Плей-офф Riyadh Masters по «Доте»: наши в борьбе за $ 1,5 млн

Сегодня, 16 июля, стартует финальная стадия топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии. 12 лучших команд по «Доте» сойдутся в борьбе за звание чемпиона и $ 1,5 млн призовых.

Какую игру участники показали в групповой стадии? Кто из российских команд добрался до плей-офф? И у кого больше всего шансов на топ-1? Ответы на все эти вопросы — в данном материале.

Virtus.pro провалила первую стадию Riyahd Masters 2024 и покинула турнир Фото: соцсети Virtus.pro

Итоги групповой стадии Riyadh Masters 2024

Первая неделя чемпионата по «Доте» была посвящена плей-ин — первому этапу Riyadh Masters 2024, который отсеял слабейшие команды соревнования. К сожалению, одной из них оказалась российская Virtus.pro.

«Медведи», к удивлению экспертов, показали неплохую игру в стартовых матчах турнира. Однако в решающем противостоянии геймплей VP развалился, и команда уступила европейской MOUZ со счётом 0:2, остановившись в одном шаге от выхода в следующую стадию.

Кроме Virtus.pro, Эр-Рияд по итогам плей-ин покинули такие коллективы, как nouns из Северной Америки, а также китайские Azure Ray и G2.iG. Провал последних стал первой сенсацией соревнования.

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В рамках второй игровой недели Riyadh Masters 2024 к лучшим командам плей-ин также присоединились топовые коллективы, получившие прямые приглашения на ивент, — среди них, например, российские Team Spirit и BetBoom Team.

Первый день групповой стадии стал настоящим подарком для фанатов «Доты» в нашем регионе. И Team Spirit, и BetBoom Team начали своё выступление на турнире с уверенных побед. Но, к сожалению, на этом успехи российских команд в группах и закончились.

Все оставшиеся игры в группе A «спириты» в своих лучших традициях завершили со счётом 1:1 — причём не важно, с фаворитом играли «драконы» или с аутсайдером. Несмотря на большое количество ничьих, Team Spirit без проблем прошла в верхнюю сетку плей-офф, завершив выступление на групповом этапе на втором месте.

Итоги группы A на Riyadh Masters 2024 по Dota 2 Фото: Esports World Cup

А вот BetBoom Team не смогла похвастаться даже таким результатом. После поражения от Xtreme Gaming в рамках второго игрового дня российский коллектив как будто бы потерял свою игру. BB без сопротивления проигрывала фаворитам и с трудом выбивала ничьи у аутсайдеров.

Лишь в решающей встрече с Tundra Esports, капитаном которой является бывший игрок BetBoom Team Иван Pure Москаленко, команде из России удалось вырвать ничью и избежать переигровок за право продолжить выступление на турнире. Но сможет ли BB с такой игрой показать что-то в плей-офф? Скоро узнаем.

Итоги группы B на Riyadh Masters 2024 по Dota 2 Фото: Esports World Cup

За исключением BetBoom Team, остальные номинальные фавориты Riyadh Masters 2024 уверенно прошли в верхнюю сетку. Отдельно хочется отметить Team Falcons, которая после старта в группе со счёта 0:4 смогла собраться с силами и выйти на первое место. Характер чемпионов видно сразу!

Крутую игру также показали Entity и Tundra Espоrts из группы B, в ростеры которых также входят россияне. Причём именно между представителями этих двух команд на турнире произошёл конфликт, в рамках которого один из киберспортсменов дал своему оппоненту «щелбан», за что был оштрафован на $ 8 тыс. Ждём их встречи в плей-офф и продолжения драмы!

Что касается команд, покинувших соревнования по итогам второго этапа, ими ожидаемо оказались выходцы из плей-ин — HEROIC, beastcoast, Blacklist International, а также MOUZ, которая проявила себя хуже всех, взяв лишь две игры в группе. Да-да, та самая MOUZ, которая выбила Virtus.pro с турнира.

В итоге из 12 участников плей-офф за чемпионский титул будут бороться семь команд из Европы, два российских ростера, два состава из Китая и один — из Юго-Восточной Азии. Такие регионы, как Северная и Южная Америка, остались без представителей на Riyadh Masters 2024.

Gaimin Gladiators — один из главных фаворитов Riyadh Masters 2024 по Dota 2 Фото: соцсети Gaimin Gladiators

Фавориты плей-офф Riyadh Masters 2024

Чтобы выявить главных фаворитов Riyadh Masters 2024, редакция «Чемпионата» обратилась к экспертам с просьбой оценить расклад сил в плей-офф турнира. В опросе поучаствовали аналитик Дмитрий Inmate Филинов, про-игрок Евгений Chu Макаров и ведущая Василиса Vasilisa Чернова.

Представители киберспортивного сообщества распределили участников финального этапа по трём тирам: тир-S — фавориты; тир-A — претенденты; тир-B — аутсайдеры. Итоговые оценки экспертов представлены ниже.

Тир-лист Inmate

Тир-лист Chu

Тир-лист Vasilisa

Итоговый рейтинг

Единственной командой, со статусом фаворита которой согласны все эксперты, оказалась Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым на позиции керри. Следом за ней расположились Team Falcons и Team Liquid, в которых верит большинство.

В середине рейтинга оказались оставшиеся участники верхней сетки, включая Team Spirit. Также представители киберспортивного сообщество единогласно назвали аутсайдерами все команды, начинающие выступление в плей-офф с нижней сетки, BetBoom Team — не исключение.

Первый раунд плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2 Фото: Liquipedia

Расписание плей-офф Riyadh Masters 2024

Формат основной стадии Riyadh Masters 2024 представляет из себя классическую для турниров по Dota 2 сетку double-elimination с best-of-3 матчами и best-of-5 гранд-финалом.

Вторник, 16 июля

Среда, 17 июля

12:00. Нижняя сетка, первый раунд, Aurora (Таиланд) — проигравший из пары Falcons/XG.

15:30. Нижняя сетка, первый раунд, BetBoom Team (Россия) — проигравший из пары Entity/GG.

— проигравший из пары Entity/GG. 19:00. Нижняя сетка, первый раунд, LGD Gaming (Китай) — проигравший из пары Spirit/Liquid.

Четверг, 18 июля.

12:00. Нижняя сетка, первый раунд, PSG Quest (Ближний Восток) — проигравший из пары Tundra/OG.

15:30. Верхняя сетка, полуфинал, победитель пары Falcons/XG — победитель пары Entity/GG.

19:00. Верхняя сетка, полуфинал, победитель пары Spirit/Liquid — победитель пары Tundra/OG.

Пятница, 19 июля

12:00. Нижняя сетка, второй раунд.

15:30. Нижняя сетка, второй раунд.

19:00. Нижняя сетка, четвертьфинал.

Суббота, 20 июля

12:00. Нижняя сетка, четвертьфинал.

15:30. Верхняя сетка, финал.

19:00. Нижняя сетка, полуфинал.

Воскресенье, 21 июля

14:00. Нижняя сетка, финал.

18:00. Гранд-финал.

Трансляции Riyadh Masters 2024 — где смотреть матчи

Проведением трансляций чемпионата мира по Dota 2 на русском языке занимается турнирный оператор FISSURE. Следить за играми Riyadh Masters 2024 можно на Twitch и в YouTube. Кроме этого, матчи соревнования по «Доте» можно посмотреть в Okko.

Основную русскоязычную трансляцию Riyadh Masters 2024 можно найти в данном материале ниже.