«Дэдпул и Росомаха» возвращают веру в Marvel. Это смешной и трогательный фильм для фанатов

Почему после «Финала» киновселенная Marvel скатилась? Кто-то говорит, что люди устали от супергероики, но это неправда. На деле в командах условных «Человека-муравья 3» и «Капитана Марвел 2» попросту не было человека, который горел идеей и хотел сделать нечто крутое. Люди откровенно отбывали номер и закрывали глаза на скучные эпизоды, поломанную логику, корявый экшен.

Но стоило на съёмочной площадке появиться человеку с искрой в глазах, как фанаты снова влюблялись в супергероику. Вспомните «Стражей Галактики 3»: благодаря гению Джеймса Ганна они стали одним из главных хитов 2023-го. «Дэдпул и Росомаха» — ещё один фильм, на который было не наплевать.

В каждом кадре чувствуется, что Шон Леви, Райан Рейнольдс, Хью Джекман и остальные собирались на площадке и отлично проводили время. Им было по-настоящему интересно работать над фильмом — поэтому зрителю будет безумно интересно его смотреть.

«Дэдпул и Росомаха»: информация о фильме

Название: «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).

Режиссёр: Шон Леви.

Актёры: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин и другие.

Дата выхода: 25 июля 2024 года.

Дата выхода в России: предварительно август 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Продолжительность: 127 минут

Страна: США.

«Дэдпул и Росомаха»: где смотреть?

Пока фильм показывают только в зарубежных кинотеатрах. Неофициальные показы в наших кинотеатрах неизбежно начнутся, но точные даты пока неизвестны — ориентировочно где-то в августе. В цифре новинка выйдет ориентировочно в конце октября — начале ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Disney.

Фильм от фанатов — для фанатов

Реальность Дэдпула медленно умирает. Дело не в коварном злодее, а в смерти ключевого персонажа, без которого мир обречён. Кто этот персонаж? Конечно, Росомаха из «Логана». Вот только Дэдпул любит этот мир и своих друзей, поэтому отправляется в тур по реальностям и ищет там Росомаху на замену — и заодно переходит дорогу организации УВИ из «Локи».

Сюжет незамысловат и полон логических несостыковок. Постоянно хочется вскрикивать: «Да как они выжили? Да быть такого не может! Да какого чёрта творится?» Персонажи либо не дают ответов, либо отшучиваются. В общем, к истории не стоит относиться серьёзно, она всего лишь выступает аттракционом и отправляет персонажей в разные переделки. Нюанс в том, что аттракцион вышел изумительным.

Герои в офисе УВИ Фото: Disney

«Дэдпул и Росомаха» — кино от фанатов для фанатов. Чтобы полностью им насладиться, нужно знать о Marvel всё: посмотреть каждый фильм и сериал, знать об отменённых проектах, быть в курсе картин, вышедших задолго до начала киновселенной, разобраться в трудностях слияния Disney и Fox — и это лишь начало чек-листа. Если вы не в теме, будете недоумевать от шуток и многочисленных камео. Но если вы фанат, получите один из самых ярких фильмов последних лет.

Герои безостановочно смеются над провалом новой фазы и худшими фильмами. Над массовой культурой и Фуриосой. Над тёплыми отношениями Хью Джекмана и Райана Рейнольдса. Над четвёртой стеной, которую в этот раз не просто ломают, а расстреливают из танков и бомбят артиллерией. И ведь все шутки и драматические ситуации работают — в зале люди то взрывались от хохота, то безудержно рыдали.

Этот пустынный мир полон отсылок к «Безумному Максу» Фото: Disney

Хотя главная особенность — потрясающие камео, которые удивят даже готового ко всему зрителя. В кадре появляются популярные и забытые персонажи, серьёзные и смешные, злые и добрые. Их так много, что от восторга сходишь с ума — если ты в теме, конечно. К примеру, важную роль здесь играет персонаж из фильма 1998 года. Вот какой багаж знаний требуется!

Важно, что все камео и шутки красиво обставлены. Шон Леви включает красивую музыку, операторы выбирают роскошные ракурсы и эффектно кружат вокруг персонажей, эпичные моменты снимают одним кадром. Вот почему «Дэдпула и Росомаху» так приятно смотреть.

Злодейкой стала Кассандра Нова, сестра-близнец Чарльза Ксавьера Фото: Disney

Вы уже наверняка догадались, что простенький сюжет со ставкой на фансервис вряд ли всерьез изменит киновселенную Marvel. Фильм Шона Леви не меняет правила, ничего не переворачивает и не вводит в сюжет важных персонажей. Новинке вообще плевать на КВМ и многослойные планы Disney. Она просто развлекает фанатов — и в этом её сила.

Кровь, мясо и лонгшоты

Продюсеры не зря отстаивали возрастной рейтинг «18+». В первой же экшен-сцене враги теряют конечности, кровь льётся рекой, а расправы богохульно креативны. Столь смелый подход выделяет «Дэдпула и Росомаху» на фоне безликих перестрелок и мордобоя из недавних фильмов Marvel.

Многочисленные камео тоже используют с умом. Герои и злодеи сходятся в эпических и безумно зрелищных поединках толпа на толпу. Оторваться от этого зрелища невозможно: графика удивительно приличная для последних фильмов Marvel, а поставка прекрасна. Некоторые бои ещё и лонгшотом сняты — пусть и не таким впечатляющим, как в «Стражах Галактики 3».

Прошлогодние «Стражи» вообще кажутся основным противником «Дэдпула». Если бы не они, новинка стала бы лучшим фильмом Marvel со времён «Финала» и «Нет пути домой». Но хит Джеймса Ганна всё же глубже, трогательнее и самостоятельнее. Хотя для нового фильма Marvel второе место — уже достижение.

К экшену не придраться Фото: Disney

«Дэдпул и Росомаха»: стоит ли смотреть?

«Дэдпул и Росомаха» — безумно весёлый фильм с удачными шутками, гениальными камео и драйвовым экшеном. Минус в том, что истинное удовольствие получат только ярые фанаты Marvel и поп-культуры в целом.

Оценка «Дэдпула и Росомахи» — 8 из 10

Понравилось

Много потрясающих камео и отсылок

Крутые шутки

Зрелищный экшен.

Не понравилось