Кто такой Доктор Дум: новый главный злодей фильмов Marvel и новых «Мстителей»

Недавно Marvel огорошила всех новостью о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную. Но вернётся он не в роли героя Тони Старка, а одного из величайших злодеев Доктора Дума. Рассказываем, что это за персонаж и чем именно он известен.

Первое появление Доктора Дума

Виктор фон Дум дебютировал в пятом номере комикса The Fantastic Four в июле 1962 года. Там он выступил в качестве противника одноимённой команды супергероев и высветил свое главное оружие — гениальный интеллект. И пусть он проиграл, но читателям запомнился фактурный антагонист.

Доктор Дум Фото: Marvel

К появлению персонажа причастны сразу две культовые личности — Стэн Ли и Джек Кирби. Имя и внешний образ героя выбрали исходя из того, что оно было простое, легко запоминалось, сразу указывало на исходящую от него угрозу. Но первые два года Доктор Дум провёл в качестве стандартного «злодейского злодея» и только после получил предысторию и подробное развитие.

Становление Виктора фон Дума

Родителями Виктора были странствующие цыгане Вернер и Синтия, а у его предков нашлись российские корни. Жили они в вымышленной стране Латверии, что в своё время отделилась от Венгрии. Его мама оказалась ведьмой, которая получила силы от демона Мефисто и была убита солдатами из-за того, что она не смогла совладать со своими способностями.

Доктор Дум Фото: Marvel

Отец считался известным целителем и врачевателем. Вот только его познаний в медицине не хватило, чтобы спасти жену местного правителя барона Владимира Фортунова. Разъярённый аристократ приговорил фон Думов к смерти, но те успели сбежать из дома зимней ночью.

Вскоре Вернер скончался от холода, а Виктор поклялся отомстить за своих родителей. Для этого будущий злодей начал активно изучать колдовство, а также строить разные изобретения, явно опережавшие своё время. В этот момент он задался целью соединить магию с научным подходом.

Гениальный ум Виктора заметили в США, куда его пригласили учиться в государственном университете Нью-Йорка. Там герой не только обзавёлся новыми врагами, но и построил машину для спасения души матери из Ада. Вот только эксперимент провалился, установка взорвалась, самого персонажа отчислили, и он отправился в путешествие по миру. Дорога завела его в Тибет, где он практиковался у монахов и выковал знаменитые доспехи с маской.

Доктор Дум Фото: Marvel

Взяв имя Доктора Дума, он вернулся в Латверию, сверг барона Фортунова и объявил себя новым правителем. Интересный момент крылся в том, что, несмотря на диктаторские замашки, местные жители его всё равно любили, поскольку на фоне предыдущего диктатора он оказался куда лучше.

После этого Виктор фон Дум неоднократно пытался установить мировое господство, постоянно конфликтовал с Фантастической четвёркой и остальными супергероями, создавал собственную вселенную, иногда сохранял нейтралитет и даже выступал на стороне хороших, например, заменял погибшего Железного человека.

Личность Доктора Дума

Виктор фон Дум — это истинное воплощение эгоизма, тщеславия и высокомерия, он не способен признавать собственные ошибки. Доктор Дум считал себя самым гениальным человеком в мире, поэтому просто не мог принять того факта, что кто-то может превосходить его в том или ином аспекте.

Доктор Дум Фото: Marvel

Все это выливалось во множество конфликтов с разными персонажами, от Доктора Стрэнджа до Чёрной пантеры. Но иконическим стало противостояние с Ридом Ричардсом, как с единственным, кто не уступает ему в интеллекте. Злодей всеми силами пытался доказать Мистеру Фантастику своё превосходство, однако каждое следующее поражение лишь озлобляло его.

Та же знаменитая маска появилась не просто так. Во время неудачных экспериментов с машиной по спасению души матери на его лице появился небольшой шрам. Но если для окружающих он был почти незаметен, то сам герой считал это уродством и изъяном, который необходимо скрывать ото всех.

Доктор Дум Фото: Marvel

При всей своей злодейской натуре, он не лишён некоторого благородства. Так, антагонист неотступно придерживается собственного кодекса чести. Например, не добивает противника из-за того, что тот ранее спас ему жизнь. Если соперник ослаблен или находится в очень невыгодном положении, то Виктор не станет на него нападать. Правда, он всё равно с удовольствием нарушит клятву или перехитрит союзника ради собственной выгоды.

Силы и умения Доктора Дума

Как и у любого персонажа комиксов, силы Доктора Дума постоянно варьировались в зависимости от номера и выпуска. Чаще всего вся мощь персонажа держалась на гениальном интеллекте, филигранном владении магией (порой превосходил в этом Доктора Стрэнджа) и опережавших время технологиях. И главное, он обладал колоссальными знаниями, богатством и властью, что позволяло ему спокойно воплощать свои задумки в жизнь.l

Доктор Дум Фото: Marvel

В качестве подручной армии выступали многочисленные роботы-клоны, именуемые Думботами. Каждый из них обладал всеми навыками и воспоминаниями оригинального Доктора Дума, что превращало их в грозных бойцов. Хотя порой именно их несовершенство становились причиной крушения очередного плана по захвату мира.

Кроме того, Виктор фон Дум очень силён физически. Его тело постоянно находится в превосходной форме, а скелет усилен адамантием. Поэтому он с лёгкостью выдерживает сражения с такими бойцами, как Капитан Америка, Существо, Халк и Человек-Паук. Даже Танос выстоял против него лишь считаные секунды. Его доспехи не только создают энергетические взрывы и силовые поля, но и способны спасти своего владельца под водой или в открытом космосе.

Доктор Дум Фото: Marvel

Кроме того, в разное время Доктор Дум умел переносить своё сознание в тела других людей, поглощать силы даже богоподобных сущностей или воспроизводить их с помощью науки. Несгибаемая сила воли позволяла ему защищать свой разум от прочих телепатов. Ну а если его схватывали, то дипломатическая неприкосновенность всегда защищала правителя Латверии от тюрьмы и прочих наказаний. Всё это превратило героя в одного из опаснейших злодеев вселенной Marvel.

Доктор Дум в фильмах

За свою долгую историю Доктор Дум успел появиться во множестве разных проектах за пределами комиксов. Чаще всего его можно заметить в различных мультсериалах, как например, в культовом «Человеке-пауке» из 90-х. Но из-за самого формата чаще всего он выступал в качестве очередного противника на пару серий.

Доктор Дум Фото: Marvel

На большом экране злодей впервые появился в 2005 году в фильме «Фантастическая четвёрка». Сыграл персонажа актёр Джулиан Макмэхон. Местный Виктор фон Дум — это руководитель компании Von Doom Industries, который обрёл способности после попадания в космическую бурю вместе с будущими участниками Фантастической четвёрки. Также герой вернулся в продолжении с подзаголовком «Вторжение Серебряного серфера» 2007 года.

Доктор Дум Фото: Marvel

В провальном перезапуске 2015 года главным злодеем также выступил Доктор Дум, в этот раз в исполнении Тоби Кеббелла. Здесь гениальный программист вместе с остальными отправился в параллельное измерение, где получил костюм и обрёл сверхспособности. Но все его планы по захвату планеты сорвала новоиспечённая команда супергероев.

Доктор Дум в киновселенной Marvel

Полноценное появление злодея в исполнении Роберта Дауни-младшего состоится в мае 2026 года, когда выйдут «Мстители: Судный день», но также персонаж станет важным участником событий последующих после этого «Мстителей: Секретные войны» (май 2027 года). Вдобавок поклонники наверняка могут рассчитывать хотя бы на кратковременное появление персонажа в «Фантастической четвёрке: Первые шаги» — фильм выйдет уже в июле 2025 года.