Шестая серия «Пацанов» раскрывает главный секрет четвёртого сезона

До финала четвёртого сезона «Пацанов» осталось всего два эпизода. Очевидно, что кровь вот-вот польётся рекой, а герои сделают важнейшие выборы в своей жизни. Именно к столь бескомпромиссной развязке подводит шестая серия. Какой она получилась?

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

Название: «Пацаны» (The Boys).

Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие.

Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие.

Дата выхода: 13 июня 2023 года.

Жанр: фантастика, драма, комедия.

Сколько серий: восемь.

Страна: США.

«Пацаны»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. 13 июня вышли три эпизода, дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 18 июля. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

Бутчер против всех суперов мира

Если оценивать шестую серию как самостоятельное произведение, она не дотягивает до прошлых. В ней нет безжалостности, с которой Хоумлендер расправлялся с прошлым, нет и драмы, связанной с Хьюи и его отцом. Бо́льшую часть хронометража вообще можно пропустить и ничего не потерять — все важные моменты уместятся в пару предложений. Вот только эти предложения настолько мощные, что о просмотре не жалеешь.

Основная часть событий разворачивается в особняке, где собрались важнейшие люди страны. Тут и авторитетные конгрессмены, и Хоумлендер со свитой. Ничего динамичного не происходит, зато диалоги неожиданно цепляют. Ньюман и Сестра Сейдж недолго шушукаются о прошлом — и этим порождают кульминационный финал, грозящий США великой войной. Умнейшая дама на Земле всего лишь ест конфеты — и этим заставляет смеяться в голос. В «Пацанах» камерные и умиротворённые сцены ещё не были такими интересными.

Хьюи познает истинный кошмар Фото: Amazon

Впрочем, главный момент всей серии посвящён Бутчеру. Он весь сезон терзается моральными дилеммами, но теперь они выходят на новый уровень. Речь не только о повышенной ответственности решений, но и об обстоятельствах, в которых Бутчер их принимает. Без спойлеров о ситуации не расскажешь, поэтому просто поверьте: финал вас удивит.

Остальные события особого внимания не заслуживают. Конфликт Хьюи и Технорыцаря веселит отсылками на Бэтмена, но сам по себе кажется слишком мерзким. Страдания Кимико ни к чему не приводят, а ситуация с ММ не вызывает трепета. Ощущение, что эти арки стоило сократить, и серия стала бы интереснее.

Фейерверк становится всё важнее Фото: Amazon

Что именно происходит в шестой серии?

Благодаря Поезду-А герои узнают о важной встрече в особняке Технорыцаря — там будут Хоумлендер, Виктория Ньюман и разные политики. Причина непонятна, но ещё туда пригласили супера-неудачника Ткача. ММ давно с ним знаком, поэтому в обмен на дозу забирает у супера костюм.

Хьюи притворяется Ткачом, пробирается в особняк и расставляет по нему жучки. Технорыцарь встречает гостя с подозрительной радостью и проводит экскурсию, которая завершается в садомазо-подземелье. Ради развлечений в этом месте Ткача и пригласили. Хьюи пытается подыгрывать безумцу, но его раскрывают и начинают пытать.

Технорыцарь и Сейдж Фото: Amazon

Пацаны догадываются, что друг попал в беду, и идут на подмогу. По дороге Старлайт вырубает Фейерверк, а ММ стреляет Сестре Сейдж в голову. Из-за стресса у ММ случается сердечный приступ, и Поезд-А относит его в больницу. Остальные герои спасают Хьюи и проясняют роль Технорыцаря. Он владеет множеством тюрем, и Хоумлендер хочет использовать их для заточения всех неугодных.

В это время лидер «Семёрки» планирует убедить политиков в необходимости государственного переворота. Поначалу Ньюман не хочет даже общаться с мерзкими конгрессменами, но Сестра Сейдж рассказывает ей пару историй из детства. Их мораль в том, что слушать больших шишек не нужно: «Одной рукой ласкаешь их яйца, другой перерезаешь глотку».

Сестра Сейдж должна была выступить с речью, но из-за выстрела в голову она временно отупела. Хоумлендер пытается её заменить, однако не может ответить на многие вопросы. Кто подомнёт армию? Как быть с судами? Что если все чиновники уйдут в отставку? Тогда Виктория Ньюман окончательно соглашается на участие в заговоре и после эффектной речи заручается поддержкой политиков. По её словам, стране не нужна демократия, ведь люди в основном глупы. Поэтому она придёт к власти и будет принимать законы, советуясь только с важными персонами.

Ньюман окончательно перешла на сторону Хоумлендера Фото: Amazon

Бутчер требует у учёного Самира воссоздать сыворотку, но тот, несмотря на пытки, отказывается. За спиной Бутчера всегда стоит Джо, который велит зайти ещё дальше, нанести ещё больше боли. Также перед его глазами стоит мёртвая жена — она подталкивает к хорошим поступкам.

Вскоре проясняется причина, по которой Самир не готов к экспериментам. Оказывается, для убийства Хоумлендера вирус нужно усилить. Тогда он будет передаваться по воздуху и уничтожит вообще всех суперов, включая Райана.

Джо идея нравится, но вот воображаемая жена в ужасе. Они выражают Бутчеру свои точки зрения, и тут Джо внезапно просит покойную девушку замолчать. Становится ясно, что всё это время Джо тоже был воображаемым. Жена и давний друг олицетворяют двойственную натуру Бутчера: одна его половина жаждет мира, другая — тотальных разрушений. Вот только выбрать нужно что-то одно.

Настоящий Джо давно погиб Фото: Amazon

На следующий день Фейерверк рассказывает Хоумлендеру, что Старлайт пробралась в особняк, а Технорыцарь мёртв. Супер понимает, что в «Семёрке» всё ещё есть шпион. Сначала его подозрения падают на Фейерверк, но девушка тут же доказывает свою преданность. Ради Хоумлендера она приняла особые препараты, и теперь в её груди появилось молоко. Лидер «Семёрки» чувствует любовь и охотно пьёт молоко.

Когда выйдет седьмая серия?

Предпоследний эпизод сезона выйдет 11 июля в 10:00 по московскому времени.