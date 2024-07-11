В «Пацанах» страсти накаляются до предела: через неделю уже финал сезона

Негодование вокруг нового сезона «Пацанов» окончательно утихло. Шоураннер Эрик Крипке доказал, что сериал всё ещё жестокий, драматичный и дико интересный. Седьмой эпизод держит уровень: в нём есть кровища, битвы и высокие ставки.

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

Название: «Пацаны» (The Boys).

Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие.

Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие.

Дата выхода: 13 июня 2024 года.

Жанр: фантастика, драма, комедия.

Сколько серий: восемь.

Страна: США.

«Пацаны»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. 13 июня вышли три эпизода, дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 18 июля. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

Бойни не избежать

К седьмому эпизоду от нерасторопности, за которую ругали в начале сезона, не осталось и следа. Теперь обстоятельства меняются настолько стремительно, что не успеваешь уследить. Чего стоит Хоумлендер, который в первых эпизодах мирно болтал с Бутчером, а теперь отправляет к нему разъярённых суперов. Или возьмём его отношения с Сестрой Сейдж и Зажигалкой — героини будто поменялись местами и породили этим много безумия.

К финалу сезона даже драма Французика не кажется беспросветно унылой. В этом заслуга Кимико, которая поведала о своём детстве и раскрыла причину немоты — момент разбивает сердце. Любопытно, что сразу после душевных разговоров «Пацаны» фокусируются на лютой жести, которая понравится фанатам «Пилы». Благодаря столь резкой смене настроений от просмотра не оторваться.

Бутчер и Джо зажигают Фото: Amazon

Но будем честны: несмотря на высоченные ставки, «Пацанам» не удаётся повторить эпичность прошлых сезонов. Помните крутость момента, когда Бутчер и Солдатик наваливались на Хоумлендера и почти добивались своего? А кровавую развязку второго сезона, где важные персонажи погибали и получали безумные травмы? Эти эмоции вряд ли повторятся.

Впрочем, новый сезон пусть и проигрывает старым, зато на голову превосходит другие современные шоу. Такие смелость, драйв и противоречивость ныне встречаются редко.

В новой серии Старлайт доказывает, что фигура у неё всё ещё отличная Фото: Amazon

Что происходит в седьмой серии?

Райан снимается в передаче «Воут», где куклы поют странные песни. Их посыл в том, что дети должны доносить на своих родителей, если те выступают против суперов. Райан считает семью главной ценностью, поэтому прерывает репетицию.

По телефону Хоумлендер просит закончить дело ради него, и парень вроде соглашается. Но во время прямого эфира он подходит к камере, хорошо отзывается о маме и Бутчере и призывает зрителей беречь родных. Райан всё же остаётся хорошим парнем и заставляет Бутчера гордиться.

Райан не похож на злодея Фото: Amazon

Поезд-А следит за Сейдж и узнаёт о скором покушении на будущего президента. Бутчер, Старлайт и Хьюи пробираются в логово наёмников, находят планы убийства и израненную девицу в шкафу. Старлайт утешает бедняжку, но та оказывается не жертвой, а злобным супером со способностью к смене внешности. Выбежав на улицу, она меняет облик и растворяется в толпе.

ММ на вылазку не ходил. Он навестил жену, передал ей деньги и велел покинуть страну. Он был готов уехать с родными, но Поезд-А отговорил. Аргумент был таким: когда Хоумлендер захватит США, то со временем доберётся и до других государств — и покарает ММ вместе с семьёй.

Впереди битва с Нуаром и Подводным Фото: Amazon

Бутчер рассказывает команде о Самире, который сидит в подвале и готовит вирус. Чтобы зараза не вызвала пандемию, он вытаскивает из тюрьмы Французика и отправляет к учёному на помощь.

В лаборатории Кимико и Французик общаются по душам. Девушка рассказывает о детстве: террористы заставляли её биться на ножах с подругами — ребёнок, который во время схватки издавал хоть звук, получал пулю. Когда Кимико убила первую девушку, то замолчала навсегда. После беседы герои решают простить друг друга за былые преступления.

Самир говорит, что завершил работу. Когда Кимико подходит, он вонзает шприц ей в ногу. Чтобы спасти подругу, Французик отпиливает конечность. Самир во время хаоса сбегает, но у героев остаётся заражённая нога — Французик сможет извлечь из неё вирус.

Прошлое Кимико полно кошмаров Фото: Amazon

Подводный влюблён в Сейдж и решается на перемены — в итоге убивает свою любимую осьминожку. После принимает задание Хоумлендера и вместе с Чёрным Нуаром идёт за Бутчером и Старлайт. Злодеи убили бы эту парочку, но на помощь приходят ММ и Поезд-А. Все вместе герои отбиваются, однако в «Семёрке» узнают: Поезд-А — предатель.

Сестра Сейдж признаётся, что знала имя крота, но специально скармливала ему ложную информацию. Хоумлендера бесит эта скрытность, поэтому он увольняет Сейдж.

Поезд-А нажил себе проблем Фото: Amazon

Хьюи пытается отговорить Викторию Ньюман от сотрудничества с Хоумлендером, однако ничего не выходит. Тогда он отдыхает вместо со Старлайт: их вечер кажется идеальным и заканчивается страстным сексом. Вот только в постели была не Старлайт, а та самая убийца, меняющая внешность. Она похищает из сейфа весь компромат и сбегает. Настоящая героиня просыпается в заброшке и видит на себе сковывающую цепь.

Когда выйдет последняя серия?

Финальный эпизод сезона выйдет 18 июля примерно в 10:00 мск.