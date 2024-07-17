«Аколит» убивает «Звёздные войны»: что Disney творит с культовой сагой Джорджа Лукаса

В онлайн-кинотеатре Disney+ к финалу подошёл новый сериал во франшизе «Звёздных войн» — «Аколит». Перед его релизом мы рассказывали о причинах, по которым он собрал большую волну ненависти фанатов вокруг себя. Ситуацию можно было изменить только в том случае, если бы итоговый результат оказался успешным.

К сожалению, баланс Силы (опять) склонился не в ту строну. А это значит, что пришло время разобраться в причинах подобного провала. В тексте присутствуют спойлеры.

«Аколит»: информация о сериале

Название: «Аколит» (The Acolyte)

Режиссёры: Лесли Хэдланд, Когонада, Алекс Гарсиа Лопез, Ханель М. Кулпеппер

Актёры: Амандла Стенберг, Дафни Кин, Кэри-Энн Мосс и другие

Дата выхода: 4 июня 2024 года

Жанр: фантастика, приключение

Сколько серий: восемь эпизодов

Страна: США

Disney, как мы здесь оказались?

«Аколит» рассказывает про странную серию убийств джедаев, которая происходит в последние дни периода Расцвета Республики — примерно за сто лет до событий первого эпизода саги («Призрачная угроза»). За расследование берётся мастер Сол (Ли Джон-джэ) со своими союзниками, которые подозревают в происходящем его бывшего падавана Ошу (Амандла Стенберг).

Но персонажи быстро понимают, что воинов света лишает жизни не она, а её сестра-близнец Мэй, которая работает на загадочного ситха. Герои сталкиваются с жестоким врагом, а заодно и выстраивают связь между убийствами и прошлыми грехами джедаев.

До релиза всех эпизодов «Аколита» казалось, что у шоу есть хоть какой-то потенциал — здесь присутствовали новые герои, занятная завязка и эпоха, которую ранее ещё не показывали в соседних сериалах и фильмах. Но в итоге стало понятно, что идеи создателей попросту не соответствовали их умениям и уровню местной реализации.

«Аколит» Фото: Disney

Все проблемы, которые только поднимали голову в первых эпизодах, к заключительным сериям окончательно вылезли на поверхность. Характер каждого из целой толпы джедаев, которая побежала расследовать дело, так и остался плоским, а роль в сюжете — функциональной. Немного успели раскрыть лишь Сола, который оказался напрямую замешан в происходящем. Но после событий седьмого эпизода его образ, отдающий духом Квай-Гона (Лиам Нисон) из приквелов, был сломан из-за странных решений в сценарии.

Остальные участники отряда «джедайских копов» стали лишь жертвами на алтаре создателей, которые хотели устроить зрителям неожиданный и жестокий ход в середине истории. Но из-за того, что авторы не потратили время на работу с характерами героев, переживаний их трагическая судьба не вызвала. У шоу вообще странные отношения с тем самым временем, когда больше всего внимания уделяют тайнам истории и наименее интересным персонажам — близнецам Оше и Мэй. Даже более харизматичный ситх оказался задвинут на задний план после судьбоносной пятой серии. О ней как раз стоит поговорить отдельно.

«Аколит»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Серая мораль для глупых

Пятый эпизод, который получил самую высокую оценку зрителей на IMDb, явно задумывался ключевым для всего сериала. Многие зрители упоминали, что в этот период джедаи не должны были знать о существовании ситхов, поэтому сценаристам требовался ключ к решению этой проблемы. И создатели поступили радикально — убив вообще всех участников отряда Храма, кроме Сола (его оставили на финал).

Первый за долгое время ситх Фото: Disney

В пятой серии персонажи лицом к лицу сталкиваются с тем самым ситхом, за маской которого скрывается «продавец зелий» Кимир (Мэнни Хасинто) из первых эпизодов. Похоже, что сценаристы хотели сделать из его тайны личности секрет, но зрители быстро раскусили интригу — ведь в сюжете было очень мало кандидатов на роль злодея.

Однако проблему слабой тайны с лихвой окупила та самая драка в лесу, когда фанатам продемонстрировали мощь тёмной стороны Силы. Кимир в одиночку жестоко уничтожает всех джедаев, что смотрится эффектно. Это же можно сказать и о стиле самих сражений. Они недотягивают до хореографии приквелов с полётами Оби-Вана (Юэн Макгрегор) и Энакина (Хейден Кристенсен), но выглядят брутальнее драк на мечах из трилогии Disney (7-9-й эпизоды). Хотя бы потому, что тут и правда есть большое количество жертв.

Подобный жестокий поворот — отличная идея, но местная трагедия заключается в том, что сериалу попросту нечего предложить в остальное время. В первых двух сериях история посвящена тайне расследования, когда происходящее пытаются понять не только персонажи, но и зрители. Сюжет делает большой акцент на тех самых загадках, но в процессе он задвигает на задний план основных участников событий.

«Аколит» Фото: Disney

Подобная тенденция продолжается и в третьем эпизоде, когда история ныряет в прошлое и демонстрирует трагическое столкновение молодых версий джедаев с ведьмами. На интуитивном уровне становится понятно сразу, что две линии истории связаны между собой, но ответы о той самой связи дают гораздо позже в сезоне. А смотреть сериал в режиме выжидания быстро становится скучно — из-за тех же слабых персонажей и самой природы тайн. Местные загадки с потасовками на планете Брендок оказываются далеко не такими интересными, какими их считают авторы.

Пятый эпизод вообще ярко разбивает сезон на две части, каждая из которых оказывается слабее, чем центральная резня. Сценаристы в разных линиях постоянно поднимают тему двух сторон Силы, но символизм так и не уходит дальше поверхностных суждений «всё не так однозначно».

«Аколит» Фото: Disney

Эта двойственность проявляется и в самой структуре истории, когда флешбэк с джедаями повторяют в первой и второй половине. Вероятно, что авторы хотели создать красивую закольцовку, но на деле зрители наблюдают повтор одних и тех же событий, где ответы занимают минут пять, а всё остальное — 20. Нечто подобное было и в восьмом эпизоде саги Райана Джонсона, когда внезапное нападение Люка (Марк Хэмилл) на Кайло Рена (Адам Драйвер) показывали с двух перспектив. Но тут всё сделано куда менее талантливо.

Отсутствие интересного раскрытия персонажей удивительным образом проходит через весь сериал в принципе, так как даже в случае второго флешбэка мы узнаём о героях мало полезной информации. И там же становится видно, как сценаристы ради своих простых идей ломают героев о колено. Как Сола, который внезапно становится буквально одержим желанием взять Ошу в падаваны.

Это же касается и его резкой атаки на ведьму. Даже в сериале упоминают, что джедаи не нападают первыми, но тут Сол внезапно решает забить на этот догмат, чтобы у Оши была причина для его убийства в финале. Кстати, на тёмную сторону героиня тоже переходит очень быстро и без лишних сомнений, что смотрится весьма натянуто.

При этом зритель почти ничего не узнаёт ни о тех же ведьмах, которые якобы создали близнецов с помощью Силы, ни о их магии. К примеру, когда Индара (Кэри-Энн Мосс) отрезает их ментальный контроль от вуки-джедая, то все сёстры разом падают замертво, но почему — непонятно. Иногда создаётся ощущение, что авторы будто советуют зрителю поверить на слово и принимать происходящее на веру без каких-то лишних вопросов. Но именно их и хочется задать, потому что у сериала явно возникают короткие замыкания в логике. Как в случае того же Сола, который якобы читает чужие умы, но во второй половине сериала почти всю серию не может отличить Ошу от Мэй.

Ведьма Фото: Disney

В итоге получается очень странная ситуация, когда намного увлекательнее смотрится эпизод, где герои мрут толпой — а не серии, где их якобы пытаются раскрыть. На эти недостатки влияют проблемы и с режиссурой, особенно во флешбэках. Поэтому эпизоды, чей хронометраж оказывается весьма коротким, часто кажутся затянутыми.

История повторяется

У «Аколита» ещё и ряд проблем, который похож на недостатки других шоу во вселенной Джорджа Лукаса. В частности, «Асоки» и «Оби-Вана Кеноби». К примеру, после просмотра становится очевидно, что материала у создателей хватало лишь на полнометражный фильм. Но авторы стараются искусственно растянуть свою историю, тем самым вызывая падение динамики повествования и добавляя сумбура.

Особенно это заметно по тому самому небольшому хронометражу эпизодов, где отдельные серии из последних сил пытаются доползти до отметки в 30 минут. Забавно, что в мультсериале «Войны клонов», где хронометраж сюжетов был меньше, часто успевали показать гораздо больше куда более интересных событий. В данном случае видно, что историю резали на куски — особенно это заметно между четвёртой и пятой сериями, где первая грубо завершается на старте столкновения с ситхом.

Есть у «Аколита» и сложности с использованием бюджета, который якобы составил $ 180 млн — значительная часть сцен происходит в маленьких декорациях или ночью, местами сильно видно компьютерную графику. Удивительно, что сериал, который был дешевле «Андора» лишь на $ 20 млн, выглядит в несколько раз хуже того шоу.

«Аколит» Фото: Disney

Ещё одна глобальная проблема «Аколита» связана с мифологией «Звёздных войн» — скажем, авторы затрагивают тему детей Силы, которые возникают в сюжете задолго до появления Энакина. И это выглядит очень странно, так как знаменитый герой будто бы теряет свой ореол Избранного.

Но авторы, которые сами же вводят такие идеи, не особо торопятся их раскрывать с дополнительными подробностями. Из-за этого вообще возникает вопрос о целесообразности присутствия подобных поворотов. Канон сценаристы встряхнули и в других деталях. К примеру, в сериале появляется молодая версия джедая Ки-Ади-Мунди, который в первом эпизоде саги упоминал, что ситхов не было видно уже очень долгое время. Из-за этого реплика героя в картине теперь смотрится довольно глупо — к тому же ради включения персонажа в сериал ему задним числом переписали биографию.

А также сценаристы не удержались и от другого недостатка своих коллег из вселенной — камео. Изначально авторы «Аколита» обещали, что их не будет, но после того же Ки-Ади-Мунди в финале сериала показывают как заднюю часть головы Йоды, так и учителя самого Палпатина, Дарта Плэгаса. На сюжет эти персонажи при этом никак не влияют, ограничиваясь лишь безмолвным реверансом.

«Аколит» Фото: Disney

Не раскрывают в шоу и ту самую эпоху Расцвета Республики, хотя в сюжет была введена известная по этому периоду героиня Вернестра Роу (Ребекка Хендерсон) — ранее она появлялась в книгах и комиксах об этом времени. Но после просмотра «Аколита» зритель вряд ли сможет в деталях рассказать о том, чем же «Расцвет» так уж сильно отличался от периода приквелов.

«Аколит»: стоит смотреть?

У авторов «Аколита» вроде бы присутствовали какие-то занятные концепции и идеи истории — но реализовать их не удалось. Если бы сериал оказался хотя бы крепким триллером, как обещали по завязке, то он наверняка смог бы увлечь аудиторию и заставить её сменить гнев на милость.

Но в итоге для многих зрителей «Аколит» стал худшим сериалом по «Звёздным войнам» вообще — и с этим сложно не согласиться, учитывая количество проблем, которые он собрал. У предыдущих шоу во вселенной хотя бы были разные ниточки к прошлому — вроде сюжетов или актёров.

У «Аколита» нет ничего.

Оценка «Аколита» — 4 из 10

Понравилось

Идея с расследованием

Образы Сола и Кимира

Резня в пятой серии

Не понравилось