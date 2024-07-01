ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Тихое место: День первый 2024: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, события, где смотреть, кот

Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота
Слава Петров
«Тихое место: День первый» 2024
Аудио-версия:
Комментарии
Вторжение инопланетян угнетает.

Франшиза «Тихое место» всегда была спорной. Режиссёр Джон Красински придумал необычный сеттинг и умело передал чувство безнадёги, но переполнил сценарий запредельным числом глупостей.

Чего стоит момент из первого фильма, где родители дали ребёнку новую игрушку и не проверили, что она звуковая. Слишком уж нелепая ошибка для мира, где монстры слепы, но обладают отменным слухом. Но если закрыть глаза на очевидный ляп, зрелище покажется напряжённым и невыносимо жутким — всё благодаря актёрской игре и крепкой режиссуре. Вся дилогия состояла из подобных эпизодов: они одновременно заставляли бить ладонью по лицу и грызть ногти от беспокойства.

27 июня в мировых кинотеатрах вышел приквел «Тихое место: День первый», который показал вторжение монстров. Режиссёрское кресло занял Майкл Сарноски, автор «Свиньи» с Николасом Кейджем, — и с задачей он не справился. Фильм сохранил сценарные огрехи прошлых частей и, что ещё страшнее, растерял достоинства.

«Тихое место: День первый»: информация о фильме

Название: «Тихое место: День первый» (A Quiet Place: Day One).
Режиссёр: Майкл Сарноски.
Актёры: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу и другие.
Дата выхода: 27 июня 2024 года.
Жанр: ужасы, фантастика, драма.
Продолжительность: 100 минут.
Страна: США, Великобритания.

«Тихое место: День первый»: где смотреть

29 июня стартовали неофициальные показы в российских кинотеатрах. Цифровая версия выйдет 30 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

Материалы по теме
«Ведьмак» от мира мыльных опер. Обзор третьего сезона «Бриджертонов» от Netflix
«Ведьмак» от мира мыльных опер. Обзор третьего сезона «Бриджертонов» от Netflix

Девочка и кот идут за пиццей

В дилогии пришествие инопланетян показывали мельком, зато со впечатляющей эффектностью. Метеоритный дождь, всеобщая паника, беспомощность полиции — всё это сильно напрягало и казалось чуть ли не лучшей частью фильма. Неудивительно, что приквел «День первый» так ждали. Хотелось поскорее узнать, как власти реагировали на атаку и почему монстров не остановили ни танки, ни авиация.

Увы, желания зрителя Майкла Сарноски не волновали. В его интерпретации пришельцы напали — и где-то за кадром быстро всех победили. Единственное, на что хватило правительства, так это на взрыв мостов, ведущих из Манхэттена в другие регионы США.

Главная героиня

Главная героиня

Фото: Paramount

На чём сфокусировался режиссёр, раз не на войне с захватчиками? Снова на личной драме людей. В этот раз в центре внимания девица Самира, которая вот-вот умрёт от болезни. Ещё до вторжения она мечтала отведать вкуснейшую пиццу, и после апокалипсиса её цели не меняются. Всё верно: почти весь фильм — путь Самиры до гарлемской пиццерии.

В теории такие банальности можно показать драматично. Это доказывают наши слёзы, когда Том Хэнкс в «Изгое» терял волейбольный мячик. Проблема в том, что подобные моменты работают только при безупречной режиссуре и великой актёрской игре. В приквеле нет ни того, ни другого. Вот почему поход за пиццей понятен, но совершенно лишён трогательности.

Узнали Эдди из «Очень странных дел»?

Узнали Эдди из «Очень странных дел»?

Фото: Paramount

Майкл Сарноски попросту не наполнил образы героев глубиной. Это заметно на примере Джозефа Квинна. Ролью Эдди в «Очень странных делах» актёр показал: он умеет влюблять зрителя, превращать каждый кадр в феерию. В «Тихом месте» Квинна превратили в стандартного отважного парня, который рискует жизнью ради случайной незнакомки. Скука!

Самым интересным персонажем спин-оффа оказывается очаровательный кот, который все 100 минут ходит за героями. Он быстро понимает правила и весь фильм хранит тишину. Не мяукает, не шипит, не скидывает лапкой предметы со стола — зато пронзительно смотрит по сторонам и охотно идёт на ручки. В итоге за его судьбу переживаешь сильнее всего.

Спасти рядового котика

Спасти рядового котика

Фото: Paramount

Горстка напряжённых моментов на 100 минут

Недостатки франшизы приумножились, а как быть с достоинствами? Тут тоже всё неважно. Приквел идёт 100 минут, и почти всё это время посвящено скудной драме. Напряжённые моменты тоже есть, но их преступно мало: вспоминаются разве что падение метеоритов, в котором заметна продюсерская рука Майкла Бэя, крепкий финал и пара стычек с монстрами в середине хронометража.

Пришельцы по-прежнему пугающие, однако их закинули на обочину истории и на огонёк приглашают лишь благодаря неуклюжести героев. Они то чемодан случайно опрокинут, то что-нибудь громко разобьют.

Герои быстро понимают, что стоит помалкивать

Герои быстро понимают, что стоит помалкивать

Фото: Paramount

Материалы по теме
Пятая серия окончательно выводит «Пацанов» из кризиса. В ней полно и драмы, и жести
Пятая серия окончательно выводит «Пацанов» из кризиса. В ней полно и драмы, и жести

«Тихое место: День первый»: стоит ли смотреть?

Приквел не назвать абсолютным провалом, но в плане качества он сильно уступает дилогии. Поэтому смотреть его стоит лишь ярым фанатам франшизы и хорроров.

Оценка «Тихого места: День первый» — 6 из 10.

Понравилось

  • Есть пара напряжённых моментов
  • Котик великолепен.

Не понравилось

  • Сюжет полон глупостей
  • Режиссура хромает
  • Монстров слишком мало.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android