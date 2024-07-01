А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2024 года

Каждый месяц в «Мире танков» появляются различные бесплатные предметы, которые можно добыть с помощью активации особых кодов. Сделать это получится всего лишь за несколько кликов на сайте и в лаунчере. Помимо этого, доступны и прочие поощрительные мероприятия, например табель-календарь или призовая коробка. Сегодня мы отметим все доступные опции и подскажем способы их активации.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июле 2024 года)

MT26JUNBKOHTAKTE — один день Танкового премиум-аккаунта;

CREWFIREFIGHTING — пять предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

Игрокам, которые давно не заходили в игру (100 дней и более), доступны особые промокоды стримеров. Эти опции срабатывают только один раз. После активации обязательно необходимо отыграть один матч — удастся добыть премиум-танк 8-го уровня и задачи:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, восемь дней Танкового премиум-аккаунта, три премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике 4-го уровня и выше);

GRANNYMT23 — танк T77;

LEBWAMT23 — танк T77;

YUSHAMT23 — танк T77;

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105.

«Мир танков» Фото: Lesta Games

Помимо бонусных промокодов стримеров, новичкам доступны пригласительные опции, но только при создании нового аккаунта:

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MIRTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

«Мир танков» ежемесячно радует игроков обновлёнными версиями табель-календаря. С помощью этой опции можно раздобыть несколько полезных и бесплатных наград. Для этого нужно сделать следующее:

Каждый день посещайте сайт и переходите в табель-календарь. Щёлкните на открытый день в календаре и заберите бесплатный предмет. Откройте игру для переноса полученного предмета на аккаунт. Продолжайте ежедневно заходить на сайт и забирайте награды в табель-календаре.

Табель-календарь Фото: Lesta Games

В течение одного дня можно получить только один предмет. Обновление календаря доступно в 3:00 по московскому времени. Если игрок пропустит какой-то день, то ему будут недоступны следующие награды до тех пор, пока он не активирует пропущенные. После открытия предмета обязательно перейдите в игру для переноса полученных предметов на аккаунт, чтобы не пропустить день.

Если выполнить все действия в течение месяца, то за июль удастся добыть следующие награды:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

5 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

2D-стиль «Купальская ночь»;

2D-стиль «Ослепляющий камуфляж»;

3 декали «Аисты»;

3 декали «Дружба крепче стали»;

1 контейнер «Путь воина»;

1 случайное игровое имущество.

«Мир танков» Фото: Lesta Games

Помимо табель-календаря, в «Мире танков» можно активировать бесплатную «призовую коробку» (Prizebox). Для получения откройте сайт игры и нажмите на кнопку «Получить». Запустите игру для фиксации предметов на аккаунте.

Если игрок очень давно не участвовал в битвах, то ему откроются неделя Танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Если геймер недавно участвовал в сражениях, то он тоже не останется без награды — ему станут доступны бесплатный купон на скидку и несколько предбоевых инструкций. После выполнения всех квестов игроки получат серебро, опыт и личные резервы. Список бесплатных наград может быть впоследствии изменён.