнаёт, что за убийством стоит Деймон. Герои ссорятся, после чего недовольный Деймон улетает в Харренхолл, чтобы вести войну от имени Рейниры.

Рейнира долго общается с Бледной Пиявкой и отпускает её из заточения. Перед посадкой на корабль она видит Аррика и понимает, что он вот-вот совершит покушение. Похоже, Бледная Пиявка предупреждает Эррика, и тот спасает Рейниру. В результате драки оба брата-близнеца погибают.

Скоро прольётся братская кровь Фото: HBO

Что дальше?

Третья серия второго сезона выйдет 1 июля.