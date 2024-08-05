У второго сезона «Дома дракона» плохой финал. Кульминации не случилось

Ещё с первого сезона было ясно: «Дом дракона» — нетипичный сериал. В нём подготовка к действу важнее самого действа. Вот только путь был настолько изящным и вдумчивым, что ругать шоу за нерасторопность не хотелось. Однако в любом произведении должна быть кульминация — её-то и ждали от финала второго сезона. Увы, в этот раз HBO всех надула!

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс и другие.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Премьера второго сезона: 17 июня 2024 года.

Финал второго сезона: 5 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

«Дом дракона» выходит в онлайн-кинотеатре Max. В России первый сезон легально показывает «Амедиатека». Увы, с опозданием в неделю: пока там доступны семь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Не финал, а возмутительное многоточие

Если оценивать весь второй сезон, он получился добротным. Мы надолго запомним ужасную выходку Сыра и Крови, противостояние у Грачиного Приюта, отбор драконьих всадников и даже глубокое дыхание Алисенты на Совете у нового регента. Эти эпизоды настолько красивы и проработаны, что сериалу автоматом ставишь заслуженную «восьмёрку».

Минус в том, что любая глава должна завершаться точкой, но в «Доме дракона» вместо неё возмутительное многоточие. Казалось бы, нас весь сезон готовили к великой битве — при Глотке, Харренхолле или, быть может, у стен Королевской Гавани. Герои вели переговоры, собирали армии, грозно друг на друга смотрели. Зритель же нетерпеливо почёсывал руки — и в итоге остался в дураках. Всё верно: ключевые разборки снова отложили на потом.

За весь сезон Корлис не сделал ничего интересного Фото: HBO

Авторы сериала в очередной раз проговаривают: «Ну в следующем сезоне точно будет мясо». Зритель же остаётся в недоумении: «Эпика теперь ждать два года?» И если в финале прошлого сезона многоточие было выверенным и душераздирающим, в этом — крайне сомнительное.

Ещё и чувство вкуса стало всё чаще подводить команду. Нам уже показывали безумный визит важного персонажа в Королевскую Гавань, теперь же готовьтесь лицезреть самую нелепую трансформацию характера. Речь о Деймоне, которого неумело даунгрейдили весь сезон, а в финале вообще превратили в послушного зануду. За счёт какого приёма? Конечно, за счёт фансервиса для фанатов «Игры престолов». Смотрится ужасно!

Деймон уже не тот Фото: HBO

По вине концовки «Дом дракона» оставляет смешанные впечатления. Вроде было круто, но разве можно так настойчиво тянуть резину? Сериал ходит по очень тонкому льду и в глазах многих зрителей уже провалился под холодную воду.

Чем закончился второй сезон?

Увидев на Драконьем Камне множество огнедышащих монстров со всадниками, Эймонд взбесился и спалил Острый Мыс. Это замок, которым владеют присягнувшие Чёрным Бар-Эммоны.

Также он хочет собрать побольше драконов и велит Хелейне готовиться к битве. Королева даёт отказ: она не хочет лить кровь и знает из видений, что в травмах Эйгона виновен именно брат. Девушка уверяет, что регент скоро умрёт, а Эйгон вновь станет правителем — правда, сидеть он будет на деревянном троне. Алисента понимает, что Эймонд не успокоится, поэтому хочет спасти дочку.

Эймонд угрожает Хелейне Фото: HBO

Всадники-бастарды ведут себя невоспитанно. Если у Хью Молота и Аддама есть капля приличия, то Ульф Белый дерзит и Рейнире, и её сыну Джекейрису. Впрочем, раскидываться такой мощью королева Чёрных не готова, поэтому рассказывает союзникам о грядущей битве с Вхагар и остальными врагами.

До Деймона добрался посланник Рейниры. Он предлагает мужчине возглавить Чёрных и стать королём — то ли искренне, то ли ради проверки преданности. Деймон ничего не отвечает, а ночью встречается с Алис Риверс. Дама ведёт к Чардреву: после прикосновения к нему Таргариен видит Трёхглазого ворона, Белых ходоков и даже Дейнерис с маленькими дракончиками.

Чтобы выявить намерения мужа, в Харренхолл прибывает сама Рейнира. Видение сильно изменило Деймона: ради светлого будущего он готов служить и преклоняет колено. Вся армия Речных Земель делает то же самое.

Алисента посещает Драконий Камень и встречается с Рейнирой. Она предлагает сделку: во время нападения ворота Королевской Гавани будут открыты, а Чёрные пощадят Хелейну и Эйгона. Рейнира соглашается помиловать Хелейну, но израненный король должен умереть. Алисента соглашается. Вот только Ларис Стронг предвидел бурю и уже вывез Эйгона из замка.

Алисента хочет покончить с войной Фото: HBO

Зелёные пытаются заключить мир с Триархией и с их помощью прорвать блокаду. На переговоры отправляют Тиланда Ланнистера. Он соглашается передать Триархии Ступени, а затем дерётся в грязи с адмиралом флота, чтобы заслужить уважение. Девушка Шарако Лохар сначала смеётся над Тиландом, но затем вестеросец завоёвывает её доверие. В финале флот Триархии направляется к континенту.

Показывают и другие силы, готовящиеся к битве. Армия Старка добралась до Переправы, а Рейна Таргариен нашла в Дoлине дракона Овцекрада — похоже, девушка наконец станет всадницей. На мгновение появляется и ранее не задействованный Дейрон верхом на драконице Тессарион. При этом Отто Хайтауэр, дед Дейрона, почему-то сидит в тюрьме.

Бастарды-всадники ещё удивят Рейниру Фото: HBO

Когда выйдет третий сезон?

Дата выхода третьего сезона пока не объявлена. Вероятно, премьера состоится не раньше лета 2026 года.