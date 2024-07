Донатная помойка или будущее бесплатных игр? Вышла The First Descendant

2 июля вышел бесплатный лутер-шутер The First Descendant. Игру называли главным релизом месяца — неудивительно, что на пике в неё зашли 230 тысяч пользователей Steam. Вот только отзывы у новинки смешанные. Что не так с корейским конкурентом Destiny 2 и стоит ли вам тратить на новинку время?

The First Descendant: информация об игре?

Название: The First Descendant.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series.

Разработчик: Nexon.

Дата выхода: 2 июля 2024 года.

Жанр: экшен, шутер, ММО.

Перевод: русский текст.

Движок: Unreal Engine 5.

The First Descendant: как поиграть?

Игра условно-бесплатная и официально доступна в России. Есть субтитры.

Ролик доступен на YouTube-канале The First Descendant. Права на видео принадлежат NEXON.

Тотальный клон Destiny 2

Уже при первом запуске заметно, что корейцы из NEXON беззастенчиво копировали идеи Destiny 2. В свободное время герой исследует небольшой хаб, а во время вылазок носится по полуоткрытым локациям и разносит монстров пушками разных уровня и редкости, а также способностями вроде ледяного выстрела. В случае смерти он благодаря неведомой силе потомков воскресает — если, конечно, не забрёл в область, где возрождение отключено.

Потомки явно вдохновлены Странником и его Светом из Destiny 2. Когда началась война с пришельцами, у человечества не было шансов. Тогда-то потомки неожиданно даровали людям свою силу — а вместе с ней и надежду на выживание.

Знакомым кажется даже интерфейс. Карта, система испытаний, система смены оружия, подбор напарников, прокачка — всё это сильно напоминает игру Bungie.

Обороняем точку Фото: Nexon

Увы, NEXON переняла у конкурента не только удачные решения. Чего стоит гринд, на котором почти полностью завязан геймплей. В The First Descendant даже сюжетные задания построены по принципу бесконечных повторений. Удерживаем ключевую точку, выкашиваем толпы врагов, переносим бомбы из одного места в другое — готовьтесь постоянно заниматься чем-то подобным. Наградой станут пушка помощнее, экипировка получше, ценный материал для прокачки.

Из нововведений стоит отметить разве что крюк-кошку. С ней герой мгновенно забирается на высокие постройки и стремительно врывается в поединок. Это делает персонажа мобильным и добавляет игровому процессу динамики.

Ещё одно отличие — сексуализированные героини. Как принято в корейских играх, девицы обладают роскошными формами, носят откровенные наряды и регулярно встают в эффектные позы.

Все героини годятся в модели Фото: Nexon

Контента в The First Descendant достаточно — точно больше, чем в ванильной версии Destiny 2, из которой давно вырезали сюжетную кампанию. Если гринд не смущает, готовьтесь тратить на новинку десятки часов.

Почему у The First Descendant смешанные отзывы?

Благодаря Unreal Engine 5 игра достойно выглядит, но всё равно ощущается бюджетной. Взять хотя бы кат-сцены: в Destiny 2 нам показывали потрясающие синематики, а тут только простенькие ролики на движке.

Ещё страшнее проблемы с геймплеем, которые легко описать на примере ближнего боя. В хите Bungie каждый удар был предсказуемым и приятным за счёт импакта. В новинке же герой бьёт медленно и обычно в молоко — и даже в случае попадания враг реагирует как впитывающая урон губка. Хорошо, что перестрелки не вызывают отторжения: они не дотягивают до уровня конкурента, но хотя бы не раздражают.

Босс большой, но умирает быстро Фото: Nexon

Впрочем, главная проблема — оптимизация. На PS5 игра хорошо работает в помещениях и пещерах, но в открытом мире разваливается на кусочки. Текстуры загружаются с опозданием, FPS проседает каждые 10 секунд. В итоге играть становится неприятно или вообще невозможно.

В этой локации ужасные просадки FPS Фото: Nexon

Что с донатом?

Система монетизации стандартная и завязана в основном на косметике. За реальные деньги можно купить костюмы школьницы, горничной и так далее, а также боевой пропуск, в который включено множество эмоций, нарядов и аксессуаров. Средний чек — 500 рублей, хотя самые эпичные скины обойдутся в несколько тысяч.

Также донат может сэкономить время. Если хотите открыть нового героя, копите на него гору ресурсов или просто заплатите.

В бесплатной версии боевого пропуска ничего интересного нет Фото: Nexon

The First Descendant: стоит ли играть?

The First Descendant — игра про бесконечный гринд, где вы по много раз ходите на однотипные задания и расстреливаете тысячи неприятелей. Всё это ради новых пушек и материалов. Если подобное вам по душе, смело врывайтесь в The First Descendant. Только готовьтесь к бюджетности и просадкам FPS, которые разработчикам предстоит долго править патчами.

Оценка The First Descendant — 6 из 10

Понравилось

Это нормальный лутер-шутер.

Красивые героини.

Крюк-кошка.

Не понравилось