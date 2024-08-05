Сериал «Дом дракона»: что будет после финала второго сезона?

5 августа завершился второй сезон «Дома дракона» — один из самых популярных проектов HBO по вселенной «Игры престолов» вновь берёт паузу на самом интересном месте. Все восемь эпизодов продолжения уже доступны для просмотра, а многие зрители жаждут узнать, что же будет дальше.

Но что известно о третьем сезоне «Дома дракона»?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Автор: Райан Кондал.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Дата выхода второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон показывает «Амедиатека» с опозданием в неделю: пока там доступны семь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Чем закончился второй сезон «Дома дракона»?

Восьмая серия второго сезона очень быстро расставила все фигуры на большой шахматной доске сериала. Ведьма из Харренхолла показала Деймону судьбу его рода — от вхождения на трон Рейниры до уничтожения драконов, рождения Дейнерис Таргариен и нашествия белых ходоков в Вестерос. В результате тот понимает, что его королевские амбиции — ничто по сравнению с грядущей угрозой, и присягает Рейнире на верность.

До рождения Дейнерис остаётся около 190 лет Фото: HBO

В Королевской гавани начинается паника из-за новых драконьих всадников Рейниры. Эймонд теряет самообладание и пытается заставить королеву Хелейну оседлать своего дракона и спалить Харренхолл дотла. Девушка отказывается и внезапно сообщает ему, что прекрасно знает, кто покалечил короля.

Алисента наконец понимает, что королевская жизнь не для неё, и отправляется к Рейнире на переговоры. Она просит свою бывшую подругу взойти на трон и избежать дальнейшего кровопролития, пока сама будет вести тихую-мирную жизнь за пределами столицы. Рейнира напоминает, что для этого ей необходимо избавиться от действующего конкурента, её сына и ныне покалеченного короля Эйгона, чтобы смена власти прошла легитимно. Алисента крайне нехотя соглашается.

Тем временем Ларис Стронг вывозит Эйгона из Королевской гавани, чтобы спасти его от возможного покушения. Флоты Ланнистеров и Корлиса Велариона готовятся схлестнуться в эпичном морском поединке.

Флоты Ланнистеров и Веларионов готовятся к схватке Фото: HBO

О чём будет третий сезон «Дома дракона»?

Третий сезон продолжит историю противостояния «Чёрных» и «Зелёных» за Железный трон. Ожидается, что одним из ключевых событий продолжения станет морское сражение при Глотке — по книге в нём было задействовано около 90 кораблей и сразу пять драконов. Если судить по концовке второго сезона, схватка может состояться уже в первой серии продолжения.

В третьем сезоне авторы усугубят конфликт между двумя противоборствующими сторонами и начнут постепенно подводить всю историю к логическому концу. Как ранее намекнул Джордж Мартин, HBO планирует завершить историю «Дома дракона» после выхода четырёх сезонов. Это значит, что третий сезон должен стать кульминацией шоу.

Я провёл два дня запертым в комнате с Райаном Кондалом и его командой сценаристов, обсуждая третий и четвёртый сезоны «Дома дракона». Это были оживлённые, весёлые дискуссии, и мы проделали хорошую работу… хотя двух дней было совсем недостаточно. В этом произведении столько всего, что я не уверен, что хватило бы и 20 дней обсуждений.

Победа Рейниры кажется неизбежной Фото: HBO

Когда выйдет третий сезон «Дома дракона»?

HBO продлила сериал на третий сезон ещё до выхода второго — авторы начали работу над сценарием весной. Это значит, что съёмки продолжения могут стартовать в конце 2024 года и продлиться до середины 2025-го.

С учётом сроков производства современных сериалов, в лучшем случае третий сезон «Дома дракона» выйдет в начале 2026 года. Однако, как и в случае с «Пацанами», продолжение наверняка доберётся до зрителей лишь летом 2026-го.