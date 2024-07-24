Всё, что известно про фильм «Бордерлендс»

Премьера фильма «Бордерлендс» состоится уже 8 августа, а значит, ещё есть время узнать самое важное о фантастическом мире игры, на основе которой и снят грядущий блокбастер. Геймеры уже в курсе масштабов проекта, а что же обычный зритель, далёкий от игр? Сейчас будем разбираться!

По словам режиссёра Элая Рота, необязательно быть геймером или же быть знакомым с самими играми, чтобы погрузиться в фантастический мир Пандоры. Однако для тех, кто все-таки хочет прийти на премьеру с пониманием «Бордерлендс», мы расскажем основные моменты, благодаря которым вы «будете в теме».

«Бордерлендс»: главное о фильме

Название: «Бордерлендс» (

Режиссёр: Элай Рот, Тим Миллер

Актёры: Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт и другие и другие

Дата выхода в России: 8 августа 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Продолжительность: 102 минуты

Страна: США. «Бордерлендс» ( Borderlands Элай Рот, Тим МиллерКейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт и другие и другие8 августа 2024 годафантастика, боевик, комедия102 минутыСША.

«Бордерлендс»: дата выхода

В России фильм официально будут показывать силами Global Film: премьера состоится 8 августа — за день до мирового показа.

Трейлер фильма «Бордерлендс»

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Linsgate.

Игры Borderlands

Предстоящий фильм – экранизация игры студии Gearbox. Дебютная часть шутера вышла в 2009 году и быстро покорила мир необычной и яркой стилистикой, но также выделялась юмором — им была пропитана вся игра (иногда даже слишком). Именно комедийность и пёстрый визуал стали визитной карточкой серии.

Borderlands нарисована в стиле сел-шейдинг — это когда компьютерная графика имитируется под рисунок от руки или комиксный стиль. К примеру, мультсериал «Аркейн» по League of Legends от Netflix также использовал этот визуальный стиль.

Успех игры был масштабным, и шутер быстро превратился во франшизу: на сегодняшний день вышло три основные части и несколько ответвлений — некоторые даже в других жанрах (к примеру, две части эпизодического квеста Tales from the Borderlands).

Тираж на сегодня составляет 77 млн копий — 26 млн из них приходятся на Borderlands 2.

Borderlands 2 Фото: Gearbox

Сюжет мира «Бордерлендс»

XXIX век нашей эры. Человечество покоряет Вселенную, экспансия протянулась в далёкие-далёкие галактики. В 2864 году гигантская корпорация «Атлас» обнаруживает Хранилища — тайники древней и продвинутой цивилизации Эридианцев на планете Прометея. Считается, что Эридианцы давно вымерли, но достигли такого технологического развития, что превзошли всех остальных на тысячелетия вперёд.

Открыв Хранилище на Прометее, «Атлас» стала обладателем невероятных технологий и продвинутого оружия. Конечно, сразу после «распаковки» корпорация начинает свой путь к мировому господству. Прометея тут же становится главным штабом «Атласа» и условной столицей человечества.

Корпораты быстро понимают, что подобные Хранилища разбросаны по всей галактике. Эридианцы на закате своей цивилизации намеренно прятали оружие и свои главные разработки, чтобы другие расы не воспользовались ими в злых целях. В то же время они знали о некой надвигающейся угрозе и понимали, что лишь с помощью их технологий «наследники» смогут дать бой.

Borderlands Фото: Gearbox

«Атлас» положил глаз на планету Пандору. Выяснилось, что здесь тоже есть Хранилище. Снарядив экспертов, корпорация отправилась на поиски. Пандора на теплый приём не расщедрилась: здесь кусается и мешает поиску Хранилища всё! К тому же сами Эридианцы надёжно утаили свои закрома, оставив маленькие подсказки для самых отчаянных искателей. Корпорация «Атлас» даже со своими самыми серьёзными технологиями быстро понимает, что «одета не по сезону». Миссию на Пандоре постепенно сворачивают.

Тут рукава закатывает компания «Даль». Она прибывает на Пандору и тоже начинает поиски Хранилища. Под предводительством учёной Патрисии Таннис корпорация добивается каких-то успехов. Они начинают ассимилироваться в суровых краях и узнают, что Эридианцы спрятали на планете ключи, которые откроют Хранилище и помогут с его поисками.

Услышав об успехах конкурентов, «Атлас» возвращается на Пандору с личной армией под названием «Алое копьё». Под их натиском «Даль» вынуждена сворачивать удочки, но Таннис напоследок придаёт всеобщей огласке всю информацию о хранилище вместе с известными на тот момент подсказками по поиску ключей. Так Пандора превращается в «курортную зону» для искателей приключений и любых авантюристов.

Машины никуда не делись Фото: Lionsgate

В первой Borderlands четыре главных героя — охотник Мордекай, солдат Роланд, сирена Лилит и берсерк Брик. У каждого свой характер и уникальные навыки!

Четвёрка из игры Фото: Gearbox

«Бордерлендс»: актёры

Для фильма состав оригинальных искателей немного изменили. Так, главными действующими лицами в фильме стали:

Лилит (Кейт Бланшетт);

Крошка Тина (Ариана Гринблатт);

Криг (Флориан Мунтяну);

Роланд (Кевин Харт).

Перестановка любопытна, ведь Тина и Криг появились только в Borderlands 2, а Роланд из игр не подавал признаков остроумия. Задумка была в том, чтобы не повторять сюжет первой игры, а предложить что-то новое, чтобы даже большим поклонникам оригинала было не скучно смотреть уже известную историю.

Конечно, в фильме не обошлось без Железяки – чрезвычайно смелого робота, который поможет искателям хранилищ. Для игр он уже превратился в маскота, так что в фильме Клэптрепу тоже уделили много внимания (в оригинале его озвучивает актер Джек Блэк).

Искатели Хранилища в фильме Фото: Lionsgate

Роль эксцентричной ученой Патрисии Таннис из компании «Даль» досталась обладательнице премии «Оскар» Джейми Ли Кёртис.