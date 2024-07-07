ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Максин ХХХ 2024: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, скачать, где смотреть в России

Отвратительный хоррор, от просмотра которого невозможно оторваться. Обзор «Максин XXX»
Слава Петров
«Максин ХХХ» 2024: отзыв, обзор
Аудио-версия:
Комментарии
Миа Гот просто невероятна.

В 2022 году Тай Уэст выпустил «Х», один из самых безумных трэш-хорроров современности. Режиссёр показывал озабоченных старушек, возмутительно мерзкие расправы и любыми способами выбивал зрителя из колеи — всё это со звёздами уровня Дженны Ортеги и Миа Гот.

Фанаты жанра, которые устали от привычных монстров и шаблонных смертей, одновременно кривили лицо и восторгались. Вот почему хоррор с бюджетом в $ 1 млн 15-кратно окупился и перерос в большую франшизу.

11 июля в российский прокат выйдет «Максин ХХХ», уже третий фильм серии. Мы посмотрели новинку и делимся впечатлениями!

«Максин ХХХ»: информация о фильме

Название: «Максин XXX» (MaXXXine).
Режиссёр: Тай Уэст.
Актёры: Миа Гот, Элизабет Дебики, Джанкарло Эспозито и другие.
Дата выхода: 11 июля 2024 года.
Жанр: ужасы.
Продолжительность: 104 минуты.
Страна: США, Великобритания.

«Максин ХХХ»: где смотреть?

Сеансы в российских кинотеатрах стартуют 11 июля. В цифре фильм выйдет ориентировочно в августе.

Видео размещено на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

Материалы по теме
«Полицейский из Беверли-Хиллз» вернулся спустя 30 лет: получилась душевная комедия
«Полицейский из Беверли-Хиллз» вернулся спустя 30 лет: получилась душевная комедия

Один из самых мерзких ужастиков в истории

Главная задача хоррора — причинить зрителю дискомфорт. Чтобы он съёжился в кресле, закрывал глаза и испуганно охал. Кто-то добивается этого за счёт скримеров и безжалостных расправ, кто-то — за счёт психологического насилия и паранойи. В «Максин ХХХ» Тай Уэст использует все знакомые приёмы, но при этом выкручивает их на максимум.

Многие боятся замкнутых пространств и ощущения беспомощности? Значит, голову героини под предлогом создания слепка измажут непонятной жижей и оставят наедине со внутренними демонами.

Неспособная пошевелиться, она сидит на неудобном стуле и слышит жуткие голоса, чувствует тянущиеся к ней руки — и ничего не может сделать. В это время бесформенная каша стекает с неё, дополняя психологическую мерзость вполне физической. Снято всё настолько атмосферно, что чувствительному зрителю придётся подавлять рвотные позывы или вообще бежать прочь из зала.

Безумная сцена

Безумная сцена

Фото: А24

По меркам фильма это безобидный пример. Представьте себе неудачливого преступника, который искал жертву, а нарвался на хищника. И вот уже голый подонок лежит на земле, проклинает свою жизнь и молит всех богов о пощаде. Вот только милости не будет — ударом ноги, словно копытом разъярённого жеребца, ему отдавят причинное место. Тай Уэст ещё и нокаутирует зрителя, показывая непотребство крупным планом.

В «Максин ХХХ» полно подобных мерзостей, и вы должны знать о них до похода на сеанс. Потому что фильм сняли не для любителей слегка пощекотать нервы. Это ужастик для хардкорщиков, которые многое повидали и жаждут достойного испытания для психики. Вы как раз из таких? Тогда новинка точно впечатлит.

Максин в исполнении Миа Гот

Максин в исполнении Миа Гот

Фото: А24

Не только жутко, но и прекрасно

Удивительно, но режиссёру удаётся сочетать невообразимые ужасы с чем-то прекрасным. Взять хотя бы визуал, где каждый кадр — произведение искусства. Тай Уэст может показать Голливуд при свете дня, но в каждом уголке каждого переулка читается отчаяние.

Ведущие новостей трубят о маньяке-сатанисте, который скоро выйдет на улицу и пометит очередную жертву перевёрнутой звездой. Толпа перед киностудией скандирует христианские лозунги и велит остановить съёмку дьявольских хорроров. Жрицы любви предаются разврату и мечтают о лучшей жизни — ничего хорошего они, конечно, не дождутся. Благодаря изящной съёмке с густым туманом, неоновыми огнями и завораживающими ракурсами ты видишь: жизнь в городе кипит, но внутри себя он мёртв.

Не обманывайтесь милыми лицами тусовщиков, впереди жуткая расправа

Не обманывайтесь милыми лицами тусовщиков, впереди жуткая расправа

Фото: А24

В центре проклятого города — Максин. Она пережила резню на ферме, стала звездой эротического жанра и вот-вот сыграет судьбоносную роль в знаковом голливудском ужастике — вот только по-настоящему избавиться от того кошмара девица не смогла. Прошлое преследует как в виде нереалистичных фантомов, так и в виде настоящего преследователя, который знает о событиях «X» и заваливает Максин уликами.

Миа Гот идеально играет противоречивую девицу, оказавшуюся в сложном положении. Она бывает искренней и лживой, милой и отвратительной, жалкой и безумной. Её искренне любишь. Её искренне боишься.

Актриса исполняет роль с маниакальной убедительностью. В фильме нет ни единого кадра, где в её поступках сомневаешься, в происходящее всегда веришь. Вот почему Миа Гот уже считается иконой хоррора и одной из самых выдающихся актрис современности. Жаль, что фильм слишком провокационный, чтобы отметить её авторитетными наградами.

Миа Гот заслужила звезду на голливудской аллее

Миа Гот заслужила звезду на голливудской аллее

Фото: А24

Хороша не только Миа Гот, но и весь остальной каст. К примеру, Джанкарло Эспозито предстал практически комедийным актёром — несмотря на безумные обстоятельства, его шутки разрывали зал. Кевин Бейкон отыграл эталонного подонка: одновременно нарциссичного, жалкого и опасного. Элизабет Дебики вообще украшает каждый кадр — любое движение её строгого лица олицетворяет силу духа. Подобных комплиментов заслуживает весь актёрский состав.

У Джанкарло Эспозито небольшая, но сильная роль

У Джанкарло Эспозито небольшая, но сильная роль

Фото: А24

Материалы по теме
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота

«Максин ХХХ»: стоит ли смотреть?

Тай Уэст снова снял ужастик не для всех. Большей части зрителей не стоит и думать о просмотре, ведь «Максин ХХХ» пережуёт их и выплюнет. Но если вы закалены и жаждете испытаний, получите невероятные впечатления.

Оценка «Максин ХХХ» — 7,5 из 10

Понравилось

  • Фильм шикарно снят
  • Миа Гот — богиня хоррора
  • Ужасы действительно шокируют.

Не понравилось

  • Основной злодей недостаточно хорош
  • Для большинства зрителей фильм слишком ужасен.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android