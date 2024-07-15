В пятой серии «Дома дракона» идёт подготовка к величайшей битве

Время безжалостно! Казалось бы, второй сезон «Дома дракона» только стартовал — и вот уже перевалил за экватор. Мы уже увидели разрушенные надежды, смерти важных персонажей и первую в истории Вестероса битву драконов. Пятая серия показывает, что это лишь начало. Что именно в ней происходит?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Дата выхода второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Увы, с опозданием в неделю: пока там доступны четыре эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Нас готовят к главной битве сезона

Прошлая серия оказалась одной из лучших не только в истории «Дома дракона», но и во всей франшизе о Семи Королевствах. Это доказывают оценки фанатов. В чём причина? Кто-то скажет о драконах, которые начали грызть друг другу глотки, но на деле секрет в подготовке к баталии.

На протяжении трёх эпизодов сценаристы расставляли фигуры, неторопливо выводили войска из замков, лелеяли надежду о возможном мире. В это время сериал казался тягучим и местами даже скучным — и затем внезапно взорвался. Именно длительная и вдумчивая подготовка сделала экшен столь стремительным и душераздирающим. Без неё четвёртый эпизод попросту не сработал бы.

Как же красиво снят сериал Фото: HBO

Авторы «Дома дракона» всё понимают, поэтому начинают подготовку к следующей битве. Вероятно, Танец у Харренхолла случится в восьмом эпизоде, а до этого сценаристы будут закидывать удочки и раздувать пламя.

Взять хотя бы пятую серию. Всего за 63 минуты нам рассказали о назревающем бунте, поиске необычных драконьих наездников, неизбежной размолвке Деймона и Рейниры, политических играх с важным замком на кону. Всё это не шокирует здесь и сейчас, но рано или поздно сложится в единую картину и заставит рукоплескать.

Алисента смотрит на сына с ужасом Фото: HBO

Столь тщательная проработка нравится не всем, поэтому в Сети сериал ещё не раз назовут скучным. Вот только «Дом дракона» обязательно отплатит за терпение и докажет: перед нами один из самых вдумчивых и выдающихся сериалов современности.

Что происходит в пятой серии?

Армия Коля возвращается в Королевскую Гавань и проносит по улицам голову вражеского дракона. Глашатаи призывают восхищаться победой, но простые люди ничего не понимают — они считают огнедышащих монстров богами и видят в их смерти дурной знак.

Искалеченного Эйгона доставляют в замок. Он ещё жив, но в сознание не приходит и уж точно не сможет нормально жить — бедолага даже дышит с трудом. Очевидно, что Зелёным нужен новый король. Алисента предлагает себя, но советники выбирают Эймонда. Даже Коль отворачивается от возлюбленной. По его словам, на войне, в которой участвуют драконы, король должен быть всадником.

Эймонд обрёл власть Фото: HBO

Первым же указом Эймонд велит закрыть ворота, ведущие из Королевской Гавани. Из-за блокады народ голодает и хочет бежать, но стражники никого не выпускают. Среди недовольных есть и кузнец Хью: он надеялся, что король сдержит обещание и заплатит за работу, однако ничего не получил.

Рейнира чувствует себя беспомощной. Она может полагаться только на силы Севера и Долины, которые прибудут не скоро, или же на Деймона, собирающего армию в Речных Землях. Но за кого воюет муж: за себя или за Рейниру? Ответ неочевиден.

Мисария рассказывает о недовольстве в Королевской Гавани и предлагает воевать иначе. Она подсылает в столицу агентов и, вероятно, вскоре поднимет бунт.

Мисария — ценный союзник Фото: HBO

Джекейрис тоже устал сидеть без дела. Без ведома Рейниры он летит к Фреям, лордам Переправы. Если они разрешат проход, армия Севера придёт быстрее. После переговоров Фреи преклоняют колени и обещают помощь — в награду после победы Чёрных они получат Харренхолл.

Ещё Джекейрис вспоминает, что у Чёрных есть огромные драконы, способные одолеть Вхагар. Проблема в том, что всадников не хватает. Тогда герои решают призвать бастардов Таргариенов и предложить им оседлать драконов. Среди кандидатов кузнец Хью и Ульф Белый, обычные работяги из прошлых серий.

Ищут путь к победе Фото: HBO

Деймон потихоньку сходит с ума в Харренхолле и окончательно решает захватить власть. Когда он сядет на Железный трон, Рейнире позволит разве что быть рядом и давать советы.

Но сначала в Речных Землях нужно собрать войско. Путём угроз, шантажа и дипломатии он вроде примеряет Блэкволлов с Бракенами и готовится принять их бойцов в Харренхолле. Вот только перемирие оказалось недолгим: между домами снова разгорается вражда, и Бракены выходят из сделки. Битва за Харренхолл состоится совсем скоро, а у Деймона всё ещё нет войска.

Пока Деймон ничего не добился Фото: HBO

Когда выйдет шестая серия «Дом дракона»?

Новый эпизод выйдет рано утром 22 июля. Судя по трейлеру, нам расскажут о поиске драконьих всадников и очередных безумствах Эймонда.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.