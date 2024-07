«Гладиатор» для фанатов сериалов: первые впечатления от «Обречённых на славу»

Новый проект NBC Universal предлагает зрителям взглянуть на баталии гладиаторов изнутри. Каждый герой стремится к славе и готов сделать многое, чтобы закрепиться на вершине успеха. Мы познакомились с первой серией новинки и спешим рассказать о своих впечатлениях.

«Обречённые на славу»: информация о сериале

Название: «Обречённые на славу» (Those About To Die)

Авторы: Роланд Эммерих, Марко Кройцпайнтнер

Актёры: Энтони Хопкинс, Иван Реон, Том Хьюз, Руперт Пенри-Джонс и другие

Дата выхода: 18 июля 2024 года

Жанр: боевик, драма, комедия

Сколько серий: 10 эпизодов

Страна: США, Германия, Италия

«Обречённые на славу»: где смотреть?

Проект Peacock и Prime Video выходит в России силами «Амедиатеки», которая доступна на Okko, «Кинопоиске» и других площадках. Все серии появятся на один день позже официальной премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Amediateka.

Сериальный ответ «Гладиатору 2»

Античный сеттинг снова становится в моде — только так можно объяснить появление нескольких масштабных проектов за короткий срок. Создатели сериала потратили на производство $ 140 млн и надеются на популярность. Упор сделан на гладиаторских боях с красочным и динамичным экшеном в свежепостроенном Колизее.

Создатели хотят показать значимую эпоху во времена правления династии Флавиев и рассказать о жизни людей, находящихся на разных позициях в иерархии Древнего Рима — зрители познакомятся с историей безвольных рабов, предприимчивых «бизнесменов», хитрых спортсменов и жаждущих власти правителей.

Помимо сражений древнеримских воинов, сериал концентрируется не только на экшене, но и показывает несправедливость и жестокость эпохи, рассказывает о жизнях героев и воздействует на чувства наблюдателя, эмоционально привязывая к происходящему на экране.

«Обречённые на славу» Фото: Peacock

Новая «Игра престолов»?

Стартовый эпизод предоставил очень много технической информации о большинстве персонажей сериала. Зрителя пытаются быстро погрузить в атмосферу, познакомить с героями и для этого перебрасывают от одной сюжетной линии к другой. Некоторые персонажи и диалоги не лишены клише, поэтому поначалу удаётся насладиться лишь визуальной составляющей проекта и качественной игрой известных актёров.

Постепенно к этому добавляются внутренние интриги в правительстве империи, появляются взаимосвязи между героями, увиденное начинает увлекать и затягивать сильнее. Вишенкой на торте окажутся гонки на колесницах — динамичный и жёсткий фрагмент серии со столкновениями в духе настоящих спортивных соревнований.

«Хлеба и зрелищ» — лучшее выражение, которое может описать происходящее на экране. После титров и вовсе появляется яркое желание узнать дальнейшую судьбу героев и безотрывно посмотреть следующие события.

«Обречённые на славу» Фото: Peacock

«Обречённые на славу»: смотрим дальше?

За первую серию создатели показали почти всех основных героев, успели внедрить зрителя в непростые связи между ними и позволили насладиться динамичными гонками на колесницах. Чем глубже развивался сюжет, тем смотреть за происходящим на экране эпосом становилось увлекательнее. Начало положено огненное — что из этого выйдет, узнаем уже завтра, 19 июля, когда выйдут все 10 эпизодов!

«Обречённые на славу» Фото: Peacock

Материалы по теме Расписание выхода серий исторического сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом

Понравилось

Динамичные сцены погони

Антураж и атмосфера

Убедительная игра актёров

Не понравилось