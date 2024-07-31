Советы для ускорения прокачки Hamster Kombat

Hamster Kombat объединила миллионы людей желанием помочь хомячку развить свою виртуальную криптобиржу. Для выполнения цели игрокам предстоит открывать особые карточки и повышать доход героя в час. Это руководство поможет геймерам быстро прокачаться в «Хамстер Комбат».

Как быстро прокачаться в Hamster Kombat

Для быстрого заработка за короткий срок игрокам необходимо эффективно увеличивать прибыль хомяка в час. Поначалу забавно тапать по нему, однако со временем это почти бессмысленное занятие начнёт надоедать.

Лучше всего значительно повысить свой пассивный доход, чтобы больше не тратить на это своё драгоценное время. Сделать это возможно при выполнении нескольких условий: сбора ежедневных наград, активации комбо-карточек, использовании шифра и покупки правильных карточек для прокачки хомяка. Теперь обо всём поподробнее.

Ежедневные награды

После запуска игры сразу же переходим в раздел Earn и выполняем простые действия: подписываемся на социальные сети, просматриваем видео на YouTube, выбираем свою биржу с помощью кнопки Choose your exchange и по возможности приглашаем друзей. Последняя опция не только добавит монеты, но и позволит позднее прикупить редкие карты.

Также в этом разделе обязательно заглядываем в пункт Daily reward, чтобы получить ежедневную награду. Это позволит за 10 дней заработать 6 649 000 монет и прикупить все базовые карточки для дальнейшей прокачки криптобиржи хомяка.

Hamster Kombat Фото: Hamster Kombat

Комбо-карточки

Каждые сутки в игре обновляется набор комбо-карточек, собрав который игрок получит бонусные 5 000 000 монет. Для выполнения этого действия необходимо улучшить три особые карточки. Переходим в раздел Mine и выбираем три определённые карты. Они обновляются раз в день, а всю исчерпывающую информацию о текущем комбо можно узнать у нас на сайте в разделе новостей Hamster Kombat по ссылке.

Hamster Kombat Фото: Hamster Kombat

Шифр

Существует ещё один верный способ получения большого количества монет. Для этого необходимо ввести секретный код с помощью азбуки Морзе. Для этого предстоит тапать по экрану с определённой частотой.

Открываем игру и нажимаем на кнопку Daily cipher над хомяком — круглая рамка над персонажем станет красного цвета. Это означает, что игрок перешёл в режим ввода кода. С этого момента правильно нажимаем на экран. Получить информацию о текущем коде можно на нашем сайте в разделе новостей о «Хамстер Комбат» по ссылке. Шифр, как и комбо-карты, обновляется раз в сутки.

Hamster Kombat Фото: Hamster Kombat

Карточки

В разделе Mine игроки найдут множество карт, которые повышают доход хомяка в час. Без каких-либо вложений можно открыть множество позиций за виртуальные монеты. При улучшении любой карточки её стоимость увеличивается, поэтому со временем придётся вкладывать миллионы монет ради небольшой прибавки к доходу. В этом случае обязательно обращайте внимание на её стоимость — при окупаемости за день или несколько суток желательно сразу прикупить такую карту.

Если стоимость карты слишком высокая, а денежный возврат произойдёт лишь через неделю, то стоит временно отказаться от такого приобретения. Также обращаем внимание, что многие хорошие карты требуют наличия приглашённых друзей. Например, одна из лучших стартовых карт для прокачки Anonymous transactions ban откроется для покупки только после инвайта хотя бы одного пользователя.

Hamster Kombat Фото: Hamster Kombat

Головоломки

Недавно в «Хамстер Комбат» появилась мини-игра с ключом. Игроки должны передвигать красные и зелёные свечи, чтобы продвинуть ключ вперёд и вытащить его из поля. Сделать это необходимо за 35 секунд. При неудаче предстоит подождать полтора часа до появления повторной попытки. На текущий момент игроки могут лишь зарабатывать ключи, однако разработчики обещали позднее внедрить новые механики, которые позволят получить какие-то награды обладателям ключей.