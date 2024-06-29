Игра понравится не только фанатам «Геншина» и «Хонкая», но и новичкам.

Яркая новинка от авторов Genshin Impact: что нужно знать перед выходом Zenless Zone Zero

4 июля выходит игра Zenless Zone Zero — ролевой слэшер на ПК и «мобилки» от китайской HoYoverse, известной по Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Новинку с нетерпением ждут как фанаты студии, так и простые геймеры, ценящие динамичные сражения в ближнем бою.

За несколько дней до релиза разработчики провели стрим, в рамках которого сообщили дополнительные подробности о новом проекте. Какой будет ZZZ и стоит ли она вашего внимания — разобрались чуть ниже.

Что такое Zenless Zone Zero?

Вслед за игрой в открытом мире и «закосом» под JRPG китайские разработчики осваивают жанр слэшера. Динамики сражениям добавляют персонажи (на их переключении завязаны комбо и разные бонусы), а разнообразие боссов и механик боя указывает, что ставка сделана именно на геймплей.

К слову, игровой процесс весьма неплох. Сражения вызывают интерес у фанатов жанра и в то же время щадят новичков — можно залипать в сложных боевых режимах, а можно сосредоточиться на сюжете и проработанной атмосфере с симпатичной графикой и музыкой.

Zenless Zone Zero — типичная игра HoYoverse со всеми плюсами и минусами студии. Восполняемая энергия не даёт прокачивать персонажа 24/7, сам фарм ресурсов и подбор артефактов занимают немало времени, и не всех героев выходит получить бесплатно — спасибо механике «гачи».

Не всем игрокам удаётся мириться с такими ограничениями, но многие уверены, что оно того стоит. Бесплатная ZZZ на старте даёт около сотни часов контента и кучу «круток» для получения сильнейших персонажей. А в дальнейшем игра будет непрерывно расширяться, открывая новые режимы, продолжая сюжет и так далее — как «Геншин» и «Хонкай».

Новая игра работает по старой схеме HoYoverse — это нравится не всем, но приносит результат Фото: HoYoverse

Подробности версии 1.0 в Zenless Zone Zero

Обычно китайские игроделы выпускают новый патч каждые шесть недель — и ZZZ вряд ли станет исключением. Если ничего не случится, уже 15 августа игру освежит релиз версии 1.1, а до того времени нам должно хватить релизного контента: по некоторым подсчётам, на него придётся потратить более 100 часов.

Сразу после выхода будет доступно три сюжетных главы, причём одну из них не видели даже участники бета-тестов. В последней (на данный момент) части истории игрокам предстоит помочь членам домашнего агентства Виктория.

К выходу 4 июля авторы также подготовили новых персонажей и группировки — некоторые герои появятся уже в версии 1.0, другие станут играбельными в следующих обновлениях.

Чжу Юань относится к новой группировке — Службе общественной безопасности Фото: HoYoverse

Разработчики также сообщили, что подготовили к выходу Zenless Zone Zero много новых территорий, включая улицы города Нью-Эриду и другие локации.

К примеру, для режима Нулевая каверна создали отдельную локацию, поскольку надеются, что формат привлечёт внимание игроков. По сути, это боевой рогалик, напоминающий виртуальную вселенную в Honkai: Star Rail, но тут он будет намного шире.

Кроме Нулевой каверны, с релиза в ZZZ будет доступен ещё один боевой режим — ралли. Награды и уровни будут обновляться со временем.

В игре нет полноценного открытого мира, но есть отдельные проработанные локации с кучей отсылок на масс-медиа Фото: HoYoverse

Обычно HoYoverse радуют бонусами в виде промокодов, но в этот раз он был только один. Активировать код можно будет в первую неделю после релиза игры.

ZZZFREE100

Зато разработчики расщедрились на бесплатные «крутки» — на старте баннер можно будет свободно открыть 100 раз, при том что для получения пятизвёздочного героя нужно максимум 90. Ещё 80 попыток авторы ZZZ дарят для баннера бангбу (помощники в бою).

Вероятно, каждый игрок сможет получить легендарного персонажа на самом старте игры Фото: HoYoverse

Детали релиза Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero выйдет 4 июля 2024 года на ПК и PlayStation 5, а также на мобильных ОС Android и iOS. Сейчас ходят слухи о релизе на Xbox и Nintendo Switch, но говорить об этом всерьёз рано («Геншин» ждёт свой порт на Switch уже несколько лет).

Системные требования как для топ-игры 2024 года выпуска у ZZZ скромные: ПК-юзерам для запуска хватит Intel Core i5 с NVIDIA GeForce GTX 970, а для игры в кармане будет достаточно iPhone XS или Android на Snapdragon 8.

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Релизы HoYoverse недоступны в Steam, но скачать Zenless Zone Zero на ПК можно через лаунчер с официального сайта или в Epic Games Store (по сути, это то же самое).

Игра доступна бесплатно — ни за один режим платить не придётся. Монетизация завязана на самых ярких персонажах, которых можно получить за внутреннюю валюту. Её можно накопить в процессе прохождения, но, если хочется открывать улучшения для героев и лучшее оружие, придётся доставать банковскую карту.