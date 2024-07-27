Как получить Short Squeeze в Hamster Kombat

Short Squeeze в Hamster Kombat — самая известная и популярная карта в игре. С её помощью каждый игрок способен получить 1000 монет в час. Сегодня мы в деталях расскажем об этой особенной карте в Hamster Kombat.

Обозначение карты Short Squeeze — что это такое?

В реальной жизни термин «Шорт-сквиз» означает резкое повышение цены какой-то акции на фондовом рынке. Это происходит от огромного числа коротких продаж позиции. Такое событие активизирует недостаток акций на рынке и моментально увеличивает спрос. Чем больше спрос, тем выше цена предложения.

В игре Hamster Kombat используется множество финансовых терминов, поэтому неудивительно, что одна из карточек хомяка получила такое известное название.

Где найти карту Short Squeeze

Hamster Kombat Фото: Hamster Kombat

После запуска игры «Хамстер Комбат» отыскать карточку Short Squeeze не составит труда. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Mine и перейти в пятый раздел Specials. Открываем вкладку New cards, скроллим страницу вниз и находим соответствующую опцию.

Как получить карту Short Squeeze

В «Хамстер Комбат» игроки смогут купить карту Short Squeeze, однако перед этим придётся её разблокировать. Для этого потребуется пригласить трёх друзей в игру — только после этого игроки получат доступ к покупке Short Squeeze. После выполнения обязательного условия снова возвращаемся в раздел Specials и при наличии средств покупаем карточку за 35 000 внутриигровых монет. Именно столько стоит Short Squeeze первого уровня. С каждой новой покупкой этой карты последующий уровень будет стоить дороже.

Ниже мы укажем стоимость улучшений карты Short Squeeze и время окупаемости карты:

первый уровень (35 000 монет) — 1000 прибыли в час (время окупаемости 35 часов);

второй уровень (38 588 монет) — 1070 прибыли в час (время окупаемости 36 часов);

третий уровень (44 670 монет) — 1140 прибыли в час (время окупаемости 39 часов);

четвёртый уровень (54 296 монет) — 1220 прибыли в час (время окупаемости 45 часов);

пятый уровень (69 298 монет) — 1310 прибыли в час (время окупаемости 53 часа);

шестой уровень (92 865 монет) — 1400 прибыли в час (время окупаемости 66 часов);

седьмой уровень (130 671 монет) — 1500 прибыли в час (время окупаемости 87 часов);

восьмой уровень (193 061 монет) — 1600 прибыли в час (время окупаемости 121 час);

девятый уровень (299 500 монет) — 1710 прибыли в час (время окупаемости 175 часов);

10-й уровень (487 854 монет) — 1830 прибыли в час (время окупаемости 267 часов);

11-й уровень (834 397 монет) — 1960 прибыли в час (время окупаемости 426 часов);

12-й уровень (1 498 456 монет) — 2100 прибыли в час (время окупаемости 714 часов);

13-й уровень (2 825 563 монет) — 2250 прибыли в час (время окупаемости 1256 часов);

14-й уровень (5 594 421 монет) — 2410 прибыли в час (время окупаемости 2321 час);

15-й уровень (11 630 400 монет) — 2570 прибыли в час (время окупаемости 4525 часов).