Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота

Франшиза «Тихое место» всегда была спорной. Режиссёр Джон Красински придумал необычный сеттинг и умело передал чувство безнадёги, но переполнил сценарий запредельным числом глупостей.
Чего стоит момент из первого фильма, где родители дали ребёнку новую игрушку и не проверили, что она звуковая. Слишком уж нелепая ошибка для мира, где монстры слепы, но обладают отменным слухом. Но если закрыть глаза на очевидный ляп, зрелище покажется напряжённым и невыносимо жутким — всё благодаря актёрской игре и крепкой режиссуре. Вся дилогия состояла из подобных эпизодов: они одновременно заставляли бить ладонью по лицу и грызть ногти от беспокойства.
27 июня в мировых кинотеатрах вышел приквел «Тихое место: День первый», который показал вторжение монстров. Режиссёрское кресло занял Майкл Сарноски, автор «Свиньи» с Николасом Кейджем, — и с задачей он не справился. Фильм сохранил сценарные огрехи прошлых частей и, что ещё страшнее, растерял достоинства.
«Тихое место: День первый»: информация о фильме
Режиссёр: Майкл Сарноски.
Актёры: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу и другие.
Дата выхода: 27 июня 2024 года.
Жанр: ужасы, фантастика, драма.
Продолжительность: 100 минут.
Страна: США, Великобритания.
«Тихое место: День первый»: где смотреть
29 июня стартовали неофициальные показы в российских кинотеатрах. Цифровая версия выйдет 30 июля.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.
Девочка и кот идут за пиццей
В дилогии пришествие инопланетян показывали мельком, зато со впечатляющей эффектностью. Метеоритный дождь, всеобщая паника, беспомощность полиции — всё это сильно напрягало и казалось чуть ли не лучшей частью фильма. Неудивительно, что приквел «День первый» так ждали. Хотелось поскорее узнать, как власти реагировали на атаку и почему монстров не остановили ни танки, ни авиация.
Увы, желания зрителя Майкла Сарноски не волновали. В его интерпретации пришельцы напали — и где-то за кадром быстро всех победили. Единственное, на что хватило правительства, так это на взрыв мостов, ведущих из Манхэттена в другие регионы США.
Главная героиня
Фото: Paramount
На чём сфокусировался режиссёр, раз не на войне с захватчиками? Снова на личной драме людей. В этот раз в центре внимания девица Самира, которая вот-вот умрёт от болезни. Ещё до вторжения она мечтала отведать вкуснейшую пиццу, и после апокалипсиса её цели не меняются. Всё верно: почти весь фильм — путь Самиры до гарлемской пиццерии.
В теории такие банальности можно показать драматично. Это доказывают наши слёзы, когда Том Хэнкс в «Изгое» терял волейбольный мячик. Проблема в том, что подобные моменты работают только при безупречной режиссуре и великой актёрской игре. В приквеле нет ни того, ни другого. Вот почему поход за пиццей понятен, но совершенно лишён трогательности.
Узнали Эдди из «Очень странных дел»?
Фото: Paramount
Майкл Сарноски попросту не наполнил образы героев глубиной. Это заметно на примере Джозефа Квинна. Ролью Эдди в «Очень странных делах» актёр показал: он умеет влюблять зрителя, превращать каждый кадр в феерию. В «Тихом месте» Квинна превратили в стандартного отважного парня, который рискует жизнью ради случайной незнакомки. Скука!
Самым интересным персонажем спин-оффа оказывается очаровательный кот, который все 100 минут ходит за героями. Он быстро понимает правила и весь фильм хранит тишину. Не мяукает, не шипит, не скидывает лапкой предметы со стола — зато пронзительно смотрит по сторонам и охотно идёт на ручки. В итоге за его судьбу переживаешь сильнее всего.
Спасти рядового котика
Фото: Paramount
Горстка напряжённых моментов на 100 минут
Недостатки франшизы приумножились, а как быть с достоинствами? Тут тоже всё неважно. Приквел идёт 100 минут, и почти всё это время посвящено скудной драме. Напряжённые моменты тоже есть, но их преступно мало: вспоминаются разве что падение метеоритов, в котором заметна продюсерская рука Майкла Бэя, крепкий финал и пара стычек с монстрами в середине хронометража.
Пришельцы по-прежнему пугающие, однако их закинули на обочину истории и на огонёк приглашают лишь благодаря неуклюжести героев. Они то чемодан случайно опрокинут, то что-нибудь громко разобьют.
Герои быстро понимают, что стоит помалкивать
Фото: Paramount
«Тихое место: День первый»: стоит ли смотреть?
Приквел не назвать абсолютным провалом, но в плане качества он сильно уступает дилогии. Поэтому смотреть его стоит лишь ярым фанатам франшизы и хорроров.
Оценка «Тихого места: День первый» — 6 из 10.
Понравилось
- Есть пара напряжённых моментов
- Котик великолепен.
Не понравилось
- Сюжет полон глупостей
- Режиссура хромает
- Монстров слишком мало.