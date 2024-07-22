В шестой серии «Дом дракона» исход войны стал непредсказуемым

22 июля вышел шестой эпизод второго сезона «Дома дракона». Финал совсем близок, но сценаристы по-прежнему никуда не торопятся. Они неторопливо подогревают конфликт, выдают героям новые козыри и готовят к эпической развязке — и всё это делают с блеском. Впрочем, фанаты будут обсуждать не политические ходы, а финал, где важные персонажи развивают отношения. Что именно происходит в шестой серии?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Премьера второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Увы, с опозданием в неделю: пока там доступны пять эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Рейнира и Мисария против всех

Обсуждать новый эпизод «Дома дракона» непросто, ведь он такой же, как и все остальные — аккуратный, размеренный и возмутительно красивый. Персонажи снова никуда не торопятся и открытой схватке предпочитают разговоры и планирование. В центре внимания знакомые конфликты, которые всё развиваются и развиваются. По всему хронометражу раскиданы намёки на будущие события, что совсем скоро изменят войну.

В другом сериале подобная неторопливость стала бы кошмаром, но «Дому дракона» она на руку. Всё же каждый кадр тут изящный, каждое событие — логично и уместно. Если не считать недавней экскурсии в Королевскую Гавань, конечно же.

Сцены с Алисентой и Эймондом потрясающие Фото: HBO

Впрочем, многие запомнят шестой эпизод не за сильные ходы и невероятную удачу Рейниры, которая изменила баланс сил и превратила катастрофическое положение в выигрышное. Больше будут обсуждать финал, где отношения важных персонажей неожиданно преображаются.

На деле же романтическое событие вполне уместно. Сравните его с аркой Французика в «Пацанах» — вот там не было ни смысла, ни оснований. В «Доме дракона» мы много серий следили за рушащейся жизнью Рейниры: она вынуждена бороться не только с Зелёными, но и с мужем, сыном, своим же Советом. Такая ситуация надломит кого угодно и заставит искать плечо, на которое можно опереться. Рейнира такое плечо нашла, не вините её.

Мисария стала незаменимой для Чёрных Фото: HBO

В остальном серия безоговорочно хороша. В ней нет экшена, но ситуация стремительно меняется, диалоги завораживают, а ощущение трагедии всё приближается. Подобного мы и ждём от «Дома дракона».

Что происходит в шестой серии?

Зелёные потихоньку стягивают силы к Харренхоллу и рассчитывают на поддержку Эймонда, который прилетит на Вхагар и уничтожит Деймона. Вот только регенту плевать на ожидания солдат: он велит двигаться к месту битвы и не торопится седлать дракона.

Во время совещания Совета Эймонд снимает с должности Алисенту, велит заключить союз с заклятым врагом Триархией, а также плюёт на проблемы народа, который голодает и косо смотрит на власть. Его единственный мудрый приказ — вернуть на пост десницы Отто Хайтауэра. Правда, тот занят войной и пока не отвечает.

Эймонд опасен и импульсивен Фото: HBO

Агенты Мисарии пользуются безразличием власти и произносят мятежные речи. Голодный народ слушает их и одобрительно кивает. Когда простолюдинам становится совсем туго, к берегу прибывают лодки, забитые едой. Это дар Рейниры для народа Королевской Гавани.

Люди расхватывают еду, бесчинствуют и славят Рейниру, а стража пытается навести порядок. В итоге всё перерастает в откровенный мятеж: Алисента и Хелейна чудом сбегают от разъярённой толпы.

В это время Эйгон Таргариен страдает от боли и периодически приходит в себя. Эймонд навещает брата и намекает: израненному персонажу лучше оставаться в кровати и забыть о престоле. Чуть позже Ларис Стронг рассказывает, что уязвимость Эйгона станет его силой — всё же калек часто недооценивают.

Напряжённая сцена Фото: HBO

Рейнира ищет бастардов Таргариенов, чтобы сделать их наездниками свободных драконов. Выбор падает на лорда Дарклина, который пытается оседлать Морского Дыма. Сначала огнедышащий монстр преклоняет голову, но затем внезапно сжигает лорда и улетает.

Союзники в основном недовольны Рейнирой. Ей даже приходится ударить наглого лорда Бартимоса. Единственная опора Рейниры — Мисария. Девушки общаются по душам, и их отношения получают неожиданное развитие.

Вскоре Морской Дым добирается до земель Веларионов и распугивает толпу у моря. Особенно дракону интересен Аддам, внебрачный сын Корлиса и дальний бастард Таргариенов. Спустя время монстр настигает Аддама. Казалось бы, трагедии не избежать, но в следующем кадре Рейнире доносят весть: Морского Дыма видели с наездником. Получается, план о драконах и бастардах работает.

Арка Аддама и Алина наконец получила развитие Фото: HBO

Деймон продолжает видеть навязчивые сны и сходить с ума. В какой-то момент из-за психоза он чуть не убивает союзников Стронгов. Деймон не может собрать армию и осознаёт проблемы со здоровьем, поэтому хочет покинуть Харренхолл.

Алис Риверс отговаривает героя — по её словам, через три дня ситуация в Речных Землях изменится. И действительно, к этому времени лорд Речных Земель умирает — предположительно, из-за «лечения» Алис Риверс. Теперь к власти в этих краях пришёл сторонник Деймона.

Когда выйдет седьмая серия?

Премьера седьмого эпизода состоится 29 июля, рано утром по московскому времени. Похоже, в ней нас подведут к битве за Харренхолл и больше расскажут о всадниках-бастардах.