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Дом дракона, 3-я серия, 2-й сезон 2024: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, события, где смотреть онлайн в России

Третья серия «Дома дракона» готовит к великой битве и шокирует проблемами
Слава Петров
У новой серии «Дома дракона» проблемы с логикой
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Что ты творишь, Рейнира?

У продолжения «Дома дракона» странное начало. Первая серия была отличной и разбивала сердце безжалостным финалом, а вот вторую врачи могут выписывать вместо снотворного — всё же за 70 минут в ней толком ничего не произошло. Но каким получился новый эпизод, вышедший 1 июля? Спойлер: тоже весьма специфическим.

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).
Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.
Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.
Дата выхода второго сезона: 17 июня 2024 года.
Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.
Жанр: фэнтези, драма.
Сколько серий: 8 эпизодов.
Страна: США.
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Во второй серии «Дома дракона» почти ничего не происходит. Но смотреть всё равно интересно
Во второй серии «Дома дракона» почти ничего не происходит. Но смотреть всё равно интересно

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Увы, с опозданием: пока там доступны только два эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Рейнира против узурпатора и логики

Западные критики, оценившие почти весь второй сезон, сравнили сюжет с пороховой бочкой, которая наконец взорвалась. Поэтому воодушевлённые зрители ждали стремительного развития событий — и зря. В первых трёх эпизодах ничего так и не взорвалось, да и фитиль горит вдали от бочки.

«Дом дракона» всё ещё готовит нас к великим сражениям и делает это аккуратно, достоверно, медлительно. Вот маленькие дома, сцепившиеся не то за истинного правителя, не то из-за древней вражды. Вот армии, неторопливо марширующие к месту грядущей битвы. А вот пешки, которые со временем станут ферзями, но пока отправлены в глубокий тыл. Сценаристы так грамотно расставляют фигуры, что придираться к медлительности в этот раз не хочется.

Выглядит сериал невероятно

Выглядит сериал невероятно

Фото: HBO

Увы, погружение трещит по швам, когда логику сочетают с необъяснимой глупостью. Чего стоит финал эпизода, где ключевой персонаж отправляется в логово льва. Зачем? Причина, мягко скажем, неубедительна. Какова вероятность успеха? В районе нуля, это ясно изначально. Есть ли риск? Да, максимальный. Вот почему в конце сцены хочется воскликнуть: «Что это, чёрт возьми, было?». Ответа, вероятно, нет даже у ветра.

Столь нелепый восьмиминутный эпизод пошатывает веру в «Дом дракона». Если сценаристы сотворили такую чушь, то что ещё они могут выдумать? Не загубят ли проработанную историю Джорджа Мартина? Надеемся на лучшее, но с беспокойством на душе.

Алисента совсем запуталась в себе

Алисента совсем запуталась в себе

Фото: HBO

Что именно происходит в третьей серии?

Страсти в Вестеросе неторопливо закипают. Это доказывает кровопролитная стычка между Домами Блэквудов и Бракенов. Они враждуют уже много поколений и вечно ищут повод для драки, но официальной причиной побоища стали разногласия на тему законного правителя.

Король Эйгон считает, что первая битва официально начинает войну — поэтому Кристон Коль ведёт армию в Речные земли, где живут Блэквуды и Бракены. К нему примыкает Гвейн Хайтауэр, брат Алисенты. А вот драконов с собой не берут: если Эймонд прилетит верхом на Вхагар, то и Рейнира пустит в ход своих огнедышащих монстров. У неё их попросту больше.

К слову, Эйгон всё равно хочет полететь в битву на драконе, но его отговаривает Ларис Стронг. По его словам, власть в отсутствие короля захватят. Тогда Эйгон ведёт своих стражников в бордель, где уже отдыхает Ульф Белый, незаконорождённый потомок Таргариенов. В будущем Ульф сыграет в сюжете важную роль.

Эйгону не хватает рассудительности

Эйгону не хватает рассудительности

Фото: HBO

Бейла Таргариен патрулирует Вестерос на драконе, замечает отряд Кристона Коля и докладывает обо всём Рейнире. Лорды уговаривают её разбить противника или, ещё лучше, сжечь драконами. Вот только девушка боится развязывать великую войну. Рейнис советует ей поговорить с Алисентой и предотвратить кровопролитие.

Сначала Рейнира отправляет Лейну Таргариен, трёх своих маленьких детей, двух подрастающих драконов и четыре драконьих яйца в долину. Это самое безопасное место в Вестеросе. Затем с помощью Мисарии она выясняет, как лично встретиться с Алисентой и уладить вопрос с войной.

Рейнира надевает одеяния монашки и вместе с проводником добирается до собора, где часто молится Алисента. Она подбирается к бывшей королеве и долго с ней общается. Алисента уверяет, что Визерис перед смертью выбрал другого наследника, однако вскоре выясняется: он всего лишь цитировал пророчество Эйгона Завоевателя. Алисента понимает свою ошибку, но остановить войну уже не может — у неё нет контроля над сыновьями. В итоге героини расходятся, ничего не добившись.

Встреча Рейниры и Алисенты ничего не изменила

Встреча Рейниры и Алисенты ничего не изменила

Фото: HBO

Деймон добирается до разрушенного Харренхолла. Этот замок — ключ в Речные земли, и Эймонд хочет держать его в руках. Хозяин цитадели Саймон Стронг тепло приветствует гостя и оказывает ему поддержку. Вот только собирать войска должен хранитель Речных земель Гровер Талли, а он стар и не имеет власти над лордами.

Ночью Деймон видит сон. Сначала юная Рейнира пришивает голову Мейлора, убитого Кровью и Сыром. Затем женщина в чёрном говорит, что герой погибнет в Харренхолле.

У Деймона жуткие сны

У Деймона жуткие сны

Фото: HBO

Когда выйдет четвёртая серия?

Сюжета «Дома дракона» продолжится 8 июля.

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