«Полицейский из Беверли-Хиллз» вернулся спустя 30 лет: получилась душевная комедия

В России к франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз» питают особые чувства. Казалось бы, первый фильм показывал разницу между жизнью в Детройте и Калифорнии, но благодаря харизме Эдди Мерфи и потрясающему юмору его охотно смотрели даже в российской глубинке. А если не смотрели, то точно слушали главную тему Axel F, которая в середине нулевых трансформировалась в Crazy Frog.

Увы, третья часть, вышедшая в 1994-м, еле окупилась и получила две «Золотые малины». В итоге франшизу забросили на долгие 30 лет — даже попытка воскресить её в 2013-м ни во что не вылилась.

О «Полицейском из Беверли-Хиллз» наверняка забыли бы навсегда, если бы не некромант в лице Netflix. Стриминговый сервис вернул основных актёров, вложил в производство запредельные $ 150 млн и оживил франшизу. Но стоило ли? Что ж, фильм не назвать потрясающим, но смотреть его дома довольно приятно.

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»: информация о фильме

Название: «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» (Beverly Hills Cop: Axel F).

Режиссёр: Марк Моллой.

Актёры: Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Тейлор Пейдж и другие.

Дата выхода: 3 июля 2024 года.

Жанр: комедия, боевик, криминал.

Продолжительность: 118 минут.

Страна: США.

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»: где смотреть?

Фильм доступен в стриминговом сервисе Netflix. Есть официальные озвучка и субтитры на русском.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Эдди Мерфи и его шутки совсем не постарели

Четвёртая часть начинается так, будто 30-летнего перерыва и не было. Аксель Фоули в исполнении вечно молодого Эдди Мерфи колесит по району и энергично ловит преступников. Забавно шутит, глядя в дуло заряженного пистолета, ввязывается в погоню на тракторе и раз за разом вызывает восхищение коллег.

Впрочем, даже Фоули становится не до смеха, когда его дочь-адвокат берётся не за то дело и чуть не умирает от рук бандитов. Папаша сразу мчится на подмогу, но ему не рады — всё же дочь не видела его много лет и от обиды сменила фамилию. Этой своеобразной команде, в которую вскоре вольётся ответственный коп в исполнении Гордон-Левитта, предстоит не только найти обидчиков, но и вычислить предателя в рядах полиции.

Аксель и его дочь Фото: Netflix

Сюжет предельно банален. Чего стоит тот самый предатель: вы угадаете его при первой же встрече, настолько он мерзкий и стереотипный. Но герои раскроют злодея только на втором часу — естественно, с помощью уморительных погонь, ярких диалогов и пары напряжённых перестрелок.

Всё расследование шито белыми нитками. Иногда кажется, что действия героев вообще лишены смысла — они нужны, только чтобы ввести в сюжет персонажа из старых фильмов или развлечь зрителя шуткой.

Лучше всего это описывает эпизод с Сержем. Персонажа полюбили с первой части, поэтому в продолжении тоже нужно его показать. Но как? Ради Сержа выдумывают совершенно необязательный эпизод, где Фоули и его дочь притворяются покупателями дорогущего особняка. Ничего важного не происходит, но Серж и его подруга так забавно манерничают, что разочарованным себя не чувствуешь.

Серж вернулся Фото: Netflix

Из подобных необязательных развлекух состоит весь фильм. Герои то неумело летают по городу на вертолёте, то смеются над фильмом Вачовски «Восхождение Юпитер», то слушают караоке-выступление босса картеля. Такой подход не удручает — даже, наоборот, кажется уместным. Ты будто приходишь в парк, где много отличных аттракционов. Общей идеей они не связаны, но всё равно ведь весело.

Местами фильм слишком старомоден

Чувствуется, что съёмочная группа хотела вернуть зрителя в 1984 год — и слегка перестаралась. Это видно на примере экшена, который к 2024-му безбожно устарел. Если в недавних «Плохих парнях» постановщик креативил и заставлял Уилла Смита бегать с камерой на груди, то в «Полицейском из Беверли-Хиллз» герои ведут себя, как герои старых боевиков. То есть стоят в центре комнаты, игнорируют свистящие над головой пули и лихо ставят хедшоты.

Радует, что авторы фильма видели проблему и пытались её обыграть. К примеру, перед отвязной пальбой герои сидят в укрытии и жалуются на спину — им ведь уже по 60 лет. Это не делает экшен лучше, но хотя бы заставляет улыбнуться.

Эдди Мерфи не стареет Фото: Netflix

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»: стоит ли смотреть?

«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» весёлый и энергичный, но совершенно необязательный фильм. Вы ничего не потеряете, если пропустите его, но и о потраченных двух часах вряд ли пожалеете.

Оценка «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» — 7 из 10

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Много отличных шуток

Эдди Мерфи всё ещё хорош.

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