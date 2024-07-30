Вывод своих денег из Hamster Kombat: всё, что известно на сегодня

Hamster Kombat — простой кликер, который привлёк внимание огромного числа геймеров. Здесь пользователям нужно тапать по экрану для получения внутриигровых монет. Со временем баланс может достигнуть миллионных показателей, поэтому неудивительно, что игроки задумываются о возможности вывода накопленных средств. Сегодня мы расскажем, можно ли вывести заработанные монеты из Hamster Kombat и превратить их в реальные деньги.

Как вывести средства с Hamster Kombat

На текущий момент в игре отсутствует возможность вывода монет. Всё заработки — валюта внутри игры. Её нельзя обменять на реальные деньги и перевести себе на счёт. Разработчики обещают, что пользователи получат токены, которые можно будет перевести на криптокошелёк и получить деньги.

Что такое Hamster Kombat

Hamster Kombat относится к жанру кликеров. Геймеры должны нажимать на пузико хомяка, чтобы заработать монеты. Эти виртуальные деньги необходимы для прокачки личной криптобиржи игрока. Успех «Хамстер Комбат» заключается в простом и понятном геймплее, а также в желании игроков заработать на новой криптовалюте.

Она появилась на волне популярности Notcoin, которую пытались майнить миллионы пользователей «Телеграма». Позднее этот токен появился на криптобиржах, что позволило многим людям заработать денег. Это и послужило отправной точкой для создателей «хомяка». Уже сейчас проект привлёк в свои ряды намного больше пользователей.

Hamster Kombat Фото: Шедеврум

Так кто же такой наш хомяк? Герой игры — генеральный директор виртуальной криптобиржи. Он беден и неизвестен, однако правильное управление компанией позволит ему повысить своё благосостояние, улучшить гардероб и заработать много монет.

Принцип заработка в Hamster Kombat

Весь игровой процесс можно разделить на несколько пунктов. Вот они:

1. Для заработка денег нужно нажимать (тапать) на пузико хомячка.

2. Каждое нажатие добавляет игровую валюту на аккаунт игрока.

3. Дополнительные монеты удастся заполучить за подписки на социальные сети, открытие особых карточек, комбинирование действий и приглашение друзей.

4. В игру внедрена азбука Морзе, поэтому при правильном вводе кода хомяк получит бонусную награду.

5. После выхода из игры фарм монет прекращается через три часа, заставляя пользователей постоянно заходить в «Хамстер Комбат» и проверять состояние виртуального хомяка.

Создатели игры утверждают, что после листинга токенов появится возможность обмена виртуальных накоплений на реальные деньги, однако реальная дата начала процесса до сих пор неизвестна. По дорожной карте проекта разработчики планировали выход к этапу листинга токена HMSTR на июнь 2024 года, однако позднее всё изменилось — представители TON и Hamster Kombat на трансляции рассказали о переносе даты листинга. До сих пор нет информации о точном времени этого процесса.

Hamster Kombat Фото: «Шедеврум»

Стоит учитывать, что на криптовалютных биржах будет продаваться не внутриигровая валюта, а монеты HMSTR, которые разработчики обещали выдать всем пользователям. Этот процесс будет связан с некоторыми моментами игры:

1. Прибыль в час — основной критерий для получения токенов, который заключается в производительности пользователя в игре (пассивный доход за час). Этот параметр зависит от качества прокачки хомяка. Самые активные игроки с очень высокой производительностью монет в час имеют шанс получить большее количество монет.

2. Прочие показатели — кроме прибыли в час, разработчики будут учитывать и другие активности пользователей. До сих пор точный список не представлен, однако аналитики предполагают, что будут учитываться приглашения друзей, ежедневные посещения, приобретение особых комбо-карточек, решение головоломок и разгадывание шифров.

От чего зависит цена монеты HMSTR?

Вопрос будущей цены HMSTR остаётся открытым. Сейчас нет какой-либо информации об этом, однако стоит обратить внимание на несколько факторов, которые могут повлиять на её стоимость:

1. Популярность и перспективы — если появится возможность покупать реальные вещи за монеты хомяка, а разработчики постараются повсеместно внедрить новый токен, то это значительно увеличит его цену.

2. Развитие игры — любая игра не может быть долговечной без поддержки создателя, поэтому активная разработка «Хамстер Комбат», добавление новых карточек, появление новых игровых режимов позитивно повлияют на токен.

3. Количество токенов — на текущий момент точная цифра неизвестна, однако при ограниченном количестве токенов высокий спрос на криптомонету значительно увеличит её цену.

4. Листинги на биржах — прохождение этого этапа повысит привлекательность на рынке для обычных покупателей.

5. Рыночные условия — ситуация на криптовалютном рынке (колебание цен на самые популярные криптовалюты и покупательская способность пользователей) может изменить стоимость токенов хомяка.

Hamster Kombat Фото: «Шедеврум»

HMSTR часто сравнивают с Notcoin, поэтому большинство аналитиков делают прогнозы, опираясь на ситуацию с Notcoin. Исходя из данных, можно предположить, что стоимость одного токена HMSTR будет составлять примерно 0,009 доллара. На текущий момент этап предпродаж так и не прошёл, поэтому сделать иной прогноз не получится. Успех игры значительно увеличил потенциал токена, однако всем инвесторам и игрокам всегда стоит подумать о возможных рисках.

Где можно будет обменять монеты на реальные деньги?

По сообщениям разработчиков можно сделать выводы, что токен HMSTR появится на нескольких биржах. С учётом истории развития и успеха Notcoin, стоит ожидать, что токен хомяка будет добавлен на самые известные криптовалютные площадки. Только после выхода токена на биржу пользователи смогут обменять их на реальные деньги.

Ещё проще поменять токены удастся через внутренний кошелёк «Телеграма» — Wallet. Уже сейчас доступна привязка Hamster Kombat к нему. Только после обмена монет в токены и дальнейшей их продажи получится добыть желанные деньги.