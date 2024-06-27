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Сериал «Тёмная материя» от Apple: что будет после финала первого сезона?

26 июня завершился первый сезон сериала «Тёмная материя». Шоу рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

Все девять эпизодов первого сезона уже доступны, многие зрители посмотрели все серии и уже жаждут увидеть продолжение. Но что о нём известно?

«Тёмная материя»: информация о сериале

Название: «Тёмная материя» (Dark Matter)

Режиссёры: Якоб Вербрюгген, Роксанн Доусон, Логан Джордж, Селин Хелд и Алик Сахаров

Актёры: Джоэл Эджертон, Дженнифер Коннели, Джимми Симпсон и другие

Дата выхода: 26 июня 2024 года

Жанр: фантастика, триллер, драма

Сколько серий: 9 эпизодов (1 сезон)

Страна: США.

«Тёмная материя»: где смотреть?

Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Все девять эпизодов можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Чем закончился первый сезон «Тёмной материи»?

Спустя несколько месяцев упорных попыток вернуться домой настоящий Джейсон всё же попадает в свой мир и обнаруживает, что в его вселенной есть и другие Джейсоны. Как оказалось, каждое открытие таинственного контейнера провоцировало создание альтернативной версии главного героя, которая также стремилась вернуться к Даниэле и Чарли.

Финальный эпизод рассказывает, как Джейсон с семьёй отправляется в совершенно другой мир — вселенную выбрал сын главного героя. Куда именно отправились герои, неизвестно, однако это вполне может быть тот самый продвинутый Чикаго, где уже «поселились» Аманда и Райан.

Аманда нашла идеальный мир для себя Фото: Apple

О чём будет второй сезон «Тёмной материи»?

Apple пока не продлила сериал на второй сезон. Шоу основано на одноимённой книге Блейка Крауча, события которой полностью уместились в девяти эпизодах. Сам писатель осторожно говорит о продолжении, отмечая важность работы над новыми произведениями, а не над сиквелами уже вышедших работ.

Если «Тёмная материя» всё же не завершится на одном сезоне, то в продолжении мы наверняка увидим новые приключения Джейсона, Даниэлы и Чарли, которые отправились в совершенно новый мир. Было бы интересно посмотреть на адаптацию героев в совершенно иной вселенной, а также на их потенциальную встречу с Амандой и Райаном.

Куда же отправилась семья Дессен? Фото: Apple

Когда выйдет второй сезон «Тёмной материи»?

«Тёмную материю» пока не продлили на второй сезон, поэтому официальной даты выхода у продолжения пока нет. Даже несмотря на ощущение завершённости сюжета, Apple вполне может заняться продолжением и выпустить второй сезон где-нибудь в конце 2025 года.

Однако сценарист и автор оригинальной книги Блейк Крауч не уверен, что «Тёмной материи» вообще нужно продолжение.

Каждая серия наполнена дополнительным сюжетом, который двигает историю вперёд. Поэтому мы никогда не задумывались о том, чтобы превратить «Тёмную материю» во что-то эпизодическое.