«Дом дракона» разогнался в четвёртой серии: тут и эпичные битвы, и значимые смерти

Начало второго сезона «Дома дракона» вышло скомканным. Даже преданные поклонники называли сериал слишком медлительным и ругались на проблемы с логикой. Но четвёртая серия всё изменила — она напряжённая, эпичная и важная для глобального сюжета. Что именно в ней произошло?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Дата выхода второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Увы, с опозданием в неделю: пока там доступны три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

От скучной подготовки — к эпическому противостоянию

Если закрыть глаза на внезапные прыжки во времени и недавний визит в Королевскую Гавань, «Дом дракона» славится трепетной проработкой сюжета. Чего стоит основной конфликт, который настаивался целый сезон. Ценой такого подхода стала шокирующая неторопливость, зато события не вызывали сомнений. Если гражданская война и должна случиться, то только так — вдумчиво, аккуратно, с медленно тлеющей надеждой на мирный исход.

Впрочем, какой бы убедительной ни была подготовка, а зрителю всегда нужна кульминация. И вот она случилась! Пороховая бочка, как нам и обещали, наконец взорвалась. В часовой хронометраж уместились хитрые заговоры, неожиданные ловушки, осады замков, бои на драконах и трагичные смерти.

Эймонд хитёр и опасен Фото: HBO

Зрелище настолько насыщенное и грандиозное, что авторам «Дома дракона» хочется простить и нелепый ход Рейниры, и неописуемую затянутость прошлых серий. Надежда на перемирие окончательно испарилась, обе стороны понесли потери — теперь Зелёным и Чёрным остаётся лишь обнажить оружие и лихо нестись в бой.

Важно, что четвёртый эпизод не станет самым захватывающим. Всё же в нём показали не самую значимую стычку — основные сражения впереди.

Даже Коль не ожидал такого замеса Фото: HBO

Что случилось в четвёртой серии?

Кристон Коль продолжает успешное шествие по Вестеросу. Союзники Рейниры уступают, влиятельные Дома под угрозой смерти переходят на сторону Зелёных, армия Кристона Коля растёт в размере — она уже втрое больше, чем во время выхода из Королевской Гавани. Последней жертвой генерала-десницы стал Дом Дарклинов. Когда местного лорда казнили, местные рыцари преклонили перед Колем колено.

Теперь генерал должен двинуться к Харренхоллу, но он получает таинственное письмо и направляет армию в Грачиный Приют. Этот замок находится рядом с Драконьим Камнем — получается, огнедышащие монстры Рейниры могут быстро туда прилететь и сжечь войско Коля. Но десницу это не смущает, он явно что-то задумал.

Коля называют царетворцем Фото: HBO

В рядах Чёрных раздор. Зелёные набирают силу, а Рейнира куда-то пропала. Только Рейнис и Корлис Веларион кое-как сдерживают агрессию лордов. К счастью, Рейнира всё же возвращается в Драконий Камень, рассказывает о своей бесполезной попытке остановить войну и обещает отныне быть решительной.

Армия Коля подбирается к Грачиному Приюту, поэтому Рейнира отправляет туда дракона. Выбор падает на Рейнис: она мудра, а её драконица Мераксес имеет боевой опыт.

Рейнис и Корлис Фото: HBO

Король Эйгон устал, что в Малом совете его никто не слушает. Даже брат Эймонд ошеломляет, заявляя о сменившем направление войске. Эйгон велит идти на Харренхолл, но его возгласы не имеют эффекта. Тогда король напивается, садится на дракона Солнечный Огонь и летит к Грачиному Приюту, чтобы поддержать армию.

Высокомерие навредило Эйгону Фото: HBO

Кристон Коль атакует замок при свете дня, словно кого-то выманивая. Когда на горизонте появляется дракон Рейнис, он трубит в горн. В лесу тут же пробуждается замаскированная Вхагар с Эймондом на спине. Оказывается, Зелёные спланировали ловушку, чтобы убить вражеского дракона.

Планы рушит Эйгон Таргариен, который несётся на Мераксес и пропускает удары от опытной наездницы. Эйгон и так бы проиграл, но тут Вхагар вылетает и обдаёт обоих драконов пламенем. В итоге израненные и обожжённые Солнечный Огонь и Эйгон с большой высоты падают в лес.

Рейнис понимает, что не справится с Вхагар, но всё равно вступает в битву. После столкновения, которое напоминает хоррор-фильм, Рейнис и бездыханная Мераксес падают на Грачиный Приют. Союзница Рейниры погибает, а вот Эйгон, судя по сюжету оригинального романа, выживет. Впрочем, назвать его будущее нормальной жизнью трудно.

Зря Эйгон полетел в бой Фото: HBO

В это время Деймон сидит в Харренхолле, видит жуткие кошмары и встречается с ведьмой Алис Риверс, которая во снах пророчила мужчине скорую смерть. Она доказывает, что Деймон желает смерти для Рейниры и трона для себя. Ещё брат Визериса пытается собрать в Речных землях армию, но пока у него ничего не выходит.

Когда выйдет пятая серия?

15 июля, рано утром. Судя по трейлеру, пятый эпизод сфокусируется на Деймоне и его пребывании в Харренхолле.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.