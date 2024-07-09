Почему «Головоломка 2» покоряет мир: как мультфильм стал спасением Pixar

Pixar всегда была одной из главных анимационных студий в киноиндустрии: «История игрушек», «Корпорация монстров», «Суперсемейка», «Тачки» — все эти культовые проекты выпустила именно знаменитая американская компания.

Однако в середине 2010-х у студии появились первые промахи. Сперва «Тачки 3» собрали скромные $ 383 млн и прохладные отзывы зрителей, затем «Хороший динозавр» заработал всего лишь $ 332 млн при бюджете в $ 200 млн, а затем наступила пандемия. Из-за смены парадигмы у студии началась череда провалов: «Вперёд», «Душа», «Лука», «Я краснею», «Базз Лайтер», «Элементарно» — все эти проекты показали провальные результаты в прокате.

И вот 14 июня вышла «Головоломка 2» — продолжение одной из самых популярных новых франшиз Pixar. К радости сотрудников студии и самой Disney, лента уже собрала более $ 1,2 млрд и продолжает успешное шествие по мировым кинотеатрам, а совсем скоро сиквел станет самым кассовым проектом компании.

Мы попытались разобраться, в чём секрет успеха «Головоломки 2» и почему это один из важнейших релизов в истории Pixar.

«Головоломка 2»: информация о мультфильме

Название: «Головоломка 2» (Inside Out 2)

Режиссёр: Келси Манн

Актёры озвучки: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман и другие

Дата выхода: 14 июня 2023 года

Жанр: мультфильм, комедия, драма, семейный

Продолжительность: 96 минут

Страна: США

Кассовые сборы: $ 1,1 млрд и продолжают расти.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Disney.

Это продолжение одной из самых успешных работ Pixar

Ещё до премьеры зрители показали очень высокий интерес к «Головоломке 2» — первый тизер стал самым популярным анимационным трейлером в истории Disney. Кроме того, проект очень активно обсуждали в социальных сетях, пытаясь предположить, о чём будет сюжет сиквела.

Зрители полюбили героиню Райли и её эмоции в 2015 году, поэтому с радостью пошли на продолжение истории о взрослении персонажа. В целом так и работают новые части популярных серий.

Это мультфильм для всей семьи с понятным сюжетом

Важнейшая черта «Головоломки 2» — это её семейная направленность. На мультфильм можно пойти всей семьёй и получить удовольствие от истории, понятной каждому.

Это важная черта в том числе для американской аудитории, предпочитающей ходить в кинотеатры большими компаниями. Сейчас сборы ленты в домашнем регионе превышают гигантские $ 500 млн.

Пубертат станет для Райли непростым испытанием Фото: Pixar

Удобная продолжительность

Хронометраж «Головоломки 2» составляет 1 час 36 минут — это один из самых коротких фильмов 2024 года. И это очень удобно как для зрителей, так и для кинотеатров.

Первым не придётся долго засиживаться перед большим экраном вместе с детьми. Вторые же могут организовать больше сеансов в день, заработав ещё больше денег. В итоге в выигрыше остаются все, включая создателей картины.

Высокие цены на билеты

Стоимость билетов в кино — одна из самых обсуждаемых тем в киноиндустрии. За последние годы мировые кинотеатры подняли цены на показы по выходным, делая скидки на покупку групповых сеансов.

Благодаря этому общие сборы популярных фильмов неуклонно растут, ведь зрители в том числе тратят больше денег на сами билеты. Это и приводит к тому, что при относительно схожем количестве посетителей касса современных картин выше, чем была раньше.

В одних только США средняя цена билета составляет $ 10,78, хотя ещё в 2020 году этот показатель не превышал $ 9,18.

Хорошие отзывы зрителей и критиков

Немаловажную роль в успехе «Головоломки 2» играют отзывы. Ещё до премьеры критики назвали мультфильм «большим возвращением Pixar» и достойным наследником первой части.

А уже после релиза зрители также остались в восторге, принявшись рекомендовать анимационную ленту к просмотру в социальных сетях. Это привело к тому, что на агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта очень высокие оценки: 90% от журналистов и 96% – от аудитории.

Оценки «Головоломки 2» от критиков и зрителей Фото: Rotten Tomatoes

Отсутствие мощных конкурентов в кино

Ещё один важный фактор успеха «Головоломки 2» — дата выхода. Мультфильм вышел уже после проката «Кунг-фу Панды 4», «Дюны 2» и «Годзиллы против Конга», когда в прокате было относительное затишье. Это значит, что большинство сеансов в киносетях досталось именно проекту Pixar.

Только 3 июля у ленты появился мощный конкурент в лице «Гадкого я 4», однако самая большая просадка в сборах ожидается в конце месяца. Тогда в кинотеатрах выйдет «Дэдпул и Росомаха», которому тоже предрекают миллиардные сборы, а основная аудитория к тому времени насытится мультфильмом.

MARVEL ДЕЛАЕТ БОЛЬШУЮ СТАВКУ НА «ДЭДПУЛА И РОСОМАХУ» Фото: MARVEL

Премьера в онлайне — только осенью

Пандемия коронавируса установила новый стандарт цифровых премьер современных фильмов. Если раньше ту или иную картину можно было посмотреть в онлайне спустя месяцы после выхода в кинотеатрах, то в последнее время выход в онлайне может состояться через шокирующие несколько недель.

Столь небольшая разница между релизом в кинотеатрах и цифровых сервисов серьёзно бьёт по кассе. Многие люди не понимают, зачем им платить немалые деньги в кино, если его можно будет посмотреть дома по более низкой цене уже через месяц.

С «Головоломкой 2» ситуация вышла обратная. Ещё до релиза мультфильма в Pixar заявили, что посмотреть картину в цифровых сервисах можно будет не раньше сентября, убедив любителей смотреть кино у себя дома пойти в кинотеатры. Аналогичный подход ранее сработал у «Барби» и «Оппенгеймера» — самых популярных фильмов прошлого года.

«Барби» и «Оппенгеймер» заработали в прокате более $ 2,4 млрд на двоих Фото: Warner Bros./Universal Pictures

Будущее Pixar

Сейчас «Головоломка 2» занимает третью строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории. Лента уступает только «Братьям Супер Марио» ($ 1,36 млрд) и «Холодному сердцу 2» ($ 1,41 млрд), имея все шансы возглавить авторитетный топ.

Но уже ясно, что будущее студии Pixar выглядит безоблачным. После крупных весенних увольнений компания доказала, что всё ещё может выпускать кассовые хиты и рассказывать новые истории, пускай и в уже созданных вселенных.

В ближайшие годы нас ждут «История игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2» — продолжения самых популярных франшиз студии. В компании будут осторожнее подходить к абсолютно новым проектам и продолжат рассказывать истории, понятные по всему земному шару.