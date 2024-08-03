Все камео и сюрпризы «Дэдпула и Росомахи»

«Дэдпул и Росомаха» — необычный фильм. Он ставит не на проработанный сюжет и глубоких героев, а на бесконечные камео и отсылки, которые узнают только закалённые фанаты Marvel. Какие интересные персонажи засветились в новинке?

«Дэдпул и Росомаха»: информация о фильме

Название: «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).

Режиссёр: Шон Леви.

Актёры: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин и другие.

Дата выхода: 25 июля 2024 года.

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Страна: США.

«Дэдпул и Росомаха»: где смотреть?

3 августа стартовали неофициальные показы в России. В цифре новинка выйдет ориентировочно в октябре-ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Disney.

Хэппи Хоган

После второй части Дэдпул совсем разуверился в себе. Чтобы снова почувствовать себя героем, он проходит собеседование в команду «Мстителей». HR-специалистом выступает Хэппи Хоган, давний друг Тони Старка и ухажёр тёти Мэй. Любопытно, что Хэппи не считает себя второстепенным персонажем — скорее гениальным лидером «Мстителей».

Хэппи Хоган Фото: кадр из фильма

Тор

В УВИ Дэдпулу предлагают стать «марвеловским Иисусом» и показывают ролики из альтернативных миров. В одном из них Тор плачет над телом героя. Это видео одновременно вдохновляет и беспокоит героя.

Тор плачет над телом Дэдпула Фото: кадр из фильма

Генри Кавилл в роли Росомахи

Пару лет назад Сеть переполняли слухи о Генри Кавилле, который заменит Хью Джекмана на посту Росомахи. Всё это осталось разговорами, но в фильме их вспомнили. Когда Дэдпул перемещается по мирам и встречается с альтернативными Росомахами, одним из них оказывается Генри Кавилл. Спойлер: Уэйд Уилсон знакомству не обрадовался.

Вот это камео Фото: кадр из фильма

Алиот

Помните, как в первом сезоне «Локи» герои бегали от Алиота? Это могущественное существо, которое пожирает и стирает существ из реальности. Дэдпула и Росомаху отправляют в Пустоту, мир-могилу для ненужных персонажей. Там полно негодяев, но Алиот страшнее всех.

Беспощадный Алиот Фото: кадр из фильма

Джонни Шторм

Оказавшись в Пустоте, герои встречают Криса Эванса. Дэдпул считал его Капитаном Америкой, но это оказался Джонни Шторм из «Фантастической четвёрки». Наверняка многие забыли, что супергеройская карьера Эванса началась с этой роли.

Не забыли о Джонни Шторме? Фото: кадр из фильма

Пиро

Джонни Шторму не удалось зажечь. Всё из-за Пиро, поглотившего его способности. Фанаты «Людей Икс» хорошо знают этого негодяя.

Пиро Фото: кадр из фильма

Злодеи из «Людей Икс»

Пиро — не единственный гость из «Людей Икс». Во время масштабной драки в кадре появляются Жаба, Каллисто, Азазель, Джаггернаут, Псайлок и другие враги Чарльза Ксавьера. Большинство персонажей сыграли новые актёры, разве что Саблезубым снова стал Тайлер Мэйн. Есть и другие легенды вроде Русского из «Карателя».

Саблезубый из оригинальных «Людей Икс» Фото: кадр из фильма

Человек-муравей

База злодейки Кассандры состоит из огромного Человека-муравья. Даже роль ворот исполняют руки Мстителя.

Этот Человек-муравей уже не уменьшится Фото: кадр из фильма

Доктор Стрэндж

Героям нужно выбраться из Пустоты. Но как? Естественно, с помощью девайса Доктора Стрэнджа, который открывает порталы.

Плащ Стрэнджа тоже засветится Фото: кадр из фильма

20th Century Fox

Одна из битв в Пустоте проходит на фоне логотипа 20th Century Fox. После поглощения Disney лого действительно отправили на свалку. Теперь компания называется 20th Century Studios и переживает не лучшие времена.

Бой у логотипа Фото: кадр из фильма

Электра

В 2003 году вышел фильм «Сорвиголова». Помимо Бена Аффлека, там снялась Дженнифер Гарнер, воплотившая образ Электры. В 2005-м она даже получила сольный фильм. С тех пор о героине забыли, но в «Дэдпуле и Росомахе» девушка вернулась.

Электра в исполнении Дженнифер Гарнер Фото: кадр из фильма

Блэйд

Электра состояла в команде героев, оказавшихся на задворках КВМ. Ещё в неё вошёл Блэйд в исполнении Уэсли Снайпса. Первый фильм с ним вышел в 1998 году, и за 26 лет никто другой так и не сыграл смертоносного дампира. С этим связана забавная шутка: «Сколько Карателей уже было? Штук пять? А Блэйд — только один!» Впрочем, в 2025-м выйдет новый «Блэйд» с Махершалой Али.

Блэйд в исполнении Уэсли Снайпса Фото: кадр из фильма

Гамбит

Фильм о Гамбите, знаменитом мутанте и любителе карт, хотели выпустить ещё в 2009-м. На главную роль выбрали Ченнинга Татума. Вот только режиссёры менялись, сценарий переписывался, съёмки затягивались — и фильм в итоге отменили. Но фанаты всё равно мечтали увидеть Татума в роли Гамбита. В «Дэдпуле и Росомахе» их мечта сбылась.

Забавно, что Гамбит периодически бормочет что-то на французском. В нашем дубляже Дэдпул комментирует это так: «Тебя на RHS, что ли, озвучивали?»

Гамбит в исполнении Ченнинга Татума Фото: кадр из фильма

X-23

Ещё один легендарный изгой в команде Электры. После «Логана» персонаж Дафни Кин оказался на задворках КВМ. Но в новинке X-23 вернулась и здорово зажгла!

X-23 в исполнении Дафни Кин Фото: кадр из фильма

Армия Дэдпулов

В фильме встречаются самые безумные версии Дэдпула. Самые примечательные — Ковбой Дэдпул с голосом Мэттью Макконахи, Хэдпул в озвучке Нэйтана Филлиона и Леди Дэдпул в исполнении Блейк Лайвли. Ещё многие запомнят Догпула и Малыша Дэдпула, они очаровательны.

Блейк Лайвли в роли Леди Дэдпул Фото: кадр из фильма

Найспул

Один из самых интересных Дэдпулов — Найспул. Этот милый персонаж не носит маску и постоянно говорит о своей красоте. Любопытно, что в титрах он подписан как Гордон Рейнольдс. Неужели это тайный брат Райана? Нет, на деле Гордон — просто альтер эго Райана.

Тот самый Гордон Рейнольдс Фото: кадр из фильма

Охотник B-15

Одним из самых заметных агентов УВИ в «Локи» был Охотник B-15 в исполнении Вунми Мосаку. Дама получила повышение и теперь следит за порядком во всей организации.