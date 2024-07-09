Все бесплатные персонажи Zenless Zone Zero и как их получить

Недавно вышла новая игра студии HoYoverse — ролевой слэшер Zenless Zone Zero. Несмотря на привычную для китайских разработчиков механику «гачи», в игру вполне можно играть без денежных вложений благодаря щедрым наградам на старте.

Чаще всего персонажи в гача-играх — это элемент случайности, но в ZZZ несколько героев доступны всем игрокам без входа в раздел баннеров и траты полихромов. В этом материале расскажем, каких агентов можно получить без вложений и фарма, в чём их сила и особенности.

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Энби

Атрибут: электро

Специальность: устрашение

Как получить: обучение в начале игры

Этого агента мы получаем в начале обучения — после чего героя можно добавить в любую команду в любом режиме. Персонаж не слишком силён на фоне пятизвёздочных конкурентов, но хорошо подходит для первых часов игры и знакомства с боевой системой.

Пока вы не решитесь потратить валюту на баннер и не получите героя S-тира, Энби может легко и эффективно закрывать позицию дамагера ближнего боя. Она неплохо набирает комбо для стана врагов, выдаёт достаточный урон и, как уже было сказано выше, очень проста в исполнении.

Самый стандартный дамагер — ничего лишнего, но быстро может наскучить Фото: HoYoverse

Билли

Атрибут: физический

Специальность: нападение

Как получить: обучение в начале игры

Второй персонаж, которого дают «пощупать» в игре. Он отлично сочетается с Энби, поэтому их связка хорошо работает не только в рамках обучения, но и дальше в процессе прохождения.

Билли атакует с помощью пистолетов, что позволяет ему хорошо держать дистанцию. По ходу игры эффективность урона будет снижаться, к тому же персонаж очень хлипкий — но до самых сложных режимов этот агент может оставаться крайне полезным.

Динамичный стиль боя заслужил любовь геймеров, но мощи Билли Киду явно не хватает Фото: HoYoverse

Николь

Атрибут: эфир

Специальность: поддержка

Как получить: заключительная часть обучения

Лидер «Хитрых зайцев» присоединяется к команде последним, дополняя общую композицию. Как и её коллеги, Николь хороша в дебюте игры, но по характеристикам существенно уступает пятизвёздочным саппортам.

Тем не менее она вместе с Билли и Энби составляет готовую команду: автор подборки без проблем закрыл стартовой троицей около 40 часов сюжетного контента (а вот на сложных этапах боевых режимов уже возникли трудности). А ещё Николь можно использовать как саппорта с Чжу Юань, которая станет доступна в конце месяца.

Контроль врагов — главная сила Николь, благодаря чему она местами полезнее других персонажей Фото: HoYoverse

Корин

Атрибут: физический

Специальность: нападение

Как получить: по почте в игре за предрегистрации

Ещё один персонаж A-ранга стал доступен игрокам за большое количество предварительных регистраций. При этом награду получат даже те, кто узнал о ZZZ после выхода — достаточно лишь завершить обучение и открыть внутриигровую почту (меню — «Больше» — «Почта»).

Корин не так легка в исполнении, как «Хитрые зайцы», но нравится многим игрокам благодаря дизайну. Это неплохой дамагер, способный легко заменить в стартовом отряде Энби или хорошо проявлять себя в команде с союзниками по фракции (например, с Ликаоном).

Как бесплатно получить Корин в Zenless Zone Zero Фото: Wotpack / HoYoverse

Бен

Атрибут: физический

Специальность: нападение

Как получить: в ходе прохождения второй главы сюжета

Добраться до следующего бесплатного персонажа будет уже не так просто — многие быстрее получат его из гачи. Но если не повезёт (или захочется сохранить крутки на потом), пятого агента игрок получит после 10–15 часов геймплея за прохождение первой истории сюжетной главы, посвящённой комбинату «Белобог».

Бену явно не хватает динамики и силы атаки, но при этом медведь является отличным танком и может защитить хлипких дамагеров. Лучше всего агент раскрывается в связке с Колядой, Антоном или Грейс, но Бен играет и со стандартными дд, будь то Энби или Билли.

Пробить Бена очень непросто — если отряду не хватает выживаемости, он может стать лучшим вариантом Фото: HoYoverse

Сокаку

Атрибут: лёд

Специальность: поддержка

Как получить: прохождение третьего этапа Обороны Шиюй

По мнению ряда игроков, это лучший бесплатный персонаж — но и получить его не так легко. Предстоит пройти значительную часть сюжета, открыть сложный боевой режим Оборона Шиюй (что-то вроде Бездны из Genshin Impact) и закрыть хотя бы три первых уровня. Сделать это легко даже на стартовых агентах — но по времени занимает от 15 часов со старта игры.

Вместе с тем Сокаку отлично умеет замораживать врагов, пусть и требует определённого скилла в игре. Если вы научитесь грамотной ротации её способностей, этот агент отлично дополнит ледяные отряды (Ликаон, Эллен) и будет актуален даже в самых опасных сражениях эндгейма.

Сокаку имеет наибольший потенциал в будущем за счёт своих механик Фото: HoYoverse

Стоит отметить, что это лишь часть бесплатного контента — благодаря щедрым наградам разработчиков на старте можно легко получить всех четырёхзвёздочных агентов и пару боевых единиц S-тира, способных закрыть любой контент. В дальнейшем, правда, получение новых персонажей может стать намного сложнее.