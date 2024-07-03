Все герои Zenless Zone Zero

Авторы смогли удивить разнообразием как в геймплее, так и в стиле героев.

4 июля состоится релиз новой игры от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail — приключенческого слэшера Zenless Zone Zero. Она будет доступна на ПК, PS5, iOS и Android.

Студия HoYoverse экспериментирует с жанром и геймплеем, но не с моделью своих игр. ZZZ станет очередной гачей, где нужно собирать персонажей и составлять из них команды. На уникальности играбельных героев построены монетизация и система обновлений.

Каждый из них имеет специальность (роль), редкость (топовую S или базовую A), стихийный атрибут (каждый со своими свойствами), а также принадлежит какой-то фракции — если использовать товарищей по группе вместе, открываются уникальные комбо, как у Коляды и Бена. Всего в вашей команде должно быть три героя.

На релизе в версии 1.0 будет доступно 15 разных персонажей, причём многих можно будет получить бесплатно. Мы кратко расскажем о каждом, чтобы вы уже начали выбирать себе любимчиков в боевой отряд.

Энби

Редкость: ранг A

Атрибут: электро

Специальность: устрашение

Фракция: «Хитрые зайцы»

Первый играбельный персонаж, который даётся бесплатно на старте прохождения. Отличается довольно простым геймплеем, который хорошо подойдёт в начале для погружения в игру — но в дальнейшем Энби всё больше уступает другим героям по характеристикам и общей полезности для команды.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Билли

Редкость: ранг А

Атрибут: физический

Специальность: нападения

Фракция: «Хитрые зайцы»

Второй из тройки начальных бесплатных героев, тоже прост в исполнении и хорош в начале. Сражение с помощью огнестрела помогает держать дистанцию, и на старте Билли готов стать ваших основным дамагером — до тех пор, пока вы не найдёте кого-то получше.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Николь

Редкость: ранг А

Атрибут: эфир

Специальность: поддержка

Фракция: «Хитрые зайцы»

Глава шайки слегка выделяется — этот бесплатный саппорт может быть актуален даже на поздней стадии игры благодаря хорошей связке с Чжу Юань. Николь позволяет контролировать врагов, притягивая их к центру, при этом умеет снижать их защиту и повышает эфирный урон — отличный набор для героя поддержки.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Антон

Редкость: ранг А

Атрибут: электро

Специальность: нападение

Фракция: Комбинат «Белобог»

Антон Иванов — неплохой дамагер, подходящий под разные игровые ситуации. Проблема заключается лишь в том, что он очевидно уступает в силе героям S-ранга, поэтому большинство игроков быстро заменят его на кого-то другого.

Видео доступно на YouTube-канале ShiroNaya. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Бен

Редкость: ранг А

Атрибут: огонь

Специальность: оборона

Фракция: Комбинат «Белобог»

Мощный медведь, который всем своим видом показывает, что он хороший танк. Так и есть: хотя урона команде Бен почти не добавит, зато сможет защитить хлипких дамагеров вроде того же Билли. Но лучше всех мишка раскрывается во фракционной связке с Колядой.

Видео доступно на YouTube-канале Gachadd. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Корин

Редкость: ранг А

Атрибут: физический

Специальность: нападение

Фракция: Агентство домашнего персонала «Виктория»

Весьма слабый и нишевый дамагер, который перед релизом занимал самые низкие позиции во всех тир-листах. Тем не менее это не значит, что за Корин нельзя проходить игру и закрывать режимы — просто это будет чуть сложнее, чем за S-героев. Для вайфу-геймеров это препятствием точно не станет, так что если нравится Корин — вы сможете привыкнуть к её особенностям.

Видео доступно на YouTube-канале ON Game. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Сокаку

Редкость: ранг А

Атрибут: лёд

Специальность: поддержка

Фракция: Секция 6

Саппорт, который в умелых руках будет очень силён — чтобы раскрыть героя на максимум, потребуется привыкнуть к комбинациям и специфике. У героя невысокая скорость и низкие показатели защиты, хотя, если научиться грамотно действовать за Сокаку на поле боя, потраченные ресурсы себя оправдают.

Видео доступно на YouTube-канале OnGame Tips. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Люси

Редкость: ранг А

Атрибут: огонь

Специальность: поддержка

Фракция: Сыны Калидона

Новый герой, которого не было на бета-тесте ZZZ, а его анонс состоялся несколько дней назад — вероятно, девушка появится не на релизе, а в обновлении 1.1 в августе. Пока известно лишь, что Люси баффает атаку союзников и наносит урон с помощью призывных юнитов — группы маленьких поросят.

Видео доступно на YouTube-канале OnGame Tips. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Пайпер

Редкость: ранг А

Атрибут: физический

Специальность: аномалия

Фракция: Сыны Калидона

Другой «четырёхзвёздочный» герой из новой фракции — вероятно, Пайпер и Люси будут неплохо сочетаться в команде. В бою умеет накапливать аномалию, увеличивая тем самым урон по противникам.

Видео доступно на YouTube-канале OnGame Tips. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Солдат 11

Редкость: ранг S (стандарт)

Атрибут: огонь

Специальность: нападение

Фракция: Отряд Обол

Высокий урон является главным плюсом персонажа, но использовать весь потенциал персонажа не так просто. Геймплей за Солдата требует определённого скилла, поскольку многое завязано на таймингах и может оказаться слишком сложно для новичков.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Грейс

Редкость: ранг S (стандарт)

Атрибут: электро

Специальность: аномалия

Фракция: Комбинат «Белобог»

Накопление аномалии, ослабляющей врагов, делает Грейс одним из самых полезных персонажей в Zenless Zone Zero. Девушка и сама наносит урон, и повышает потенциал основного дамагера — при этом не требует слишком много времени и особых условий на поле боя, что для такого персонажа очень ценно.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Коляда

Редкость: ранг S (стандарт)

Атрибут: огонь

Специальность: устрашение

Фракция: Комбинат «Белобог»

Неплохой второстепенный дамагер, который способен ошеломлять противников и наносить достойный урон. Однако настоящей имбой Коляда может стать в команде с Беном — их комбо открывает дополнительные баффы, усиляя весь отряд.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Нэкомата

Редкость: ранг S (стандарт)

Атрибут: физический

Специальность: нападение

Фракция: «Хитрые зайцы»

Один из самых сильных персонажей в плане урона — кошкодевушка атакует стремительно, а за счёт встроенного рывка и различных усилений может справляться с любыми трудностями в игре. Очень быстро наносит большой ущерб врагу, что позволяет освободить время на поле для других персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Ликаон

Редкость: ранг S (стандарт)

Атрибут: лёд

Специальность: устрашение

Фракция: Агентство домашнего персонала «Виктория»

Волк примечателен мощной механикой накапливаемых оглушений — это позволяет практически остановить всех врагов на поле, пока основной дамагер будет беспрепятственно наносить по ним урон. Лучше всего Ликаон сочетается с другими ледяными героями и представителями своей фракции, где он становится едва ли не топ-1 саб-дд в игре.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Рина

Редкость: ранг S (стандарт)

Атрибут: электро

Специальность: поддержка

Фракция: Агентство домашнего персонала «Виктория»

Очень сильный саппорт, который увеличивает урон союзников — при этом девушка неплохо бьёт по врагам сама, особенно с ультимейта. Ещё одним плюсом будет помощь с выбором позиции: Александрина отталкивает врагов назад, освобождая место для действий тиммейтов.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Эллен

Редкость: ранг S (ивентовый)

Атрибут: лёд

Специальность: нападение

Фракция: Агентство домашнего персонала «Виктория»

В отличие от других S-персонажей, ивентовых героев можно получить только из временного баннера — так, Эллен появится в первые три недели игры, а потом придётся несколько месяцев ждать её возвращения. При этом такие персонажи чаще всего сильнее стандартных «легендарок».

Неудивительно, что Эллен — самый сильный и проработанный персонаж Zenless Zone Zero на релизе. Она умеет уклоняться от атак врагов, наносит огромный урон и при этом хорошо подходит новичкам. Сейчас девушку считают лучшим дамагером игры.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Чжу Юань

Редкость: ранг S (ивентовый)

Атрибут: эфир

Специальность: нападение

Фракция: Особая группа отдела угрозыска

Второй ивентовый персонаж, получить которого можно будет во временном баннере с 25 июля по 14 августа — до релиза патча 1.1. Тоже очень сильный дамагер, однако есть минус — у неё нет партнёров по фракции, и подобрать хороших саппортов пока не так просто. Это должно измениться в ближайших патчах, но тогда возможности выбить Чжу уже не будет.

Видео доступно на YouTube-канале ON Game. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Мияби

Редкость: неизвестно

Атрибут: лёд

Специальность: неизвестно

Фракция: Секция 6

Последний из официально представленных персонажей имеет непростую судьбу — её пришлось убрать из бета-теста, поскольку она была слишком популярной и мешала разработчикам получать информацию о других героях. Что-то подобное было с Аякой в Genshin Impact, которую в итоге выпустили лишь через год после релиза игры — поэтому и Мияби может задержаться надолго.

Пока сложно даже примерно предположить, когда выйдет Мияби в ZZZ Фото: HoYoverse

Надеемся, что у вас получилось выбрать для себя несколько интересных персонажей — теперь осталось лишь достать их из гачи в самой игре. Впрочем, с учётом щедрости разработчиков на релизе Zenless Zone Zero, это не должно быть слишком сложно.