Пугающий фильм-катастрофа: обзор «Смерча 2»

У фильмов-катастроф полно поклонников: «Послезавтра», «Идеальный шторм», «Белый шквал» — в этом кино нет монстров, но пугают они сильнее хорроров. Всё же стихия — реалистичный и осязаемый противник, который ломает жизни и не ведает чувств.

Ни один список лучших жанровых фильмов не обходится без «Смерча». Классика вышла в 1996 году, однако всё ещё бодро смотрится. Там передовые для 90-х технологии, приличный юмор и завораживающее ощущение беспомощности перед лицом вихря.

Спустя 28 лет режиссёр Ли Айзек Чун, известный по «Минари» и «Мандалорцу», выпустил продолжение. Оно получилось таким же пугающим и интересным, но не лишённым проблем — порой критических.

«Смерч 2»: главное о фильме

Название: «Смерч 2» (Twisters).

Режиссёр: Ли Айзек Чун.

Актёры: Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос и другие.

Дата выхода: 19 июля 2024 года

Дата выхода в России: 25 июля 2024 года

Продолжительность: 122 минуты

Жанр: боевик, триллер.

Страна: США.

«Смерч 2»: дата выхода

Неофициальные показы в российских кинотеатрах начнутся 25 июля. Цифровую версию стоит ждать ориентировочно осенью.

Трейлер «Смерч 2» (2024)

Трейлер размещён на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Universal.

Интересно, но безумно примитивно

Кейт с детства пристально следила за погодой: часто выходила во двор, смотрела на небо и улавливала хитрые закономерности. Неудивительно, что в студенчестве она посвятила себя усмирению смерчей. Вдруг существует способ остановить стихию и спасти множество жизней? Вот только с природой шутки плохи — это доказывает вступление, где героиня терпит фиаско, теряет друзей и получает моральную травму.

После трагедии Кейт переходит на спокойную офисную работу, но годы спустя получает заманчивое предложение от старого товарища. Что если с новыми технологиями стихию всё-таки реально обуздать? Так и начинается безумное приключение героини.

Главная героиня Кейт Фото: Universal

Фильму-катастрофе не нужен выдающийся сюжет, но он обязан очаровать зрителя персонажами. С этой задачей «Смерч 2» справляется с переменным успехом. Основной конфликт связан с двумя группами, которые гоняются за торнадо. В первой — умные учёные с крутым оборудованием. Во второй — блогеры-сорвиголовы, запускающие в вихрь фейерверки. И там, и там крутые парни с интересной мотивацией и безудержным желанием очаровать Кейт.

Казалось бы, арка о двух группах должна интриговать — тем более к одной банде причастен подозрительный богач. Почти весь фильм от него ждёшь подвоха, который сломит персонажей, заставит реветь от ужаса. Но неожиданный поворот так и не случается, вместо него показывают банальную моральную дилемму.

Небо спокойное, но всё может измениться в любой момент Фото: Universal

Поверхностный сценарий делает фильм слишком однобоким и ставит исключительно на «химию» между Кейт и авантюристом в исполнении Глена Пауэлла. Впрочем, эту ставку можно понять, ведь в плане харизмы с Пауэллом не потягаешься. Он годами получал второстепенные роли, но наконец стал большой звездой. В 2024-м он уже крутил роман с Сидни Суини в «Кто угодно, кроме тебя» и впечатлял многогранной ролью в «Я не киллер». В «Смерче» он не делает ничего невероятного, однако следить за актёром приятно.

Сама Кейт возмутительно мила. Она красивая, добрая, острая на язык — в общем, образ притягательный, несмотря на простоту. 26-летнюю Дэйзи Эдгар-Джонс не зря отмечают на «Золотых глобусах», она даже плоскому персонажу добавляет искру. Жаль, что о других актёрах подобного не скажешь.

Очередная удачная роль Глена Пауэлла Фото: Universal

Смерч крушит, а люди творят глупости

В мировом прокате «Смерч 2» уже сорвал куш — по итогам первого уикенда касса превысила $ 80 млн. Люди пошли в кинотеатры точно не ради сюжета. Режиссёр обещал могучие смерчи и колоссальные разрушения — и слово своё сдержал.

Ураганы в новинке роскошно выглядят, поднимают грузовики, вырывают здания из фундамента и заставляют героев прочувствовать беспомощность. От монстра можно убежать, а вот от стихии никуда не денешься. Для тотального ощущения кошмара не хватает только ветра, который дул бы в лицо прямо в кинотеатре.

Важно, что в новинке смерч лишён комедийности, в его эпицентре больше не барахтаются нелепые коровы. Серьёзный подход сыграл на руку: теперь во время просмотра не улыбаешься, а пылаешь от напряжения.

Экшен снят отлично Фото: Universal

Увы, фильм не лишён проблем. Герои слишком часто ведут себя глупо, а апокалипсис не всегда реалистичен. По сюжету разрушительные ураганы давно носятся по США и крушат округу. Так почему в уязвимых городах нет подвалов? Какого чёрта власти предупреждают о беде, когда крыши и рекламные щиты уже летают по воздуху? Почему никто не знает даже базовых правил безопасности?

В итоге половина экшен-сцен завораживает, а половина заставляет бить ладонью по лицу. Такие промахи не позволяют «Смерчу 2» стать культовым фильмом-катастрофой. Максимум хорошим.

Пытаются уцелеть Фото: Universal

«Смерч 2»: стоит ли смотреть?

Если любите жанр, смело бегите в кинотеатр. Всё же фильм эпичный и в меру драматический. Вот только проблемы с логикой и плоские персонажи не дают новинке стать новой классикой.

Оценка «Смерча 2» — 7 из 10

Понравилось

Роскошные смерчи

Главные герои харизматичны

Много напряжённых сцен.

Не понравилось