Четвёртый сезон «Пацанов» закончился эпически: драма и накал страстей на пике

18 июля завершился четвёртый сезон «Пацанов». Финал не ответил на многие вопросы и местами заставил кривиться от глупостей, но всё равно вышел потрясающим. Таких мрака и накала страстей в сериале ещё не было. Что именно произошло в восьмом эпизоде?

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

Название: «Пацаны» (The Boys).

Автор: Эрик Крипке

Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие.

Дата выхода: 13 июня 2024 года.

Жанр: фантастика, драма, комедия.

Сколько серий: восемь.

Страна: США.

«Пацаны»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video. Все восемь эпизодов уже вышли. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Да начнётся бойня!

У четвёртого сезона «Пацанов» много проблем. Главная из них — состояние цугцванга, в котором оказались все герои. Они попросту не могли сделать что-либо значимое, при этом не навредив себе.

Хоумлендер не убивал Бутчера, потому что выстраивал отношения с сыном. Виктория Ньюман не взрывала пацанам головы, ведь у них был компромат. «Семёрка» не захватывала страну, ведь любой неаккуратный шаг вёл к чрезмерному хаосу. Столь сложная ситуация снизила градус безумия и превратила сражение со злобными суперами в подобие шахматной партии.

Арка Кимико не получила внятного развития Фото: Amazon

Другим недостатком стали личные проблемы, окутавшие каждого героя. Взять хотя бы арки Французика и Кимико: нас погружали в тёмное прошлое парочки и неприятно шокировали глупыми фразами в духе «Мы не можем быть вместе». В этот момент зритель, который уже пять лет следит за персонажами, задавался вопросом: «С какой это стати не можете?»

Ответа не нашлось даже у шоураннера Эрика Крипке. К финалу сезона он попросту обнуляет все страдания и хождения налево. Так зачем нужны были арки о прошлом Французика и Кимико? Зачем придумали скучные эпизоды с тюрьмой? Никто не знает.

Сериал ещё и утратил чувство вкуса в политических высказываниях. Раньше сценаристы талантливо смеялись и над левыми, и над правыми — теперь же «Пацаны» стали чудовищно прямолинейными, в итоге растеряли сатирический шарм.

В финальной серии Эрин Мориарти зажигает Фото: Amazon

Делают ли минусы четвёртый сезон плохим? Нет! Всё благодаря сюжету, который к финалу лихо закрутился. В столь мрачной и безвыходной ситуации герои ещё не оказывались. Ценнее всего тот факт, что напряжение достигается диалогами, внутренним надрывом и неожиданными поворотами. Победу от поражения вечно отделяет одно появление важного персонажа, одна перебранка — и выглядит это на удивление логично.

Увы, в момент, когда страсти накаляются до предела, а цугцванг трансформируется в мат через один ход, сезон заканчивается. Поэтому на пару лет прощаться с «Пацанами» больно и немного обидно. Всё же развязку сезона хочется увидеть быстрее — желательно прямо сейчас.

Сестра Сейдж действительно оказалась умной Фото: Amazon

Раз Эрик Крипке выкрутился после скомканного начала и породил в зрителе подобное чувство, значит, добился успеха. Его «Пацаны» всё ещё хороши!

Что происходит в восьмой серии?

Хью не догадывается, что Старлайт подменили. Он замечательно проводит с девушкой время и даже делает ей предложение — пусть и с подачи избранницы. В перерывах между сексом и похищением улик фейковая Старлайт встречается с настоящей, это нужно для поддержания маскировки. Злодейка указывает героине на её грехи, рассказывает о помолвке и доводит бедняжку до слёз.

Актриса отлично отыграла два разных характера Фото: Amazon

Хоумлендер находит у сына фотографию с Бутчером и выходит из себя. После ссоры с ребёнком он срывается во время новостной передачи, где участвует Виктория Ньюман. Злодей в прямом эфире говорит, что вице-президент — супергероиня, и доказывает это выстрелом из глаз, который не наносит Виктории вреда.

Когда правда вскрывается, будущий президент Сингер прячется в бункере, где также собираются Хьюи, ММ, Кимико и лже-Старлайт. Хьюи замечает в поведении возлюбленной много странностей и догадывается, что её подменили. В итоге в бункере начинается бойня.

Политика бы убили, если бы на помощь не пришла настоящая Старлайт. Путём серьёзных травм героиня сбежала из заточения и задушила убийцу даже без сил. Старлайт злится, что Хьюи так долго распознавал обман, но со временем гнев сменяется милостью.

Даже Кимико не смогла победить лже-Старлайт Фото: Amazon

В больнице ЦРУ Бутчер встречается с Райаном. Персонажи душевно общаются, но затем Грейс вываливает на мальчика правду о Хоумлендере и его преступлениях. Она видит в Райане оружие против лидера «Семёрки».

Расстроенный мальчик хочет уйти, но Грейс не выпускает его. Больница оказывается ловушкой: нажатие красной кнопки на стене заполнит помещение газом и всех усыпит. Грейс тянется к кнопке, но Райан толкает её в стену и убивает. Тогда Бутчер понимает, что ребёнок не поможет, и принимает сторону воображаемого друга Джо. Тот жаждет бойни и смерти всем суперам.

Виктория Ньюман понимает, что её дела плохи, поэтому идёт на сделку с «Пацанами». Они договариваются объединить силы и убить Хоумлендера. Переговоры прерывает Бутчер: после смирения с тёмной стороной он раскрывает способности. Из груди Бутчера вылетают щупальцы и разрывают Ньюман на куски. После он забирает вирус против суперов, который только что доделал Французик.

С Ньюман покончено Фото: Amazon

Хоумлендер велит перебить всех сотрудников «Воут», у которых есть компромат на «Семёрку». Убили бы даже Эшли, но та подслушивает мрачные разговоры, вкалывает себе препарат Ви и предположительно сбегает.

После неудачного покушения и гибели Ньюман Хоумлендер впадает в депрессию. Тоску прерывает Сестра Сейдж. Оказывается, она всё предвидела и даже своё увольнение сделала частью плана. В бункере президент Сингер обещал убить Ньюман — эти слова засняли и выложили в Сеть. В итоге после реальной гибели Виктории политика арестовывают.

Временным президентом назначают сторонника Хоумлендера. При его поддержке лидер «Семёрки» объявляет старлайтерам войну. Пацаны хотят сбежать, но не успевают — всех, кроме вернувшей силы Старлайт и Бутчера, берут в плен. Особенно грустно за Кимико и Французика. Герои стали парой и наконец поцеловались. Когда Французика ловят, девушка вопит: «Нет!». Получается, он всё ещё может говорить.

Эта злодейка из второго сезона ловит Хьюи Фото: Amazon

Когда выйдет пятый сезон «Пацанов»?

Съёмки последнего сезона планируют начать в конце 2024 года. Скорее всего, он выйдет в 2026 году.