Скорсезе на кухне — за что зрители любят сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

27 июня на канале FX и онлайн-кинотеатре Hulu выходит третий сезон сериала «Медведь» о молодом нервном поваре и его маленьком ресторане. За предыдущие эпизоды эта история успела стать большим хитом среди критиков и фанатов, а заодно она получила ряд престижных наград.

Но для многих зрителей её феномен так и остался непонятым — поэтому в этой статье мы расскажем о ключевых причинах успеха сериала.

Да, шеф!

В центре повествования «Медведя» находится Карми (Джереми Аллен Уайт), который долгое время строил карьеру шеф-повара в престижных ресторанах высшего класса. Но эта авантюра дотла сожгла его нервную систему, и в результате он вернулся домой в Чикаго. Там он решил заняться небольшим кафе The Beef, которое ранее принадлежало его брату.

Однако дома его тоже ждёт не слишком тёплый приём — у заведения есть пара своих поваров и менеджер в лице «кузена» Ричарда (Эбон Мосс-Бакрак), но они не готовы следовать за идеей Карми безоговорочно. К тому же с развитием ресторана постоянно возникают всевозможные беды — текут трубы, падают стены и творятся другие неприятности. Не всегда помогает Карми и повар Сидни (Айо Эдебири), которую нанимает герой.

Все эти описания, если посмотреть со стороны, могут звучать буднично — какая-то «очередная» меланхоличная драма о жизни людей в большом городе. Но одной из ключевых особенностей истории стала манера её подачи. За создание новинки отвечал Кристофер Стортер, который ранее занимался постановкой стенд-ап концертов. По большому счёту «Медведь» стал его первым крупным хитом — но поверить в это сложно из-за местного качества.

«Медведь» большей частью серий в первом сезоне напоминает не драму, а триллер Мартина Скорсезе, причём именно периода буйной молодости знаменитого автора. Последние ленты постановщика (вроде «Ирландца») находятся на другом полушарии по сравнению с этим сериалом. У местного повествования совершенно безумная динамика, которая бьёт через край в каждой второй сцене. «Медведь» чрезвычайно эффективно передаёт напряжение любой ситуации, даже если она заключается в том, что у команды сейчас горит на плите сковорода.

Кухня в этом сериале напоминает поле боя, где солдаты никак не могут наладить линию снабжения. Персонажи постоянно на взводе, эмоции то и дело бьют через край, а взбудораженному монтажу вторит не менее бодрый саундтрек. Ощущение хаоса усиливают и через проблемы Карми с психикой, которые тот заработал на своих прошлых должностях. Герой то видит странные сны с медведем в клетке, то срывается на подчинённых — он даже на постере буквально схватился руками за голову. Иными словами, спокойных моментов здесь мало, и на контрасте с хаосом они ощущаются более ценными.

От подобного накала эмоций зритель может очень быстро устать, но именно поэтому шоу время от времени склоняется в сторону жанра чёрной комедии. Здесь нет шуток в стиле ситкомов с ожидаемым хохотом за кадром, речь идёт про абсурдные зарисовки и бытовой юмор. И как раз та самая «жиза» стала ещё одним дополнительным плюсом «Медведя».

«Медведь»: информация о сериале

Название: «Медведь» (The Bear).

Режиссёры: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф.

Актёры: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири и другие.

Дата выхода: 23 июня 2022 года (первый сезон).

Жанр: драма, чёрная комедия.

Сколько серий: восемь — в первом, по 10 — во втором и третьем.

Страна: США.

«Медведь»: где смотреть?

Сериал показывают на канале FX и в онлайн-кинотеатре Hulu, доступны сразу все эпизоды сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат FX.

У главного героя напряжённые отношения с коллегами по цеху Фото: FX

Пять звёзд

Отдельную популярность «Медведь» приобрёл благодаря позитивным отзывам настоящих поваров и владельцев ресторанов. Иногда может возникнуть ощущение, что авторы сериала чрезмерно утрировали те или иные моменты, но такие мысли быстро развеиваются во время чтения рецензий.

Особенно знатоки бизнеса отметили в сериале раскрытие темы «токсичной» ресторанной культуры, которая и порождает то самое напряжение с потерей нервов. Пользователи, которые занимались подобным бизнесом, откровенно рассказывают в сети о похожих проблемах в реальной жизни. Грубо говоря, орущий на экране телевизора Гордон Рэмзи может быть забавным, но на настоящей кухне мало кто хочет повстречать подобного «наставника».

Негативные эмоции, которые порождает работа в ресторане, присущи и самому Карми — уже в первой сцене зрителям показывают, что его начальник попросту унижает героя по самым мелким поводам. Это и так противно, а сверху ещё и накладывается напряжение от тикающего таймера, ведь герой должен успеть красиво подать людям еду.

Именно поэтому позже Карми пытается перестроить свой подход в ресторане, но получается это «с грехом пополам» из-за тени всей этой «культуры». Судя по отзывам к сериалу, героя понимают многие люди индустрии, и это тоже помогло популярности шоу.

Ещё одной из центральных тем в «Медведе» выступает семья, а точнее — «проблемные» родственники, которые могут породить ворох психологических травм у своих детей. При этом в сюжете нет каких-то чётко положительных или отрицательных героев. Это просто люди с разнообразным «заскоками» и сложностями, которые при этом всё равно верят в общее дело и видят своеобразную красоту в еде.

Шеф-повар Лука и Маркус Фото: FX

Каша из топора

Ещё одной особенностью сериала, которая проявила себя именно во втором сезоне, стало отсутствие единой жёсткой структуры истории. Кого-то подобный подход может отторгнуть, но желание авторов показать что-то новое в каждом эпизоде радует. К примеру, во втором сезоне есть история про поездку кулинара Маркуса (Лайонел Бойс) в Данию — и это целый мини-фильм с расслабляющей атмосферой, которая кардинально различается с основной веткой сериала.

Второй сезон намеренно разделяет своих героев, поэтому каждый из основных участников получает какую-то уникальную историю со своим тоном. Так, у Карми есть серия, где он никак не может признаться в чувствах своей старой подруге из-за постоянно возникающих проблем. Ричи же отправляется в элитный ресторан, где познаёт настоящую ценность профессионалов кухни высокого класса. И так далее.

Кроме того, во втором сезоне есть флэшбек-эпизод, который стал «широко известен в узких кругах». Эта серия показывает корни многочисленных страхов и переживаний персонажей, а заодно она ярче всех подчёркивает дополнительную особенность второго сезона — неожиданных гостевых звёзд.

Среди подобных участников в сериале изначально присутствует разве что Джон Бернтал, известный любителям Marvel по роли Карателя. В этот раз он исполняет роль брата Карми, от которого ему и достался ресторан.

Но во втором сезоне на огонёк без всяких фанфар внезапно начинает заглядывать то Уилл Поултер из «Стражей Галактики 3», то Оливия Колман из «Короны». А в «том самом» эпизоде сериал просто «прорывает» — внезапно на экране возникает Джейми Ли Кёртис из «Хэллоуина» и Боб Оденкёрк из «Лучше звоните Солу». И это ещё даже не весь список! Стоит ли говорить, что причины популярности серии довольно очевидны. В ней очень много хороших актёров и есть взрывоопасная ситуация в центре сюжета, которая напоминает пьесу в театре.

Карми и Ричи Фото: FX

Заключение

«Медведь» точно нельзя назвать сериалом для всех — некоторые пишут в отзывах, что им надоедает смотреть на «орущих людей». Другие же жалуются на отсутствие чёткого сюжета во втором сезоне и подобные проблемы.

Тем не менее, любители драм и историй «о профессиях» точно найдут в шоу много интересного — начиная от стиля повествования и заканчивая мощной игрой актёров. Возможно, что «Медведь» понравится кому-то не сразу. Но, как бывает в случае разных блюд, его просто нужно распробовать.