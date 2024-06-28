Пятая серия окончательно выводит «Пацанов» из кризиса. В ней полно и драмы, и жести

Старт нового сезона «Пацанов» вышел ужасным, но четвёртая серия исправила почти все ошибки — она оказалась захватывающей и ультражестокой. Впрочем, многие переживали, что это будет разовая вспышка. Как оказалось, зря! Пятый эпизод доказывает: «Пацаны» окончательно вышли из кризиса.

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

Название: «Пацаны» (The Boys).

Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие.

Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие.

Дата старта сезона: 13 июня 2023 года.

Жанр: фантастика, драма, комедия.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Пацаны»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. 13 июня вышли три эпизода, дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 18 июля. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

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Пацаны никого не боятся — даже курицу-мутанта

Описать крутость новой серии стоит на примере арки, посвящённой Хьюи и его умирающему отцу. В начале сезона этот сюжет казался самым слабым: герои нудно обсуждали прошлое, копались в неинтересных проблемах, вяло развивали отношения. Пятый эпизод стремительно трансформирует эту скуку в безжалостную и душераздирающую драму. Сцены с отцом настолько мощные, что хочется воскликнуть: «Ладно, шоураннер, былые промахи прощены».

Возможно, драма в больнице, развернувшаяся после укола сывороткой Ви, — самый эмоциональный момент за весь сериал, как минимум один из. Кровь льётся рекой, герои рыдают, финал разбивает сердце. В общем, потрясающее зрелище!

Жестокий и трогательный момент Фото: Amazon

Важно, что другие арки почти ни в чëм не уступают. Чего стоит только прогулка по ферме, где животные получили дозу сыворотки Ви. Считали Хоумлендера самым смертоносным противником? Вы просто не видели непробиваемых куриц и летающих овец.

Встреча со столь безумным врагом цепляет не только жестокими сценами, но и развитием персонажей. Негодяи показывают свою человеческую натуру, а вставшие на путь исправления герои, наоборот, превращаются демонов. Следить за подобным дико интересно!

Помните Кейт и Сэма из спин-оффа? Фото: Amazon

Хоумлендера в пятой серии мало, но он по-прежнему задаёт жару. После прощания со сложным детством он одновременно становится сдержаннее и опаснее. Если раньше лидера «Семёрки» сдерживала потребность в одобрении, то теперь ему плевать вообще на всех. У обновлённого Хоумлендера попросту нет рамок — и это до жути пугает.

В итоге после просмотра внутри появляется несгибаемая уверенность: у нового сезона будет потрясающая развязка. Слишком уж опасен стал враг, и слишком далеко зашли герои.

Что именно происходит в пятой серии?

Помните, как в прошлом эпизоде отцу Хьюи (его зовут Хью) вкололи сыворотку Ви? Оказывается, это сделала мама главного героя. Она увидела, что сын мешкался перед кроватью папы, а затем передумал и случайно выронил препарат из кармана. Тогда-то мама и довела дело до конца.

Поначалу всё идёт отлично: Хью очнулся, семья воссоединилась, все дружно общаются и планируют прекрасные путешествия. Но затем у Хью проявляются проблемы с головой — он путается в воспоминаниях, постоянно что-нибудь забывает и вообще считает, что его сыну всего 11 лет.

Ещё страшнее пробудившиеся способности. Теперь Хью умеет ходить сквозь стены и другие объекты. Увы, он часто застревает в других людях и убивает их — иногда случайно, иногда из-за помутнения рассудка. Он бы уничтожил и бывшую жену, но Хьюи напоминает отцу о счастливом прошлом, и тот на время приходит в себя.

Становится ясно, что сыворотка Ви снова принесла одни несчастья. Тогда все герои соглашаются: Хью нужно умереть. Хьюи делает папе укол, и тот закрывает глаза навсегда.

Хьюи совершит самый сложный выбор в своей жизни Фото: Amazon

Суперы довели пацанов до отчаяния. Они не знают, что делать дальше, но тут появляется Бутчер. Он рассказывает о вирусе для суперов, о котором стало известно в спин-оффе «Поколение Ви». Оружие попало в руки Виктории Ньюман, и пацанам нужно его отобрать. Для этого они даже вытаскивают из тюрьмы Стэна Эдгара, бывшего президента «Воут». Эдгар приводит героев к месту, где люди Ньюман экспериментируют с вирусом. Во главе процесса стоит Самир, это возлюбленный Ньюман и отец её ребёнка.

В лаборатории явно произошла трагедия: стены в крови, вирус пропал, подопытные животные сбежали. Ньюман тоже приходит в лабораторию и объединяется с героями, чтобы поскорее найти Самира.

Выясняется, что сыворотку Ви вкололи хомяку, после чего он всё разнёс и опрокинул препараты в канализацию. Теперь животные на территории выпили заражённую воду и получили суперсилы. Вот почему вскоре герои встречают на улице непробиваемых куриц и летающих овец.

Звери загоняют героев в амбар, где прячется учёный Самир. У него осталась всего одна доза вируса против суперов. После длительных споров пацаны вводят вирус в труп другого учёного и выбрасывают его на улицу. Животные поедают тело, заражаются и погибают.

Бутчер навещает в тюрьме Стэна Эдгара Фото: Amazon

Во время разборок с овцами творится такая суета, что никто не замечает пропажи Самира. Вскоре полиция находит его ногу — теперь Ньюман считает его погибшим и плачет. Стэна Эдгара отправляют обратно в тюрьму, ведь он не помог добыть вирус. Вот только по дороге Ньюман взрывает тюремщику голову и, вероятно, освобождает Эдгара.

Дальше показывают Бутчера и Джо, которые держат в сарае Самира. Оказывается, Бутчер лишил учёного ноги и подстроил его смерть. Теперь он хочет, чтобы Самир воссоздал вирус против суперов.

Джо плохо влияет на Бутчера Фото: Amazon

Корпорация «Воут» проводит мероприятие, где рассказывает фанатам о будущем киновселенной. Обещают даже фильмы о Кейт и Сэме, которые устроили бойню в спин-оффе «Поколении Ви», — тогда их выставили не убийцами, а героями.

Хоумлендеру плевать как на фильмы, так и на фанатов. Он даже позволяет сыну не сниматься в дурацком кино, если он того не хочет. Райану как раз больше интересна реальная помощь людям. Например, режиссёр киновселенной обижает ассистентку — тогда Райан ставит наглеца на колени и позволяет девушке его избить.

Мероприятия «Воут» — явная отсылка к Disney Фото: Amazon

Поезд-А чувствует, что Сестра Сэйдж скоро догадается о его связи с пацанами. Тогда он просит помощи у Эшли. Эту девицу недавно унизительно бросил ведущий новостей Кэмерон Коулман — за это она подставляет бывшего ухажёра. В итоге Хоумлендер собирает «Семёрку», объявляет суперов богами и велит им растерзать предателя Коулмана.