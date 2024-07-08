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Результаты Esports World Cup 2024, Кубка мира по киберспорту — общий зачёт, клубный чемпионат мира, все итоги

Итоги Кубка мира по киберспорту: результаты борьбы за 1,7 млрд рублей
Алексей Котов Иван Мику
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Итоги Кубка мира по киберспорту
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Лучшие клубы мира начинают гонку за рекордный приз — среди них наши Virtus.pro и Team Spirit.

С 3 июля по 27 августа в столице Саудовской Аравии проходит дебютный турнир Esports World Cup 2024 — киберспортивный аналог Олимпийских игр с рекордным призовым фондом $ 60 млн. Более тысячи лучших игроков планеты соревнуются в 20 популярных играх.

Треть от общего приза, то есть $ 20 млн выделена на клубный чемпионат мира. Это что-то вроде медального зачёта на Олимпиаде, только соревнуются тут не страны, а киберспортивные клубы — выиграет тот, чьи команды будут успешнее сразу в нескольких дисциплинах Кубка мира.

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В этом материале мы будем следить за результатами EWC и регулярно обновлять таблицу с претендентами на победу в общем зачёте.

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Клубный чемпионат мира Esports World Cup 2024 — положение на 8 июля

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Фото: «Чемпионат»

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