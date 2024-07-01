Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота

Франшиза «Тихое место» всегда была спорной. Режиссёр Джон Красински придумал необычный сеттинг и умело передал чувство безнадёги, но переполнил сценарий запредельным числом глупостей.

Чего стоит момент из первого фильма, где родители дали ребёнку новую игрушку и не проверили, что она звуковая. Слишком уж нелепая ошибка для мира, где монстры слепы, но обладают отменным слухом. Но если закрыть глаза на очевидный ляп, зрелище покажется напряжённым и невыносимо жутким — всё благодаря актёрской игре и крепкой режиссуре. Вся дилогия состояла из подобных эпизодов: они одновременно заставляли бить ладонью по лицу и грызть ногти от беспокойства.

27 июня в мировых кинотеатрах вышел приквел «Тихое место: День первый», который показал вторжение монстров. Режиссёрское кресло занял Майкл Сарноски, автор «Свиньи» с Николасом Кейджем, — и с задачей он не справился. Фильм сохранил сценарные огрехи прошлых частей и, что ещё страшнее, растерял достоинства.

«Тихое место: День первый»: информация о фильме

Название: «Тихое место: День первый» (A Quiet Place: Day One).

Режиссёр: Майкл Сарноски.

Актёры: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу и другие.

Дата выхода: 27 июня 2024 года.

Жанр: ужасы, фантастика, драма.

Продолжительность: 100 минут.

Страна: США, Великобритания.

«Тихое место: День первый»: где смотреть

29 июня стартовали неофициальные показы в российских кинотеатрах. Цифровая версия выйдет 30 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

Девочка и кот идут за пиццей

В дилогии пришествие инопланетян показывали мельком, зато со впечатляющей эффектностью. Метеоритный дождь, всеобщая паника, беспомощность полиции — всё это сильно напрягало и казалось чуть ли не лучшей частью фильма. Неудивительно, что приквел «День первый» так ждали. Хотелось поскорее узнать, как власти реагировали на атаку и почему монстров не остановили ни танки, ни авиация.

Увы, желания зрителя Майкла Сарноски не волновали. В его интерпретации пришельцы напали — и где-то за кадром быстро всех победили. Единственное, на что хватило правительства, так это на взрыв мостов, ведущих из Манхэттена в другие регионы США.

Главная героиня Фото: Paramount

На чём сфокусировался режиссёр, раз не на войне с захватчиками? Снова на личной драме людей. В этот раз в центре внимания девица Самира, которая вот-вот умрёт от болезни. Ещё до вторжения она мечтала отведать вкуснейшую пиццу, и после апокалипсиса её цели не меняются. Всё верно: почти весь фильм — путь Самиры до гарлемской пиццерии.

В теории такие банальности можно показать драматично. Это доказывают наши слёзы, когда Том Хэнкс в «Изгое» терял волейбольный мячик. Проблема в том, что подобные моменты работают только при безупречной режиссуре и великой актёрской игре. В приквеле нет ни того, ни другого. Вот почему поход за пиццей понятен, но совершенно лишён трогательности.

Узнали Эдди из «Очень странных дел»? Фото: Paramount

Майкл Сарноски попросту не наполнил образы героев глубиной. Это заметно на примере Джозефа Квинна. Ролью Эдди в «Очень странных делах» актёр показал: он умеет влюблять зрителя, превращать каждый кадр в феерию. В «Тихом месте» Квинна превратили в стандартного отважного парня, который рискует жизнью ради случайной незнакомки. Скука!

Самым интересным персонажем спин-оффа оказывается очаровательный кот, который все 100 минут ходит за героями. Он быстро понимает правила и весь фильм хранит тишину. Не мяукает, не шипит, не скидывает лапкой предметы со стола — зато пронзительно смотрит по сторонам и охотно идёт на ручки. В итоге за его судьбу переживаешь сильнее всего.

Спасти рядового котика Фото: Paramount

Горстка напряжённых моментов на 100 минут

Недостатки франшизы приумножились, а как быть с достоинствами? Тут тоже всё неважно. Приквел идёт 100 минут, и почти всё это время посвящено скудной драме. Напряжённые моменты тоже есть, но их преступно мало: вспоминаются разве что падение метеоритов, в котором заметна продюсерская рука Майкла Бэя, крепкий финал и пара стычек с монстрами в середине хронометража.

Пришельцы по-прежнему пугающие, однако их закинули на обочину истории и на огонёк приглашают лишь благодаря неуклюжести героев. Они то чемодан случайно опрокинут, то что-нибудь громко разобьют.

Герои быстро понимают, что стоит помалкивать Фото: Paramount

«Тихое место: День первый»: стоит ли смотреть?

Приквел не назвать абсолютным провалом, но в плане качества он сильно уступает дилогии. Поэтому смотреть его стоит лишь ярым фанатам франшизы и хорроров.

Оценка «Тихого места: День первый» — 6 из 10.

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Есть пара напряжённых моментов

Котик великолепен.

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