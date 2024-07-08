Итоги Кубка мира по киберспорту: результаты борьбы за 1,7 млрд рублей

Лучшие клубы мира начинают гонку за рекордный приз — среди них наши Virtus.pro и Team Spirit.

С 3 июля по 27 августа в столице Саудовской Аравии проходит дебютный турнир Esports World Cup 2024 — киберспортивный аналог Олимпийских игр с рекордным призовым фондом $ 60 млн. Более тысячи лучших игроков планеты соревнуются в 20 популярных играх.

Треть от общего приза, то есть $ 20 млн выделена на клубный чемпионат мира. Это что-то вроде медального зачёта на Олимпиаде, только соревнуются тут не страны, а киберспортивные клубы — выиграет тот, чьи команды будут успешнее сразу в нескольких дисциплинах Кубка мира.

В этом материале мы будем следить за результатами EWC и регулярно обновлять таблицу с претендентами на победу в общем зачёте.

Положение команд после первой недели Кубка мира