Эпический вестерн Кевина Костнера на три часа. Обзор фильма «Горизонты»

Недавно в российский прокат вышел вестерн «Горизонты: Часть 1». Это авторский проект Кевина Костнера, который режиссировал и продюсировал фильм, сыграл одну из главных ролей и написал сценарий, искал инвесторов и договаривался с прокатчиками. При этом речь не о скромном фильме, а о грандиозной саге: в планах четыре части, и каждая длиной в три часа.

Идея снять «Властелина колец» в жанре вестерн и раскрыть отношения американцев и индейцев, поведать о характере страны, показать эпические баталии и великие трагедии кажется привлекательной. Тем более Костнер — легенда кино с десятком грандиозных ролей и «Оскаром» за дебютную режиссёрскую работу.

Но что получилось у звезды Голливуда? Весьма спорная работа. Фанаты жанра оценят проработку персонажей и размах, но остальные увидят в первой части сомнительную завязку длиной в три часа.

«Горизонты: Часть 1»: информация о фильме

Название: «Горизонты: Часть 1» (Horizon: An American Saga — Chapter 1).

Режиссёр: Кевин Костнер.

Актёры: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон и другие.

Дата выхода: 27 июня 2024 года.

Жанр: вестерн, драма, история.

Продолжительность: 181 минута.

Страна: США.

«Горизонты: Часть 1»: где смотреть?

Фильм показывают в российских кинотеатрах. Цифровая версия выйдет ориентировочно в августе.

Видео размещено на YouTube-канале «Паразид». Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Эпическое начало без кульминации

С одной стороны, после просмотра «Горизонтов» хочется похвалить Кевина Костнера за отвагу. Он закрыл глаза на возможные трудности и поставил перед собой эпическую цель — показать исторический промежуток длиной в 15 лет с гражданской войной в Америке, золотой лихорадкой, противостоянием с индейцами и расцветом бандитизма.

С другой — Костнер так сильно погрузился в эти темы, что места на привычные зрителю развлечения не осталось. В рамках трёхчасового хронометража найдётся лишь пара динамичных или хотя бы напряжённых моментов.

Нападение индейцев на город — восторг. Сцена с дуэлью, где герой Костнера противостоит мерзавцу, хороша. Момент с мальчиком, который хочет поквитаться с мнимым врагом, но сохраняет человечность, вышел трогательным. Но какие ещё эпизоды западают в память? Так сразу и не скажешь.

Таких погонь в фильме мало Фото: WB

Чему тогда Кевин Костнер посвятил солидный хронометраж? Ответ прост: затянутому вступлению, где зрителя знакомят с героями и показывают основные конфликты.

Арок поразительно много. Вот девушка, потерявшая мужа и сына в безумной резне, — теперь она прощается с прошлой жизнью и пытается построить новую. Вот племя индейцев: вождь выступает за мир с бледнолицыми, но его сын жаждет войны. Вот жёсткая героиня, сбежавшая от мужа-бандита, — увы, его приспешники идут по пятам и неизбежно настигнут добычу. Это лишь малая часть сюжетов, в фильме их как минимум втрое больше.

Проблема в том, что у Кевина Костнера в запасе ещё три фильма, поэтому он не спешит. Лишь в паре арок есть хоть что-то напоминающее кульминацию. Персонажи не объединены общим сюжетом и не пересекаются. Бо́льшую часть хронометража занимают диалоги, раскрывающие характеры и особенности мира. В общем, если считали «Дюну» затянутой, то тут вообще сойдёте с ума.

Арка этих путников пока ни к чему не привела Фото: Warner Bros. Pictures

Фильм понравится фанатам вестернов и истории

Зачем смотреть «Горизонты», если фильм настолько затянут и не пытается развлекать? Например, ради истории. Зрителю, интересующемуся Америкой середины XIX века, сага заменит множество учебников.

Почему люди, несмотря на неизвестность и крадущуюся по пятам смерть, продолжали идти вперёд и осваивать новые территории? Что чувствовали индейцы, когда бледнолицые забирали их охотничьи угодья и ступали на священные земли? Как законники пытались навести порядок в мире, охваченном бандитизмом, жаждой наживы и стремлением к мести? Всё это разбирается настолько тщательно, что к финалу саги вопросов остаться не должно.

Выглядит фильм отлично Фото: Warner Bros. Pictures

Важно, что благодаря проработанным образам история ощущается достоверной. В фильме нет карикатурных героев, готовых беззаветно рисковать головой. Нет совсем уж бессердечных подонков, у каждого есть хоть какие-то принципы. Как нет и абсолютного злодея — ощущение, что со всеми можно договориться.

Всё ещё и сыграно прекрасно. Это неудивительно, ведь каст иначе как звёздным не назвать. Помимо Костнера, в фильме играют Сэм Уортингтон («Аватар»), Майкл Рукер («Стражи Галактики»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела») и множество других потрясающих актёров. Практически каждое лицо вам знакомо.

Эта девица переживёт много потерь Фото: Warner Bros. Pictures

«Горизонты: Часть 1»: стоит ли смотреть?

Сага Кевина Костнера кажется чересчур грандиозной и затянутой, но для фанатов проработанного сюжета и истории это не будет минусом. А вот всем остальным лучше пройти мимо.

Оценка «Горизонтов: Часть 1» — 6,5 из 10

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Повествование отлично погружает в эпоху

Отличная актёрская игра.

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