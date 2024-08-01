Бесплатные коды для игры «Мир танков» в августе 2024 года

Разработчики «Мира танков» постоянно подогревают интерес игроков различными бесплатными наградами. Их можно раздобыть при активации бонус-кодов и каждодневном посещении табель-календаря на сайте проекта. Сегодня мы расскажем обо всех доступных способах получения бесплатных предметов и поможем в их активации.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» в августе 2024 года

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

10JLMTTELEGRAM — 100 000 серебра;

MTJULY3DZEN — 50 золота;

CREWFIREFIGHTING — пять предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

Игроки, не посещавшие игру 100 дней и более, могут воспользоваться промокодами стримеров. С недавнего времени такой бонус можно использовать только один раз на аккаунт. После этого нужно сыграть один бой — затем откроются премиум-танк 8-го уровня и несколько задач:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, восемь дней Танкового премиум-аккаунта, три премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике 4-го уровня и выше);

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

GRANNYMT23 — танк T77;

YUSHAMT23 — танк T77;

LEBWAMT23 — танк T77.

«Мир танков» Фото: Lesta Games

Кроме промокодов и бонусных опций стримеров, можно использовать пригласительные инвайт-коды при создании нового аккаунта:

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Табель-календарь на август в «Мире танков»

Таблица на август Фото: Lesta Games

В «Мире танков» можно получать бесплатные предметы ежедневно. Для этого необходимо не забывать заходить в табель-календарь. Подробнее об этой опции:

Перейдите в табель-календарь. Нажмите на открытый день и получите бесплатный предмет. Запустите игру для переноса «артефакта» на личный аккаунт. Ежедневно заходите на сайт и забирайте бесплатные призы в табель-календаре.

За один день можно забрать только один бонус. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 по московскому времени. При пропуске дня не откроются последующие награды, пока игрок не возьмёт предыдущие. Обязательно заходите в игру после получения предмета на сайте для переноса награды на аккаунт, иначе сутки будут пропущены.

За август можно собрать указанные ниже призы:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

один день танкового премиум-аккаунта;

два бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

один бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

шесть предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя»);

два малых ремкомплекта;

два малых огнетушителя;

две малые аптечки;

два демонтажных набора;

2D-стиль «Триколор»;

три декали «Барсик»;

один контейнер «Путь воина»;

одно случайное игровое имущество;

Ключ от контейнера «День рождения 2024».

Другие награды «Мира танков»

Кроме обычного табель-календаря, каждый игрок может воспользоваться «Призовой коробкой» (Prizebox). Для этого необходимо забрать награду с помощью кнопки «Получить». Перейдите в игру для активации бонуса.

При долгом отсутствии в игре появится неделя Танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. В ином случае на аккаунте появится бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После завершения каждого квеста геймеры получат личные резервы, опыт и серебро, однако разработчики могут поменять награды позднее.