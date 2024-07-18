EA представила EA Sports FC 25: чем удивит новая «фифа»

Осенью выйдет EA Sports FC 25 — новая часть знаменитого футбольного симулятора Electronic Arts, который пришёл на замену серии FIFA. Разработчики представили дебютный трейлер и раскрыли первые детали, а мы собрали всё самое интересное в одном материале.

Что такое EA Sports FC 25 (FIFA 25)

EA Sports FC 25 — футбольный симулятор, который ранее был известен под названием FIFA. ЕА после окончания соглашения с ФИФА отправилась в свободное плавание и создала новый бренд, сохранив его главные особенности: наличие множества футбольных лицензий, технологии и опыт в разработке футсимов.

Главным амбассадором новой части серии стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Вместе с ним бренд также представляют Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Айтана Бонмати и Джанлуиджи Буффон. О Килиане Мбаппе в этом году EA как будто полностью забыла.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Главным нововведением EA Sports FC 25 станет FC IQ — новая система искусственного интеллекта, основанная на данных с реальных матчей. Разработчики обещают полную переработку тактических основ в игре, которая предоставит игрокам больший стратегический контроль и более реалистичное командное движение во время атакующих и защитных действий.

Ещё одно важное нововведение — Rush. Это небольшой мини-футбольный режим в Ultimate Team, демонстрационных матчах, «Клубах» и режиме карьеры формата «5 на 5», где каждый геймер играет за футболиста из своего состава против других игроков или ботов. Разработчики обещают поддерживать его новым контентом.

Айтана Бонмати в борьбе с Антуаном Гризманном в режиме Rush Фото: EA Sports

Среди других интересных изменений: появление молодых кумиров в карьере игрока, а также возможность пережить события реального мира футбола с помощью «Динамических точек старта карьеры». Кроме того, пользователи впервые смогут провести карьеру за тренера или игрока из топ-5 женских лиг.

Всего в EA Sports FC 25 будет более 19 000 футболистов, около 700 команд, 100 стадионов и 30 лиг.

Как и прежде, технология HyperMotion V с реалистичными движениями футболистов будет доступна только на ПК, PS5 и Xbox Series, тогда как игрокам на PS4, Xbox One и Nintendo Switch придётся довольствоваться старым методом работы анимаций.

Когда выйдет EA Sports FC 25 (FIFA 25)

EA Sports FC 25 по традиции выйдет 27 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.

Покупатели ультимативного издания (Ultimate Edition) и подписчики EA Play на ПК смогут играть с 20 сентября, а ещё получат множество разных бонусов. О них — чуть ниже.

Выход EA Sports FC 25 в России, русский язык и комментаторы

Официально игра не выйдет в России: EA приостановила работу в стране весной 2022 года. Однако за последние годы магазины нашли способы доставлять диски с проектом в кратчайшие сроки, а геймеры научились приобретать футбольный симулятор в других регионах

Что касается русского языка, то здесь в EA не подвели. EA Sports FC 25 получит полноценную русскую локализацию: будут переведены все надписи, субтитры в кат-сценах, а матчи озвучат российские комментаторы. Судя по всему, разработчики вновь возьмут за основу прошлые работы Константина Генича и Георгия Черданцева, как это было в EA Sports FC 24.

Фил Фоден и Трент Александер-Арнольд в EA Sports FC 25 Фото: EA Sports

Авторы также будут переводить на русский язык различные патчи с правками баланса и устранениями багов. Узнать об изменениях можно будет прямо в главном меню EA Sports FC 25.

Другие детали EA Sports FC 25

Из игры удалили позицию центрфорварда (ЦФД) и флангового защитника (ЛФЗ и ПФЗ). Отныне на эти позиции игроков можно будет отправить лишь с помощью тактических команд.

В EA Sports FC 25 будет около 1800 уникальных анимаций бега благодаря технологии HyperMotion V и данным из реальных матчей Лиги чемпионов.

У вратарей появится шесть игровых стилей вместо четырёх, они будут надёжнее, чем в FC 24.

В игру добавят кнопку для срыва атаки и остановки оппонента — за этот фол футболист с большой вероятностью получит жёлтую карточку.

В футсиме появятся новые погодные эффекты: ветер будет влиять на скорость полёта мяча и закрутку, а скользкое поле приведёт к частым падениям футболистов. Эти модификаторы будут работать только в одиночной игре.

В режиме Ultimate Team появится отдельное хранилище для 100 дубликатов футболистов. Их можно будет использовать для ИПК.

В режиме Ultimate Team Rivals появится система очков в духе Champions — три очка за победу, одно — за ничью и 0 — за поражение. Из дивизионов вновь можно будет опуститься в низшие чемпионаты.

В EA Sports FC 25 появятся два графических режима. В обычном будут улучшенные текстуры и трассировка лучей для освещения. В другом — меньше деталей и обычное освещение, но в стабильном разрешении 4К.

Женский футбол из EA Sports FC 25 никуда не делся Фото: EA Sports

Системные требования EA Sports FC 25

Системные требования нового футсима остались на том же уровне, что были в EA Sports FC 24 и FIFA 23.

Минимальные требования EA Sports FC 25

Операционная система : Windows 10 (64-битная).

: Windows 10 (64-битная). Процессор : Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600.

: Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600. Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB.

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB. Оперативная память : 8 ГБ.

: 8 ГБ. Место на диске: 100 ГБ.

Рекомендуемые требования EA Sports FC 25

Операционная система : Windows 10 (64-битная).

: Windows 10 (64-битная). Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X.

— Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X. Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT.

— NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT. Оперативная память — 12 ГБ.

— 12 ГБ. Место на диске — 100 ГБ.

Разные издания EA Sports FC 25

По традиции у футбольного симулятора два издания: обычное и ультимативное (Ultimate). Они отличаются друг от друга бонусами и возможностью начать игру на неделю раньше.

Стандартное издание с бонусами за предзаказ до 26 сентября

Игра EA Sports FC 25.

Игрок с обложки в аренду на 10 матчей.

Один посол в аренду на выбор на 10 матчей.

Открытая ячейка игровых стилей в режиме «Клубы».

250 000 монет в режиме «Клубы».

Дополнительные очки индивидуальности игрока в карьере игрока.

Три кумира в карьере игрока — Бекхэм, Зидан и Роналдо эры «галактикос».

Пятизвëздочный тренер для найма в карьере тренера.

Возможность нанять молодёжного скаута с рейтингом пять звёзд в карьере тренера.

Обложка EA Sports FC 25 с Джудом Беллингемом Фото: EA Sports FC 25

Ultimate-издание с бонусами за предзаказ до 20 августа

Игра EA Sports FC 25 с выходом на неделю раньше — 20 сентября.

Динамический герой в режиме Ultimate Team, доступный с 20 сентября.

Игроки в режиме Ultimate Team для прошлогодней EA Sports FC 24.

4600 FC Points.

Ячейка развития игрока в режиме Ultimate Team.

Двойные бонусные очки при игре в режим Rush «5 на 5» с друзьями.

Преимущество на старте сезона 1 FC Hub.

Особые награды и контент в режимах Ultimate Team™ и «Клубах».

Все бонусы стандартного издания.

Скриншоты EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports