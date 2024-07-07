Отвратительный хоррор, от просмотра которого невозможно оторваться. Обзор «Максин XXX»

В 2022 году Тай Уэст выпустил «Х», один из самых безумных трэш-хорроров современности. Режиссёр показывал озабоченных старушек, возмутительно мерзкие расправы и любыми способами выбивал зрителя из колеи — всё это со звёздами уровня Дженны Ортеги и Миа Гот.

Фанаты жанра, которые устали от привычных монстров и шаблонных смертей, одновременно кривили лицо и восторгались. Вот почему хоррор с бюджетом в $ 1 млн 15-кратно окупился и перерос в большую франшизу.

11 июля в российский прокат выйдет «Максин ХХХ», уже третий фильм серии. Мы посмотрели новинку и делимся впечатлениями!

«Максин ХХХ»: информация о фильме

Название: «Максин XXX» (MaXXXine).

Режиссёр: Тай Уэст.

Актёры: Миа Гот, Элизабет Дебики, Джанкарло Эспозито и другие.

Дата выхода: 11 июля 2024 года.

Жанр: ужасы.

Продолжительность: 104 минуты.

Страна: США, Великобритания.

«Максин ХХХ»: где смотреть?

Сеансы в российских кинотеатрах стартуют 11 июля. В цифре фильм выйдет ориентировочно в августе.

Видео размещено на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

Один из самых мерзких ужастиков в истории

Главная задача хоррора — причинить зрителю дискомфорт. Чтобы он съёжился в кресле, закрывал глаза и испуганно охал. Кто-то добивается этого за счёт скримеров и безжалостных расправ, кто-то — за счёт психологического насилия и паранойи. В «Максин ХХХ» Тай Уэст использует все знакомые приёмы, но при этом выкручивает их на максимум.

Многие боятся замкнутых пространств и ощущения беспомощности? Значит, голову героини под предлогом создания слепка измажут непонятной жижей и оставят наедине со внутренними демонами.

Неспособная пошевелиться, она сидит на неудобном стуле и слышит жуткие голоса, чувствует тянущиеся к ней руки — и ничего не может сделать. В это время бесформенная каша стекает с неё, дополняя психологическую мерзость вполне физической. Снято всё настолько атмосферно, что чувствительному зрителю придётся подавлять рвотные позывы или вообще бежать прочь из зала.

Безумная сцена Фото: А24

По меркам фильма это безобидный пример. Представьте себе неудачливого преступника, который искал жертву, а нарвался на хищника. И вот уже голый подонок лежит на земле, проклинает свою жизнь и молит всех богов о пощаде. Вот только милости не будет — ударом ноги, словно копытом разъярённого жеребца, ему отдавят причинное место. Тай Уэст ещё и нокаутирует зрителя, показывая непотребство крупным планом.

В «Максин ХХХ» полно подобных мерзостей, и вы должны знать о них до похода на сеанс. Потому что фильм сняли не для любителей слегка пощекотать нервы. Это ужастик для хардкорщиков, которые многое повидали и жаждут достойного испытания для психики. Вы как раз из таких? Тогда новинка точно впечатлит.

Максин в исполнении Миа Гот Фото: А24

Не только жутко, но и прекрасно

Удивительно, но режиссёру удаётся сочетать невообразимые ужасы с чем-то прекрасным. Взять хотя бы визуал, где каждый кадр — произведение искусства. Тай Уэст может показать Голливуд при свете дня, но в каждом уголке каждого переулка читается отчаяние.

Ведущие новостей трубят о маньяке-сатанисте, который скоро выйдет на улицу и пометит очередную жертву перевёрнутой звездой. Толпа перед киностудией скандирует христианские лозунги и велит остановить съёмку дьявольских хорроров. Жрицы любви предаются разврату и мечтают о лучшей жизни — ничего хорошего они, конечно, не дождутся. Благодаря изящной съёмке с густым туманом, неоновыми огнями и завораживающими ракурсами ты видишь: жизнь в городе кипит, но внутри себя он мёртв.

Не обманывайтесь милыми лицами тусовщиков, впереди жуткая расправа Фото: А24

В центре проклятого города — Максин. Она пережила резню на ферме, стала звездой эротического жанра и вот-вот сыграет судьбоносную роль в знаковом голливудском ужастике — вот только по-настоящему избавиться от того кошмара девица не смогла. Прошлое преследует как в виде нереалистичных фантомов, так и в виде настоящего преследователя, который знает о событиях «X» и заваливает Максин уликами.

Миа Гот идеально играет противоречивую девицу, оказавшуюся в сложном положении. Она бывает искренней и лживой, милой и отвратительной, жалкой и безумной. Её искренне любишь. Её искренне боишься.

Актриса исполняет роль с маниакальной убедительностью. В фильме нет ни единого кадра, где в её поступках сомневаешься, в происходящее всегда веришь. Вот почему Миа Гот уже считается иконой хоррора и одной из самых выдающихся актрис современности. Жаль, что фильм слишком провокационный, чтобы отметить её авторитетными наградами.

Миа Гот заслужила звезду на голливудской аллее Фото: А24

Хороша не только Миа Гот, но и весь остальной каст. К примеру, Джанкарло Эспозито предстал практически комедийным актёром — несмотря на безумные обстоятельства, его шутки разрывали зал. Кевин Бейкон отыграл эталонного подонка: одновременно нарциссичного, жалкого и опасного. Элизабет Дебики вообще украшает каждый кадр — любое движение её строгого лица олицетворяет силу духа. Подобных комплиментов заслуживает весь актёрский состав.

У Джанкарло Эспозито небольшая, но сильная роль Фото: А24

«Максин ХХХ»: стоит ли смотреть?

Тай Уэст снова снял ужастик не для всех. Большей части зрителей не стоит и думать о просмотре, ведь «Максин ХХХ» пережуёт их и выплюнет. Но если вы закалены и жаждете испытаний, получите невероятные впечатления.

Оценка «Максин ХХХ» — 7,5 из 10

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Фильм шикарно снят

Миа Гот — богиня хоррора

Ужасы действительно шокируют.

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