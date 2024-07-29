Седьмая серия «Дома дракона» ведёт к финалу: Рейнира превращает пешек в ферзей

Начало второго сезона «Дома дракона» вышло затянутым, но теперь сюжет набрал скорость. Сериал даже без экшена держит в напряжении — за счёт смелых ходов, мощных диалогов и расстановки сил, которая постоянно меняется. Это доказывает Рейнира: она долго держалась в аутсайдерах, однако в седьмом эпизоде вырвалась вперёд. Что именно произошло?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Дата выхода второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Увы, с опозданием в неделю: пока там доступны шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Больше драконов «Дому драконов»

В седьмой серии всего два важных события, но показаны они столь изящно, что всю съёмочную группу хочется хвалить. В первую очередь выделю перформанс Оскара Талли, молодого наследника Риверрана и Речных земель. Юноша уже встречался с Деймоном и тогда показался слабым и неуверенным. Вот только Лианна Мормонт давно доказала, что юных лордов не стоит недооценивать.

Во время важного собрания Оскар выдаёт мощнейший перформанс. Всего парой реплик и поступков он завоёвывает уважение вассалов и задаёт Деймону трёпку, которой властный воин ещё не знавал. Это завораживающее зрелище в очередной раз показывает: в «Доме дракона» даже простой разговор может быть напряжённым и гениальным.

Новая звезда сериала Фото: HBO

Ещё интереснее решение Рейниры насчёт драконьих всадников. Ход, превращающий пешек в ферзей, полон драматизма, смертей и размолвок с близкими. Всё это наполняет предсказуемую арку эпиком и трагизмом.

Чего стоят взгляд отчаявшегося простолюдина в глаза Вертимору или фееричный пролёт над Королевской Гаванью на Среброкрылой. Благодаря подготовке, которая велась с начала второго сезона, эти сцены впечатляют.

Готовых к бою драконов стало больше Фото: HBO

Что случилось в седьмой серии?

Рейнира встречается с Аддамом, который в прошлом эпизоде стал наездником Морского Тумана. Мужчина признаёт, что дракон сам сделал выбор, и присягает королеве Чёрных. Похоже, оседлать монстра может даже простолюдин с нужной кровью и достаточно сильным характером. Поэтому после разговора с Мисарией Рейнира велит доставить из Королевской Гавани бастардов Таргариенов — в том числе Хью Молота и Ульфа Белого.

Союзники Рейниры против этой затеи. По их словам, драконы священны, и простолюдины не должны к ним прикасаться. Даже сын в бешенстве. Он знает, что он бастард, но личный дракон доказывал всем: Джейкерис — истинный Таргариен. Если бастарды начнут летать на огнедышащих монстрах, ребёнок лишится достоинства.

Рейнира всё равно начинает отбор. Большинство претендентов погибают в пламени, однако Хью Молот и Ульф Белый всё же становятся всадниками Вертимора и Среброкрылой. Ульф даже пролетает над Королевской Гаванью — удивлённый Эймонд следует за ним, но отступает близ Драконьего Камня. Там он видит трёх новых драконов с наездниками.

Деймон спасовал перед мощью Чёрных Фото: HBO

После смерти Гровера Талли хранителем Речных Земель становится его правнук Оскар. Он собирает вассалов и говорит, что они могут не уважать недостойного Деймона, но клятва есть клятва. Деймону нужна армия, поэтому он терпит оскорбления, а затем казнит лорда Блэквуда — тот воспользовался расположением мужа Рейниры и пролил много крови. Теперь у Чёрных есть армия, чтобы защитить Харренхолл.

В это время Ларис Стронг заботится об израненном Эйгоне: он приставляет мейстера и учит Таргариена заново ходить. Пока у Эйгона мало что получается.

В это время Алисента покидает замок и всего лишь с одним охранником отправляется в лес. Там девушка гуляет, купается и наконец обретает нечто вроде покоя. Похоже, жизнь в Красном Замке больше ей не по душе.

Алисента весь эпизод гуляет Фото: HBO

Ещё в седьмом эпизоде снова упоминают Дейрона Таргариена. Это ещё один ребёнок Визериса и Алисенты, который рос в Староместе и, по слухам, стал добрым и смелым. Его драконица Тессарион подросла и может летать вместе с всадником. Это делает армию Зелёных сильнее.

Когда выйдет восьмая серия?

Финальный эпизод второго сезона выйдет 5 августа рано утром по московскому времени. Похоже, в ней мы наконец увидим Танец у Харренхолла.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.