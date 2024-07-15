Отличная выживалка для любителей гринда. Обзор Once Human — бесплатной игры из Steam

Игры про выживание продолжают разрывать Steam. Только в 2024-м чарты покоряли Palworld, Enshrouded, V Rising — и это лишь начало списка. 9 июля китайцы из NetEase пополнили список бесплатной Once Human.
Особенность в том, что новинка завязана не только на выживании. Ещё игроки сражаются с огромными боссами, ходят в рейды, по-тихому рубят вычурных монстров, гоняют по миру на мотоцикле и коллекционируют местных покемонов — и всё это с отличным визуалом. Но почему отзывы в Steam смешанные? В новинку точно стоит играть?
Once Human: информация об игре
Платформы: ПК (скоро на iOS и Android).
Разработчик: Starry Studio.
Издатель: NetEase.
Дата выхода: 9 июля 2024 года.
Жанр: выживалка, экшен, ММО.
Перевод: отсутствует, обещают скоро добавить.
Once Human: как поиграть?
Бесплатная игра доступна в российском Steam. Перевода на русский пока нет, но разработчики обещают в скором времени его добавить.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат NetEase.
Хорошая выживалка с бестолковым сюжетом
В Once Human существует множество реальностей, и в некоторых живут вычурные твари. Однажды миры наслоились друг на друга, поэтому знакомые человечеству луга и леса переполнили враги. К счастью, наш герой — избранный, владеющий особой силой. Если не он победит монстров, то кто?
На пути встречаются симпатичные персонажи, жуткие сцены и что-то отдалённо напоминающее сюжетные повороты. Все это не отменяет главного факта — сюжет в игре бестолковый. Но спасибо, что он есть и добавляет происходящему хоть какую-то осмысленность.
Поначалу воевать придётся в трусах
Фото: NetEase
В теории вы можете сфокусироваться на сюжетных заданиях и тупо крошить врагов. Вот только рано или поздно заметите, что броня толком не защищает, а оружие разве что щекочет врагов. В этот момент вы поймёте: Once Human — в первую очередь выживалка.
Чтобы нормально себя чувствовать, валите деревья, долбите камни, стройте многоэтажный дом, готовьте на кухне изысканные блюда, ходите на охоту и рыбалку, копите сотни видов ресурсов и, главное, собирайте на верстаках смертоносные пушки и крепкую броню. Фанатам жанра все эти механики давно знакомы.
Обустраиваем жилище
Фото: NetEase
Увы, изначально возможности героя сильно ограничены. Взять хотя бы строительство, где доступны пара видов стен, полов и окон. Нормальные инструменты открываются по мере прокачки, другие — после получения чертежей, которые работают по принципу круток из Genshin Impact. Активируешь чертёж и гадаешь, что выпадет в этот раз: хлам или нечто достойное.
Выживалки традиционно завязаны на гринде, но в Once Human его ещё больше. Гриндите ресурсы, очки опыта, чертежи, призываемых существ — на всё это уйдёт большая часть игрового времени.
Минус ли это? Не для всех. Всё же в Valheim геймеры неделями возят ресурсы от шахты до базы и ни о чём не жалеют. К тому же в Once Human всегда можно отвлечься от гринда и устроить кровавую резню.
Мир большой, поэтому без транспорта не обойтись
Фото: NetEase
Это ещё и приличный экшен
Визуал — одно из главных достоинств новинки. Дело даже не в симпатичных текстурах, тенях и освещении, а в дизайне. Взять хотя бы монстров, среди которых встречаются как обычные зомби, так и колоссальные твари с прожектором на голове или автобусы-мутанты. Таких врагов попросту приятно рассматривать.
Впрочем, бить их ещё интереснее. Оружия много, у ударов есть отдача, в ближнем бою героиня эффектно всех добивает. Если не хотите вступать в обычный бой, устраните монстров по стелсу, закидайте взрывными бочками или вообще выпустите миньона, который сам всех разнесёт.
В игре много жутких врагов
Фото: NetEase
Особенно впечатляют бои с многочисленными боссами. Все они разные, по ходу сражения меняют фазы и заставляют искать особый подход. Уже в первом полноценном боссфайте придётся уничтожать ульи, швырять бочки, перехватывать у врага миниган и кувыркаться чаще, чем в Elden Ring.
Не забывайте, что Once Human — ММО, так что ходить на боссов можно с друзьями. А можно включить PvP-режим и самому стать своего рода боссом: нападайте на чужие базы, стреляйте по другим игрокам, сейте хаос.
Типичный босс размером с весь экран
Фото: NetEase
Почему отзывы смешанные?
Если пробежитесь по отзывам в Steam, заметите: основной негатив не имеет отношения к самой игре. К примеру, люди ругают странные процессы, которые появляются в диспетчере задач после установки Once Human. Уже прояснилось, что эти процессы подсчитывают заходы на сервер и открывают браузер во время игры, но люди до сих пор пишут про майнеры и ставят дизлайк.
Не реже ругают монетизацию за механики pay-to-win (плати, чтобы побеждать). Нюанс в том, что за реальные деньги можно купить только боевой пропуск и разнообразную косметику. Для крафта пушки и создания чертежей понадобятся ресурсы, которые добываются исключительно внутри игры.
Цены на косметику действительно конские
Фото: NetEase
Другой негатив связан с отсутствием русского языка. Но разработчики уже извинились за оплошность и пообещали в ближайшее время русифицировать игру. Надеемся, что обещание будет исполнено.
Непосредственно игру ругают редко — потому что она действительно хорошая. Пожалуй, другой бесплатной выживалки такого же качества попросту нет.
Once Human: стоит ли играть?
Если любите выживалки и подыскиваете новый проект, где можно строить дома, валить деревья и сражаться с интересными боссами, Once Human подойдёт. Игра ещё и бесплатная. Так почему бы её не попробовать?
Оценка Once Human — 8 из 10
Понравилось
- Множество интересных механик
- Отличный дизайн врагов
- Игра достойно выглядит
Не понравилось
- (Пока) нет русского языка
- Гринда многовато.