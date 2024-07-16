Николас Кейдж стал маньяком в фильме «Собиратель душ». Стоит ли его смотреть?

Ещё недавно Николас Кейдж был на задворках кинематографа и снимался в проходняках. Но всё изменилось: в 2024-м Кейдж снова считается легендой со множеством свежих хитов в портфолио. «Мэнди», «Свинья», «Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Герой наших снов» — это лишь часть недавних успехов.

25 июля в российский прокат выйдет «Собиратель душ», где актёр сыграл безумного маньяка. На Западе фильм уже стал кассовой сенсацией. Неужели Кейдж выдал очередную удачную роль?

«Собиратель душ»: информация о фильме

Название: «Собиратель душ» (Longlegs)

Режиссёр: Осгуд Перкинс

Актёры: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд и другие

Дата выхода: 10 июля 2024 года в мире, 25 июля – в России

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Продолжительность: 101 минута

Страна: США, Канада.

«Собиратель душ»: где смотреть?

Пока фильм показывают только в других странах. 25 июля состоится официальная премьера в России.

Видео размещено на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат Saturn Films.

Крепкий хоррор с парой недостатков

Агенты ФБР привыкли искать обычных маньяков. Они снимают отпечатки, опрашивают свидетелей и шаг за шагом подбираются к злодею. Но для расследования новой серии убийств их методы не подходят. Дело в том, что благополучные семьи умирают, а на месте преступления не остаётся никаких следов постороннего вмешательства.

Полиция списала бы всё на вспышку ярости, где отец творит ужасы и совершает самоубийство, но реальный маньяк оставляет письма и откровенно играет со следователями. Неужели он как-то пудрит людям мозги и доводит их до греха? Как же его остановить? Это головоломку разгадывает Ли Харкер, девушка с необычными способностями и странной связью с маньяком.

Главная героиня Ли Харпер Фото: Saturn Films

«Собирателя душ» не назвать страшным фильмом. В нём мало скримеров и откровенной жести. В плане общей атмосферы новинка вообще напоминает нуарные детективы вроде «Зодиака». Зато режиссёру Осгуду Перкинсу удалось воссоздать ощущение дискомфорта. Он умело давит на психику, создаёт напряжение, подкидывает одну жуткую сцену за другой. Подобный мрак завораживает зрителя, что важно для хоррора.

Фильм ещё и снят красиво. Солнце в нём почти не светит, публичные места вроде баров кажутся мрачными, грим нарочито неприятный, а персонажи странно себя ведут. Такие моменты делают просмотр ещё неуютнее.

Любопытно, что в трейлерах и на промокадрах лицо Кейджа не показывают Фото: Saturn Films

Проблема в том, что Осгуд Перкинс придумал любопытный концепт и эффектно его преподнёс, но внятно завершить сюжет не сумел. Какой бы интересной ни была детективная история, ей нужна хорошая развязка. Увы, в «Собирателе душ» финал скомканный и попросту посредственный. Зрителя просто закидывают паранормальщиной и неопрятными сюжетными поворотами, а затем запускают титры — при этом забывают о важных вопросах, которые так и остаются без ответа.

Хороший конец мог бы сделать «Собирателя душ» великолепным хоррором. Однако вместо этого мы имеем просто хороший фильм, который фанатам жанра не стоит пропускать.

В фильме много жутких сцен Фото: Saturn Films

Николас Кейдж снова вопит и кривляется

Похоже, режиссёр дал Кейджу простое указание — играть как обычно. Поэтому актёр вообще себя не сдерживает: он кривляется, толкает безумные речи, выпучивает глаза, самозабвенно вопит. Удивительно, но в рамках хоррора это смотрится свежо. Если в других фильм гримасы Кейджа привычны, то в «Собирателе душ» они действительно напрягают. Поэтому за роль маньяка легенду стоит похвалить!

К другим актёрам тоже нет претензий. Они стараются, убедительно отыгрывают испуг и трясутся при виде жуткого силуэта вдалеке. Вот только запоминающейся фишки персонажи лишены. К примеру, на агента Ли Харпер приятно смотреть, но после титров её образ выветривается из головы. Там остаётся только безумный Кейдж с самой неприятной улыбкой на свете.

Актриса старается, но героиня у неё скучная Фото: Saturn Films

«Собиратель душ»: стоит ли смотреть?

«Собиратель душ» — хороший, но не выдающийся хоррор. Его стоит посмотреть ради напряжённого расследования и поехавшего Кейджа, но скомканный финал и скучные персонажи портят впечатления. Впрочем, фанатам жанра пропускать новинку не стоит.

Оценка «Собирателя душ» — 7 из 10

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Кейдж прекрасен

Фильм красиво снят.

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