EA представила EA Sports FC 25: чем удивит новая «фифа»

Осенью выйдет EA Sports FC 25 — новая часть знаменитого футбольного симулятора Electronic Arts, который пришёл на замену серии FIFA. Разработчики представили дебютный трейлер и раскрыли первые детали, а мы собрали всё самое интересное в одном материале.
Что такое EA Sports FC 25 (FIFA 25)
EA Sports FC 25 — футбольный симулятор, который ранее был известен под названием FIFA. ЕА после окончания соглашения с ФИФА отправилась в свободное плавание и создала новый бренд, сохранив его главные особенности: наличие множества футбольных лицензий, технологии и опыт в разработке футсимов.
Главным амбассадором новой части серии стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Вместе с ним бренд также представляют Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Айтана Бонмати и Джанлуиджи Буффон. О Килиане Мбаппе в этом году EA как будто полностью забыла.
Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.
Главным нововведением EA Sports FC 25 станет FC IQ — новая система искусственного интеллекта, основанная на данных с реальных матчей. Разработчики обещают полную переработку тактических основ в игре, которая предоставит игрокам больший стратегический контроль и более реалистичное командное движение во время атакующих и защитных действий.
Ещё одно важное нововведение — Rush. Это небольшой мини-футбольный режим в Ultimate Team, демонстрационных матчах, «Клубах» и режиме карьеры формата «5 на 5», где каждый геймер играет за футболиста из своего состава против других игроков или ботов. Разработчики обещают поддерживать его новым контентом.
Айтана Бонмати в борьбе с Антуаном Гризманном в режиме Rush
Фото: EA Sports
Среди других интересных изменений: появление молодых кумиров в карьере игрока, а также возможность пережить события реального мира футбола с помощью «Динамических точек старта карьеры». Кроме того, пользователи впервые смогут провести карьеру за тренера или игрока из топ-5 женских лиг.
Всего в EA Sports FC 25 будет более 19 000 футболистов, около 700 команд, 100 стадионов и 30 лиг.
Когда выйдет EA Sports FC 25 (FIFA 25)
EA Sports FC 25 по традиции выйдет 27 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.
Покупатели ультимативного издания (Ultimate Edition) и подписчики EA Play на ПК смогут играть с 20 сентября, а ещё получат множество разных бонусов. О них — чуть ниже.
Выход EA Sports FC 25 в России, русский язык и комментаторы
Официально игра не выйдет в России: EA приостановила работу в стране весной 2022 года. Однако за последние годы магазины нашли способы доставлять диски с проектом в кратчайшие сроки, а геймеры научились приобретать футбольный симулятор в других регионах
Что касается русского языка, то здесь в EA не подвели. EA Sports FC 25 получит полноценную русскую локализацию: будут переведены все надписи, субтитры в кат-сценах, а матчи озвучат российские комментаторы. Судя по всему, разработчики вновь возьмут за основу прошлые работы Константина Генича и Георгия Черданцева, как это было в EA Sports FC 24.
Фил Фоден и Трент Александер-Арнольд в EA Sports FC 25
Фото: EA Sports
Авторы также будут переводить на русский язык различные патчи с правками баланса и устранениями багов. Узнать об изменениях можно будет прямо в главном меню EA Sports FC 25.
Другие детали EA Sports FC 25
- Из игры удалили позицию центрфорварда (ЦФД) и флангового защитника (ЛФЗ и ПФЗ). Отныне на эти позиции игроков можно будет отправить лишь с помощью тактических команд.
- В EA Sports FC 25 будет около 1800 уникальных анимаций бега благодаря технологии HyperMotion V и данным из реальных матчей Лиги чемпионов.
- У вратарей появится шесть игровых стилей вместо четырёх, они будут надёжнее, чем в FC 24.
- В игру добавят кнопку для срыва атаки и остановки оппонента — за этот фол футболист с большой вероятностью получит жёлтую карточку.
- В футсиме появятся новые погодные эффекты: ветер будет влиять на скорость полёта мяча и закрутку, а скользкое поле приведёт к частым падениям футболистов. Эти модификаторы будут работать только в одиночной игре.
- В режиме Ultimate Team появится отдельное хранилище для 100 дубликатов футболистов. Их можно будет использовать для ИПК.
- В режиме Ultimate Team Rivals появится система очков в духе Champions — три очка за победу, одно — за ничью и 0 — за поражение. Из дивизионов вновь можно будет опуститься в низшие чемпионаты.
- В EA Sports FC 25 появятся два графических режима. В обычном будут улучшенные текстуры и трассировка лучей для освещения. В другом — меньше деталей и обычное освещение, но в стабильном разрешении 4К.
Женский футбол из EA Sports FC 25 никуда не делся
Фото: EA Sports
Системные требования EA Sports FC 25
Системные требования нового футсима остались на том же уровне, что были в EA Sports FC 24 и FIFA 23.
Минимальные требования EA Sports FC 25
- Операционная система: Windows 10 (64-битная).
- Процессор: Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Место на диске: 100 ГБ.
Рекомендуемые требования EA Sports FC 25
- Операционная система: Windows 10 (64-битная).
- Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X.
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT.
- Оперативная память — 12 ГБ.
- Место на диске — 100 ГБ.
Разные издания EA Sports FC 25
По традиции у футбольного симулятора два издания: обычное и ультимативное (Ultimate). Они отличаются друг от друга бонусами и возможностью начать игру на неделю раньше.
Стандартное издание с бонусами за предзаказ до 26 сентября
- Игра EA Sports FC 25.
- Игрок с обложки в аренду на 10 матчей.
- Один посол в аренду на выбор на 10 матчей.
- Открытая ячейка игровых стилей в режиме «Клубы».
- 250 000 монет в режиме «Клубы».
- Дополнительные очки индивидуальности игрока в карьере игрока.
- Три кумира в карьере игрока — Бекхэм, Зидан и Роналдо эры «галактикос».
- Пятизвëздочный тренер для найма в карьере тренера.
- Возможность нанять молодёжного скаута с рейтингом пять звёзд в карьере тренера.
Обложка EA Sports FC 25 с Джудом Беллингемом
Фото: EA Sports FC 25
Ultimate-издание с бонусами за предзаказ до 20 августа
- Игра EA Sports FC 25 с выходом на неделю раньше — 20 сентября.
- Динамический герой в режиме Ultimate Team, доступный с 20 сентября.
- Игроки в режиме Ultimate Team для прошлогодней EA Sports FC 24.
- 4600 FC Points.
- Ячейка развития игрока в режиме Ultimate Team.
- Двойные бонусные очки при игре в режим Rush «5 на 5» с друзьями.
- Преимущество на старте сезона 1 FC Hub.
- Особые награды и контент в режимах Ultimate Team™ и «Клубах».
- Все бонусы стандартного издания.
Скриншоты EA Sports FC 25
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports