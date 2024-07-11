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Аналог Hamster Kombat, 10 криптоигр: MemeFi, Blum, PixelVerse, Catizen, Bird, TapSwap, Bull Run, Bcoin 2048, MomoAI, ClickARBUZ

Во что можно поиграть поклонникам Hamster Kombat
Слава Петров
Аналог Hamster Kombat, 10 криптоигр
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Тапы в надежде на миллионы.

Hamster Kombat стала игрой-феноменом. Это доказывают продажи смартфонов и устройств для кликов по экрану, которые на фоне релиза выросли на сотни процентов. Но во что играть, если на счету в Hamster Kombat уже бесчисленное количество монет?

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MemeFi

Кликер, где тапание замаскировано под битвы с боссами. На экране появляются мемы вроде злой версии собаки Doge, а ваша цель — нокаутировать её бесчисленными кликами. За каждую единицу урона начисляют монеты. Чтобы сражения стали интереснее, разработчики добавили в MemeFi сюжет, всевозможные бустеры и ежедневные комбо-испытания, за прохождение которых награждают парой миллионов монет.

MemeFi

MemeFi

Фото: MemeFi

Blum

Blum создали бывшие топ-менеджеры Binance. Геймплей завязан на майнинге токенов через бота и мини-игре Drop Game. В ней не нужно яростно тапать по экрану, просто ловите падающие фигурки. Чем больше соберёте, тем выше добыча. Минус в том, что попасть в игру можно только по приглашению. Придётся полазать по Сети и найти добряка, который не пожалеет инвайта.

Blum

Blum

Фото: Blum

PixelVerse

В PixelVerse вы собираете команду героев и сталкиваете их с другими игроками. Кто победит в драке, тот и сорвёт куш. Игра выполнена в симпатичном киберпанковском сеттинге, среди героев – кактусы-тракторы и роботы-аквариумы, а система скрещивания персонажей добавляет интереса. Неудивительно, что PixelVerse обрела популярность.

PixelVerse

PixelVerse

Фото: PixelVerse

Catizen

В Catizen вы становитесь разводчиком котиков. Каждая зверушка приносит прибыль, но лучше всего работают редкие особи. Чтобы получить их, берите самых удивительных котов и скрещивайте их. Любопытно, что зверушки постоянно обучаются с помощью ИИ и благодаря механике дополненной реальности проникают в ваш мир. А ещё с ними можно играться и кормить рыбой.

Catizen

Catizen

Фото: Catizen

Bird

Помните хардкорную игру Flappy Bird, где птичка летала между трубами? В Bird вы занимаетесь тем же самым, только в процессе собираете особые монеты. Разработчики обещают, что однажды их удастся обменять на реальные деньги. Учтите, что сложность новинки сопоставима с оригиналом!

Bird

Bird

Фото: Bird

TapSwap

Стандартный аналог Hamster Kombat, где вы тапаете по экрану и получаете прибыль. Бустеры, ежедневные коды и задания в духе «Подпишитесь на YouTube-канал» в наличии. Павел Дуров выделяет этот проект на фоне конкурентов. По его словам, «аудитория одного только TapSwap больше, чем аудитория всех устаревших проектов на основе блокчейна, вместе взятых».

TapSwap

TapSwap

Фото: TapSwap

Bull Run

В Bull Run вы обустраиваете виртуальную майнинговую ферму. Чтобы она функционировала, кликать по экрану не нужно. Ферма работает сама, просто прокачивайте скорость майнинга и приглашайте друзей, которые поделятся пятой частью своего дохода.

Bull Run

Bull Run

Фото: Bull Run

Bcoin 2048

Когда запустите игру, на экране появятся плитки с цифрами. Вам нужно перемещать плитки так, чтобы одинаковые числа стояли друг рядом с другом — за это дают монеты. Например, за объединение двух 1024 получите 80 койнов.

Bcoin 2048

Bcoin 2048

Фото: Bcoin 2048

MomoAI

В этой игре вы выращиваете дерево, с которого падают виртуальная валюта, ресурсы для прокачки и бустеры. Для развития дерева нужно много тапать и приводить на ферму помощников — они повысят эффективность и будут работать за вас.

MomoAI

MomoAI

Фото: MomoAI

ClickARBUZ

Ещё один популярный аналог Hamster Kombat с прокачкой, системой комбо и заданиями. Отличие в том, что кликать нужно по арбузу.

ClickARBUZ

ClickARBUZ

Фото: ClickARBUZ

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Учтите, что криптоигры вряд ли позволят вам уйти с работы, купить особняк в Монако и завтракать чёрной икрой. Некоторые игры из подборки так и не доберутся до биржи, другие — принесут разве что скромные суммы. Поэтому погружаться в мир тапания стоит без фанатизма.

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