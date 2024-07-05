ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Полицейский из Беверли-Хиллз 4: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, скачать, где смотреть в России

«Полицейский из Беверли-Хиллз» вернулся спустя 30 лет: получилась душевная комедия
Слава Петров
«Полицейский из Беверли-Хиллз 4»: отзыв
Аудио-версия:
Комментарии
Прошлая часть выходила в 1994 году.

В России к франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз» питают особые чувства. Казалось бы, первый фильм показывал разницу между жизнью в Детройте и Калифорнии, но благодаря харизме Эдди Мерфи и потрясающему юмору его охотно смотрели даже в российской глубинке. А если не смотрели, то точно слушали главную тему Axel F, которая в середине нулевых трансформировалась в Crazy Frog.

Увы, третья часть, вышедшая в 1994-м, еле окупилась и получила две «Золотые малины». В итоге франшизу забросили на долгие 30 лет — даже попытка воскресить её в 2013-м ни во что не вылилась.

О «Полицейском из Беверли-Хиллз» наверняка забыли бы навсегда, если бы не некромант в лице Netflix. Стриминговый сервис вернул основных актёров, вложил в производство запредельные $ 150 млн и оживил франшизу. Но стоило ли? Что ж, фильм не назвать потрясающим, но смотреть его дома довольно приятно.

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»: информация о фильме

Название: «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» (Beverly Hills Cop: Axel F).
Режиссёр: Марк Моллой.
Актёры: Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Тейлор Пейдж и другие.
Дата выхода: 3 июля 2024 года.
Жанр: комедия, боевик, криминал.
Продолжительность: 118 минут.
Страна: США.

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»: где смотреть?

Фильм доступен в стриминговом сервисе Netflix. Есть официальные озвучка и субтитры на русском.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Материалы по теме
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота

Эдди Мерфи и его шутки совсем не постарели

Четвёртая часть начинается так, будто 30-летнего перерыва и не было. Аксель Фоули в исполнении вечно молодого Эдди Мерфи колесит по району и энергично ловит преступников. Забавно шутит, глядя в дуло заряженного пистолета, ввязывается в погоню на тракторе и раз за разом вызывает восхищение коллег.

Впрочем, даже Фоули становится не до смеха, когда его дочь-адвокат берётся не за то дело и чуть не умирает от рук бандитов. Папаша сразу мчится на подмогу, но ему не рады — всё же дочь не видела его много лет и от обиды сменила фамилию. Этой своеобразной команде, в которую вскоре вольётся ответственный коп в исполнении Гордон-Левитта, предстоит не только найти обидчиков, но и вычислить предателя в рядах полиции.

Аксель и его дочь

Аксель и его дочь

Фото: Netflix

Сюжет предельно банален. Чего стоит тот самый предатель: вы угадаете его при первой же встрече, настолько он мерзкий и стереотипный. Но герои раскроют злодея только на втором часу — естественно, с помощью уморительных погонь, ярких диалогов и пары напряжённых перестрелок.

Всё расследование шито белыми нитками. Иногда кажется, что действия героев вообще лишены смысла — они нужны, только чтобы ввести в сюжет персонажа из старых фильмов или развлечь зрителя шуткой.

Лучше всего это описывает эпизод с Сержем. Персонажа полюбили с первой части, поэтому в продолжении тоже нужно его показать. Но как? Ради Сержа выдумывают совершенно необязательный эпизод, где Фоули и его дочь притворяются покупателями дорогущего особняка. Ничего важного не происходит, но Серж и его подруга так забавно манерничают, что разочарованным себя не чувствуешь.

Серж вернулся

Серж вернулся

Фото: Netflix

Из подобных необязательных развлекух состоит весь фильм. Герои то неумело летают по городу на вертолёте, то смеются над фильмом Вачовски «Восхождение Юпитер», то слушают караоке-выступление босса картеля. Такой подход не удручает — даже, наоборот, кажется уместным. Ты будто приходишь в парк, где много отличных аттракционов. Общей идеей они не связаны, но всё равно ведь весело.

Местами фильм слишком старомоден

Чувствуется, что съёмочная группа хотела вернуть зрителя в 1984 год — и слегка перестаралась. Это видно на примере экшена, который к 2024-му безбожно устарел. Если в недавних «Плохих парнях» постановщик креативил и заставлял Уилла Смита бегать с камерой на груди, то в «Полицейском из Беверли-Хиллз» герои ведут себя, как герои старых боевиков. То есть стоят в центре комнаты, игнорируют свистящие над головой пули и лихо ставят хедшоты.

Радует, что авторы фильма видели проблему и пытались её обыграть. К примеру, перед отвязной пальбой герои сидят в укрытии и жалуются на спину — им ведь уже по 60 лет. Это не делает экшен лучше, но хотя бы заставляет улыбнуться.

Эдди Мерфи не стареет

Эдди Мерфи не стареет

Фото: Netflix

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»: стоит ли смотреть?

«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» весёлый и энергичный, но совершенно необязательный фильм. Вы ничего не потеряете, если пропустите его, но и о потраченных двух часах вряд ли пожалеете.

Материалы по теме
Донатная помойка или будущее бесплатных игр? Вышла The First Descendant
Донатная помойка или будущее бесплатных игр? Вышла The First Descendant

Оценка «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» — 7 из 10

Понравилось

  • Много отличных шуток
  • Эдди Мерфи всё ещё хорош.

Не понравилось

  • Неказистый экшен
  • Слабый основной сюжет.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android