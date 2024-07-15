Отличная выживалка для любителей гринда. Обзор Once Human — бесплатной игры из Steam

Игры про выживание продолжают разрывать Steam. Только в 2024-м чарты покоряли Palworld, Enshrouded, V Rising — и это лишь начало списка. 9 июля китайцы из NetEase пополнили список бесплатной Once Human.

Особенность в том, что новинка завязана не только на выживании. Ещё игроки сражаются с огромными боссами, ходят в рейды, по-тихому рубят вычурных монстров, гоняют по миру на мотоцикле и коллекционируют местных покемонов — и всё это с отличным визуалом. Но почему отзывы в Steam смешанные? В новинку точно стоит играть?

Once Human: информация об игре

Название: Once Human.

Платформы: ПК (скоро на iOS и Android).

Разработчик: Starry Studio.

Издатель: NetEase.

Дата выхода: 9 июля 2024 года.

Жанр: выживалка, экшен, ММО.

Перевод: отсутствует, обещают скоро добавить.

Once Human: как поиграть?

Бесплатная игра доступна в российском Steam. Перевода на русский пока нет, но разработчики обещают в скором времени его добавить.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат NetEase.

Хорошая выживалка с бестолковым сюжетом

В Once Human существует множество реальностей, и в некоторых живут вычурные твари. Однажды миры наслоились друг на друга, поэтому знакомые человечеству луга и леса переполнили враги. К счастью, наш герой — избранный, владеющий особой силой. Если не он победит монстров, то кто?

На пути встречаются симпатичные персонажи, жуткие сцены и что-то отдалённо напоминающее сюжетные повороты. Все это не отменяет главного факта — сюжет в игре бестолковый. Но спасибо, что он есть и добавляет происходящему хоть какую-то осмысленность.

Поначалу воевать придётся в трусах Фото: NetEase

В теории вы можете сфокусироваться на сюжетных заданиях и тупо крошить врагов. Вот только рано или поздно заметите, что броня толком не защищает, а оружие разве что щекочет врагов. В этот момент вы поймёте: Once Human — в первую очередь выживалка.

Чтобы нормально себя чувствовать, валите деревья, долбите камни, стройте многоэтажный дом, готовьте на кухне изысканные блюда, ходите на охоту и рыбалку, копите сотни видов ресурсов и, главное, собирайте на верстаках смертоносные пушки и крепкую броню. Фанатам жанра все эти механики давно знакомы.

Обустраиваем жилище Фото: NetEase

Увы, изначально возможности героя сильно ограничены. Взять хотя бы строительство, где доступны пара видов стен, полов и окон. Нормальные инструменты открываются по мере прокачки, другие — после получения чертежей, которые работают по принципу круток из Genshin Impact. Активируешь чертёж и гадаешь, что выпадет в этот раз: хлам или нечто достойное.

Выживалки традиционно завязаны на гринде, но в Once Human его ещё больше. Гриндите ресурсы, очки опыта, чертежи, призываемых существ — на всё это уйдёт большая часть игрового времени.

Минус ли это? Не для всех. Всё же в Valheim геймеры неделями возят ресурсы от шахты до базы и ни о чём не жалеют. К тому же в Once Human всегда можно отвлечься от гринда и устроить кровавую резню.

Мир большой, поэтому без транспорта не обойтись Фото: NetEase

Это ещё и приличный экшен

Визуал — одно из главных достоинств новинки. Дело даже не в симпатичных текстурах, тенях и освещении, а в дизайне. Взять хотя бы монстров, среди которых встречаются как обычные зомби, так и колоссальные твари с прожектором на голове или автобусы-мутанты. Таких врагов попросту приятно рассматривать.

Впрочем, бить их ещё интереснее. Оружия много, у ударов есть отдача, в ближнем бою героиня эффектно всех добивает. Если не хотите вступать в обычный бой, устраните монстров по стелсу, закидайте взрывными бочками или вообще выпустите миньона, который сам всех разнесёт.

В игре много жутких врагов Фото: NetEase

Особенно впечатляют бои с многочисленными боссами. Все они разные, по ходу сражения меняют фазы и заставляют искать особый подход. Уже в первом полноценном боссфайте придётся уничтожать ульи, швырять бочки, перехватывать у врага миниган и кувыркаться чаще, чем в Elden Ring.

Не забывайте, что Once Human — ММО, так что ходить на боссов можно с друзьями. А можно включить PvP-режим и самому стать своего рода боссом: нападайте на чужие базы, стреляйте по другим игрокам, сейте хаос.

Типичный босс размером с весь экран Фото: NetEase

Почему отзывы смешанные?

Если пробежитесь по отзывам в Steam, заметите: основной негатив не имеет отношения к самой игре. К примеру, люди ругают странные процессы, которые появляются в диспетчере задач после установки Once Human. Уже прояснилось, что эти процессы подсчитывают заходы на сервер и открывают браузер во время игры, но люди до сих пор пишут про майнеры и ставят дизлайк.

Не реже ругают монетизацию за механики pay-to-win (плати, чтобы побеждать). Нюанс в том, что за реальные деньги можно купить только боевой пропуск и разнообразную косметику. Для крафта пушки и создания чертежей понадобятся ресурсы, которые добываются исключительно внутри игры.

Цены на косметику действительно конские Фото: NetEase

Другой негатив связан с отсутствием русского языка. Но разработчики уже извинились за оплошность и пообещали в ближайшее время русифицировать игру. Надеемся, что обещание будет исполнено.

Непосредственно игру ругают редко — потому что она действительно хорошая. Пожалуй, другой бесплатной выживалки такого же качества попросту нет.

Once Human: стоит ли играть?

Если любите выживалки и подыскиваете новый проект, где можно строить дома, валить деревья и сражаться с интересными боссами, Once Human подойдёт. Игра ещё и бесплатная. Так почему бы её не попробовать?

Оценка Once Human — 8 из 10

Понравилось

Множество интересных механик

Отличный дизайн врагов

Игра достойно выглядит

Не понравилось